聯準會暗示降息 前Fed理事：鮑爾釋出強烈訊號

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，在必要情況下，將採取適當措施，藉以維持經濟擴張，外界解讀，該言論暗示 Fed 可能降息；對此，Fed 前理事 Sarah Bloom Raskin 認為，這是個非常強烈的降息訊號。

鮑爾稱，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預計於 6 月 18 至 19 日，舉行會議；Raskin 在接受 CNBC 採訪時指出，「鮑爾已經向市場發出訊息，表明會降息，就本質上而言，這是非常強烈的訊號，FOMC 已準備好討論此事。」

Raskin 強調，美中貿易戰已對美國經濟構成風險，最終可能使製造商、消費者都受害。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國外交部發言人耿爽昨 (4) 日反嗆，指美方的聲明顛倒黑白、強詞奪理，建議應認真閱讀中國政府發表的白皮書，「不要再自以為是、自說自話。」

中國商務部週二也透過新聞稿指出，美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。