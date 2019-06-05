【運達投顧】美債殖利率連22日倒鉤

◆盤勢分析

美股: 聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (4 日) 暗示為降息敞開大門，市場情緒為之沸騰，終場美股道瓊指數上漲 512.40 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，6/4 該殖利率收在 2.01%，持續觀察 10 年期

公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

@4/30 美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判

@5/6 美中貿易談判再度陷入僵著，大戰一觸即發！自稱「關稅人」的美國總統川普週日 (5 日) 推文對中國祭出嚴重警告，他表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判，他下令下週五 (10 日) 將對價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，將由原先的 10% 提高至 25%，而剩餘未稅中國進口商品也岌岌可危，很快地將祭出最高 25% 關稅稅率。

@5/14 中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，包括從小型飛機、電腦、紡織品到化學品、肉類、小麥、葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅高達 25%。中國將繼續暫停調高美製汽車與零件的關稅。

@5/14 中國甫報復，美國週一 (13 日) 隨即再開槍，25% 關稅清單價值拉高到 3000 億美元，包含手機、玩具等消費品。

@5/16 美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判

@5/17 美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五 (17 日) 生效

(三) 經濟數據: 世界銀行 6/4 預估，今年全球經濟成長率將放緩至 2.6%，2020 年略微回升到 2.7%。隨著一些國家度過財政緊張期，新興市場和開發中經濟體下一年成長將趨穩定，但成長仍乏力。

※運達投顧 高維緒分析師

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