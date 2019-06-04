邁向經濟自由之路 John McAfee 今秋發幣取名「Freedom Coin」

殺毒軟件之父 John McAfee 預計今年秋季推出同名代幣「McAfee Freedom Coin」 。根據官網描述，該代幣「不受其他法幣或數位貨幣的價格設定機制」所制約，且完全獨立於傳統貨幣、資產和交易所，以實現真正的經濟自由。

至於發幣背後的理念，官方尚未釋出白皮書，但網站介紹指，「McAfee Freedom Coin 旨在解決正面交易的問題，它不基於任何商品，也不依賴任何外部項目或實體的價值及行為。相較於其它貨幣，Freedom Coin 將持續維持「零價值」，而任由其市場價值遵循自然法則、自由成長。

作為「加密貨幣市場擺脫恐懼、貪婪、操縱、變幻莫測及外部經濟條件」願景的一部分，McAfee 正是希望通過消除 Freedom Coin 的交易價值， 來創造首個僅以「購買力作為自身價值」的數位貨幣。

他繼續寫道，「這種情況尚未發生，那是因為直到目前為止，消費者還不能使用加密貨幣直接購買商品和服務，持有人必須先將代幣轉換成能被接受的貨幣。」

為了實現這一目標，McAfee 在一則已被刪除的推文中表示，Freedom Coin 將不會透過 ICO 發行，不會被開採或進行空投，也不會在加密貨幣交易所上架。

他最後總結道，Freedom Coin 雖稱不上是技術新突破，但將會是進一步了解加密貨幣演變的新方式，更是一種邁向經濟自由的新機制。

今年 4 月，McAfee 這位不斷將自己與比特幣拉鉤的推特網紅表示，將在一周內曝光中本聰的真實身份，隨後引起加密社群廣泛傳播。然而，他卻又在期限將近時反悔了，並在推特中透露這是律師所建議的，稱曝光中本聰可能致其面臨引渡風險，以及法律訴訟等其他後果，所以決定推遲計劃，耐心等待合適的時機。

對此，推特網友並不買賬，人們開始猜測 McAfee 根本不知道中本聰的真實身份，只是為了博眼球、刷存在感。

不管出自何種原因，McAfee 對加密貨幣的信仰可見一斑：2018 年，他表示將在 2020 年再次競選美國總統，到了今年初，雖遭美國國稅局起訴而流亡境外，但仍堅持繼續其競選活動，目的在於惠及加密貨幣群體。

此外，他曾在 2014 年 DEF CON 安全會議上，向人們警告稱「智能手機是監視消費者的工具」。這與中本聰倡導的反中心化，略有相近。

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