【華冠投顧】恭喜:2454聯發科 再創新高價!

美股昨晚大漲，道瓊指數漲逾 500 點，費城半導體報復性暴漲 4.21%，主因聯準會對降息態度軟化，對墨西哥關稅舒緩，台股昨日量縮挑戰月線未果，無功而反，終場下跌 70 點，結束日 K 連 4 紅，今日在美股暴漲情況下，再戰月線，指數開高再衝高創高 10541 點，最多大漲 112 點，可惜隨即震盪走低下來，終場漲幅收斂僅漲 32 點，收在 10461 點，一根黑 K 棒，成交量 968 億元，不過今日量增站上月線了。

盤面個股，其中電子股隨美股反彈，強勢族群: 散熱的泰碩 (3338)、超眾(6230)、雙鴻(3324)； PCB 族群則有泰鼎(4927)、博智(8155)、台燿(6274)、臻鼎(4958)，風力股包括永冠(1589)、世紀鋼(9958)、上緯(3708)、華城(1519)、台船(2208)，以及國碩(2406)，碩禾(3691) 等表現強勁。

台股大趨勢仍空頭勢，大跌後的反彈，現在自 10227 低點反彈至今，已 6 個交易日時間，高低點超過 300 點，因此，操作建議: 勿亂追價，低進高出!

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