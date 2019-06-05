5G時代怎麼玩？分析師：買這3檔晶片股

《巴倫》商周報導，券商 Piper Jaffray 點名，Marvell Technology (MRVL-US)、Skyworks Solutions (SWKS-US) 和 Qorvo (QRVO-US) 這 3 家晶片股將因 5G 技術反彈上漲，該公司均給予 3 家「增持」的股票評級。

分析師 Harsh Kumar 週二 (4 日) 報告指出，「以 5G 半導體廠來說，最重要的是 RF 前端和行動基地內容兩者急劇增加，我們認為 Skyworks 和 Qorvo 的 5G 晶片組定位最棒，而 Marvell 的 5G 基地站定位最棒。」

Skyworks 和 Qorvo 製造 RF 半導體，用以讓智慧手機和無線網路溝通。

該分析師指出，2022 年之前打造 5G 網絡的花費將達 260 億美元，根據 IDC 的估計，去年 5G 網路的花費不到 10 億美元。

他指出，思科系統公司表示，5G 連接可創造比 4G 還多 2.6 倍的流量。 Kumar 還引用了 Qorvo 的估計，到 2022 年，搭載 RF 晶片的手機市場將自 2018 年時的 140 億美元成長至 200 億美元以上。

該公司也重申對 Marvell、Skyworks 和 Qorvo 的目標價，分別是 30 美元、100 美元和 78 美元。