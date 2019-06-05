根據 6 月 4 日發布的新聞稿，基於中文的區塊鏈平台 Neo 在自家主網上實施共識演算法的新升級 「第二代拜占庭容錯算法」（dBFT 2.0）。

新的演算法據稱可提供即時的交易確認（Transaction Finality）。dBFT 2.0 包含將失敗的節點重新整合入網絡的新程序，並且新增共識的「提交階段」(commit phase)，即透過納入強迫節點分配入新區塊的步驟來減輕分叉問題。

新聞稿中指出，透過將提交階段納入共識，能消除分叉區塊的問題。這也使得網絡更加穩定，交易「真正不可逆轉」，是 Neo 區塊鏈商業運用的重要元素。

由於這種提交階段的做法，使得拜占庭容錯算法 (dBFT) 共識機制和比特幣、以太坊等知名加密貨幣的區塊鏈有所不同。例如比特幣的共識機制為工作量證明 (PoW) 協定，它可讓比特幣礦工競爭完成下個區塊，代表在區塊鏈上存在競爭分叉的情況。

至於在以太坊上，則是利用工作量證明 (PoW) 機制來創造與驗證新的區塊，Neo 則認為這種做法可能導致分叉和交易逆轉。目前以太坊已開始轉向權益證明機制（PoS）。

至於所謂的 dBFT，就是在區塊鏈上利用可信賴節點的代表組織，已達成在任何特定區塊上的共識。只要有三分之二的活躍共視節點達成一致同意的情況，就會達成共識。

Neo 創始人兼第一個 dBFT 協議創建者的張錚文 (Erik Zhang) 談到新的交易完成標準對用戶有那些好處。他說:

「透過這樣的改善，dBFT 將有更嚴謹的交易完成。使用者只需等待一次確認（15 秒），就能確認交易不會被逆轉並防止雙重支出 (雙花)。這非常適合金融應用。」

DBFT 2.0 據稱是建立下一代 Neo 區塊鏈 Neo 3.0 的關鍵步驟，新聞稿中提到，NEO3 估計在 2020 年第 2 季完工，目前正在開發中。Neo 在 5 月時宣布計劃於 6 月 3 日將其主網升級到 v2.10.2 。張錚文還談到他計劃將大型娛樂應用程式整合到 Neo 3.0 上。他說:「當我們談到 Neo 3.0 為大規模商業運用做好準備時，我們的意思是它提供運用區塊鏈技術運作大規模應用的可能性。在未來，我們希望看到像 YouTube、支付寶這類應用程式，以及像騰訊和動視暴雪這樣的遊戲巨擘在區塊鏈上運作，而且 Neo 3.0 將可讓這類大型組織如此作業。」

另一方面，為了提升主網穩定性及防止惡意攻擊，Neo 還對其收費機制進行了一番調整，即「針對大小超過 1024 字節的交易收取額外的網絡手續費（Oversize Fee）」，建議交易所在主網升級前將 neo-cli 的版本升級到 2.10.2，而普通用戶則不受產生影響。具體實施方案如下:

手續費低於 0.001 GAS 的交易被歸類為「低」優先級，大小不能超過 1024 字節，且每個區塊只允許包含 20 個此類交易。

若要升級為「高」優先級交易，起始費用為 0.001 GAS。內存池將根據優先級費用的高低對交易進行排序，因此具有較高優先級費用的交易將優先得到處理。

「高」優先級交易大小超過 1024 字節的情況下，會按以下公式收取網絡手續費：「交易大小 * 0.00001GAS + 0.001GAS」。

圖片來源：

neoSmart.width-800: bitcoinmagazine

這篇文章 促進交易不可逆轉 Neo 宣布為新的主網實施新共識機制 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』