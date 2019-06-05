台股盤中－權值三王回神領漲飆百點 惟觀望氛圍未散漲勢收斂

美股昨 (4) 日重啟漲勢，道瓊工業指數飆漲 512.4 點，激勵台股今 (5) 日跟進反彈，在蘋概三王領漲下，加權指數盤中大漲逾百點，拉升指數衝高至 10541 點，惟盤中漲勢收斂指數拉回整理，指數在 10480 點附近整理，成交量估計可望回升至 1050 億元。

貿易戰恐傷及美國經濟成長，聯準會主席鮑爾鬆口表示對降息持開放態度，消息一出，激勵美股反彈勁揚，美股四大指數同步走揚，創下 1 月以來最大漲幅，台股今天在台積電、大立光、鴻海權值三巨頭的領軍下，資金湧進電子族群，帶動大盤開高走高上演反彈行情。

台積電早盤一度上漲 1.28%，股價衝上 238 元，惟盤中漲勢略有收斂掉回平盤整理，股價暫報 235 元；大立光今天也有近 2% 的漲幅，股價上漲 70 元暫報 3735 元。鴻海早盤上漲 1.25%，盤中呈平盤整理，股價暫報 72.2 元。

觀察今天盤面走勢，在資金挹注下帶動部分個股站上 6 月新高，國碩盤中直攻漲停，宏捷科大漲 4%，矽創、南茂與神盾也有 2% 以上的漲幅。

半導體族群中，除了龍頭股台積電領軍上漲外，包括旺宏、偉詮電、義隆、景碩、易華電也是資金追逐標的，今天盤中都有 2% 以上的漲幅。

被動元件族群今天也是盤面另一亮點，國巨今天召開股東會，董事長陳泰銘坦言，美中貿易戰情況加劇，且比想像中嚴重，對未來景氣保守看待，國巨股價盤中上漲 1.3%，奇力新、華新科、大毅與璟德也有 1% 以上的漲幅。

法人指出，美股反彈、加上資金重返電子族群等因素帶動下，激勵台股今天重啟漲勢，部分個股更重回月線，但因盤中觀望氛圍並未完全消散，指數略微拉回整理，盤中需觀察金融股能否延續漲勢，助攻盤勢持續上攻。