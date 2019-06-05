美財政部：梅努欽將在本週G20財長會議與易綱見面

美國財政部週二 (4 日) 晚間表示，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在本周末日本的 G20 財長和央行行長會議期間 (7-9 日)，與中國央行行長易綱會面，這將是美中談判代表在近 1 個月以來首度碰面。

不過據指出，這僅是見面談話，雙方並未安排任何正式討論行程，美國財政部也未說明其他細節。梅努欽還計畫與其他國家的財長會面，包括日本、德國、法國和沙烏地阿拉伯財長。

美中談判在 5 月初破裂，川普在談判期間，於 10 日起提高 2000 億美元商品關稅至 25%，此次談判後雙方未再舉行任何面對面會談，並開始相互指責。美國還進一步，限制美國企業出售產品及服務給華為。

美中僵局也會是這次福岡會議中，一個重要的主題，梅努欽及易綱均是美國談判代表團的成員。

北京上週末發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，指責川普政府違反先前共識。美國則於週一的聯合聲明中表示，中國的公開聲明及「白皮書」，歪曲了談判的性質及歷史，並推卸責任，美方對此感到失望。

Capital Alpha Partners 董事總經理 James Lucier 認為，任何與梅努欽的對談，或是美中之間建設性的談話，都令人鼓舞，但除非研擬中的關稅能夠取消或至少延後，很難看到雙方準備將衝突降級。