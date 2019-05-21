WSJ：東芝記憶體將購回公司優先股、選擇適當時機IPO上市

華爾街日報 (WSJ) 20 日報導。消息人士指出，蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、希捷 (STX-US)、金士頓等四家公司，將在一項再融資計畫當中，放棄他們手中所持有價值約 40 億美元的東芝記憶體優先股。

(圖片：Investing.com)

這幾家美國公司都是東芝記憶體在半導體方面的客戶，他們在去年 6 月協助貝恩資本 (Bain Capital) 所主導的美日韓聯盟，從東芝 (6502-JP) 手中買下其半導體部門。這項交易，不僅阻止東芝半導體部門被威騰 (WDC-US) 收購，也進一步防止韓國三星電子在市場上坐大。

根據消息人士說法，日本的銀行業將提供 1.3 兆日圓 (約 118 億美元) 的融資，幫助東芝記憶體從四家美國公司手上買回該公司的優先股。而簡化後的資本結構，也將有助於該公司未來在股票市場更容易上市。並讓東芝記憶體在這門資本密集的行業，透過公開募股來獲取資金。

四家美國公司將在 5 月底前，以約 45 億美元的代價，將持有的優先股賣給東芝記憶體。而這幾家公司，已經從這項投資獲得數億美元的進帳。蘋果與金士頓拒絕評論，而戴爾和希捷則是未作出回應。

東芝記憶體計畫於 2019 年後半，或 2020 年前半，在東京股市掛牌上市。進行 IPO 的時間點，將視半導體以及股票的市況而定。像是近來半導體的市場價格重挫，就不是一個理想的時機。

而在提供融資的日本銀行方面，據聞將有公股的日本政策投資銀行 (DBJ)，還有日本的三家主要銀行。

而在日後的表決權方面，則仍將維持先前比例，貝恩資本 49.9%、東芝 40.2%、Hoya(7741-JP) 9.9%。