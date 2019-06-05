台股盤後- 三王難敵賣壓 量縮震盪小漲收10461點 成功保住年線

台股今 (5) 日在權值三王領軍下，盤中一度大漲逾百點，指數最高衝上 10541 點，但在隨著台積電漲幅收斂、大立光與鴻海由紅翻黑，加上觀望力道持續拉扯，終場跌幅收斂小漲 32.5 點、收在 10461.62 點，成功保住年線，但成交量仍舊低迷，僅 967.01 億元。

聯準會鬆口對降息抱持開放態度，激勵美股道瓊工業指數與半導體連袂強漲，台股今天在蘋概三雄領軍下，由電子、半導體類股開啟漲勢，包括電機、油電燃氣、航運、半導體與塑膠表現相對亮眼；電子零組件、營建與金融則相對疲弱。

半導體龍頭台積電股價一度大漲 5 元股價衝高至 238 元，預計今天公布營收的大立光也盤中股價也一度漲至 3735 元，鴻海盤中也力守平盤之上，但最終仍不敵賣壓，大立光與鴻海雙雙翻黑，收盤跌幅逾 1%，台積電也只守住平盤，股價收在 235 元。

美中貿易戰持續延燒，市場觀望氛圍仍舊揮之不去，台股今天雖然靠著權值三王與電子族群領軍，上演反彈行情，但受市場獲利了結資金影響，部分電子類股盤中拉回整理。

被動元件族群中，國巨與華新科股價盤中在賣壓出籠下，股價連袂由黑翻紅；金融族群受到美國可能降息衝擊，盤勢同樣由黑翻紅，小跌 0.17%，但部分個股包括台企銀在買單追捧下，成交量衝高至 4.2 萬張、大漲逾 2% 引領股價站上歷史新高。

法人指出，台股短線隨美股反彈，但因美中貿易戰持續延燒，恐傷及全球經濟成長，從成交量來看市場仍是觀望者多，多數跌深反彈個股，則要慎防獲利出場壓力，短線勿貿然追價。