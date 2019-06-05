貿易戰衝擊 IMF下修中國今年經濟成長率至6.2%

根據《彭博社》報導，國際貨幣基金 (IMF) 今(5)日提出最新預測，將 2019 年中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，從先前預估的 6.3%，下修至 6.2%，主因在於貿易戰升溫，導致其經濟面臨更多不確定性。

今年 4 月，IMF 預估，2019 年中國 GDP 年增率為 6.3%，2020 年為 6.1%；如今，受美中貿易爭端加劇影響，IMF 將前述數值，分別下修至 6.2% 和 6.0%。

IMF 聲明指出，美國對中國輸美商品加徵關稅，將拖累中國經濟成長，有鑑於貿易爭端可能進一步升級，前景充滿不確定性，故下修中國經濟成長率預測。

美銀美林經濟學家也在最新報告中預估，受貿易戰影響，中國 2020 年的 GDP 年增率將下修至 6.0%，低於先前預測的 6.2%。

美銀美林經濟學家 Helen Qiao 認為，美國未必會另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加徵 25% 關稅，但就算沒有新一輪關稅措施，當前態勢仍將對中國經濟成長造成傷害。

Helen Qiao 強調，為了因應今年第 2 季及下半年經濟成長趨緩的情形，北京當局將保持政策寬鬆，祭出更多刺激措施，以提振內需，並對基礎建設、房地產投資，提供適度支持。