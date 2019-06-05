【華冠投顧】美國改走降息風、台股空方風又起

大盤趨勢》

受到美股大漲的帶動，台股今天上漲百點開出，不過由於賣壓仍重，尾盤指數下壓，呈現開高走低的現象。技術線型方面，由於月線目前下彎，形成大盤的壓力，不過下星期過後，月線扣抵值，就會進入低檔區，有利多方趨勢成形。不過，這幾天必須看到指數能守在半年線之上，後續才有機會轉向多方。

今天主要強勢的個股，集中在風力發電上，包括：2371 大同、1519 華城、1589 永冠、3708 上緯投控、9958 世紀鋼等，由於風力發電類股整理的時間已過一年，許多個股的線型都整理的差不多了，後續若量能升溫，不排除出現續強的可能。另外，太陽能類股轉強，包括 2406 國碩、3691 碩禾股價攻高漲停板。

先前騏遠帶學員操作的散熱類股，像是 6230 超眾、3324 雙鴻等，近期也都有不錯的表現，不過操作上仍建議以短線為主，累積下來也會有不錯的表現。另外，建議觀察的族群，是近期逐漸被遺忘的蘋概類股，雖市場雜音仍多，但若中國不加以報復或是封殺的話，蘋概類股可開始尋持撐、擇拉回而佈局之。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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