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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/06/04  108/06/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.10800   10.10570   0.00230    0.02276
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                9.96890   10.00170  -0.03280   -0.32794
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.21970   10.21800   0.00170    0.01664
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.08350   10.11570  -0.03220   -0.31832
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      9.95350    9.94740   0.00610    0.06132
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      9.96390    9.96150   0.00240    0.02409
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      9.96390    9.96150   0.00240    0.02409
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      9.98770    9.98490   0.00280    0.02804
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.39650   10.39330   0.00320    0.03079
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.20250   10.19930   0.00320    0.03137
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.32670   10.32630   0.00040    0.00387
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.21940   10.21920   0.00020    0.00196
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.73000   21.66000   0.07000    0.32318
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.80000   21.48000   0.32000    1.48976
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   41.67320   41.70310  -0.02990   -0.07170
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金               40.13390   40.24110  -0.10720   -0.26639
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.65160    9.65050   0.00110    0.01140
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.13370   10.13040   0.00330    0.03258
中國信託台灣活力基金                                             12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.75000    8.88000  -0.13000   -1.46396
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.47000    9.61000  -0.14000   -1.45682
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            9.96620    9.98750  -0.02130   -0.21327
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.14280   10.17710  -0.03430   -0.33703
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.14200    9.17300  -0.03100   -0.33795
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.31960   10.31980  -0.00020   -0.00194
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.26610    9.26570   0.00040    0.00432
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.81130   10.97920  -0.16790   -1.52926
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.20480    9.34780  -0.14300   -1.52977
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.30150   11.25910   0.04240    0.37658
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.90740    9.87020   0.03720    0.37689
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            43.64940   43.53160   0.11780    0.27061
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            44.41440   44.41370   0.00070    0.00158
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              44.89600   44.88260   0.01340    0.02986
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
中國信託智能運動基金-美元                                         9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.61000    9.77000  -0.16000   -1.63767
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.02910   11.02890   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.09980   10.09690   0.00290    0.02872
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.36620    9.36350   0.00270    0.02884
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.23510   10.21250   0.02260    0.22130
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.48720    9.46620   0.02100    0.22184
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  41.76540   41.86630  -0.10090   -0.24101
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          42.09300   42.10150  -0.00850   -0.02019
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      41.94020   41.98270  -0.04250   -0.10123
元大2001基金                                                     57.26000   57.91000  -0.65000   -1.12243
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        44.91480   44.96890  -0.05410   -0.12031
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           42.44320   42.57090  -0.12770   -0.29997
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.09000   20.18000  -0.09000   -0.44599
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.67180   11.66930   0.00250    0.02142
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.91900   10.93130  -0.01230   -0.11252
元大上證50基金                                                   31.30000   31.52000  -0.22000   -0.69797
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.06000    9.14000  -0.08000   -0.87527
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.12000   12.08600   0.03400    0.28132
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.71300   16.72400  -0.01100   -0.06577
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.46300   10.48200  -0.01900   -0.18126
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.21700   10.24900  -0.03200   -0.31223
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.01000    3.02000  -0.01000   -0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.65000   13.71000  -0.06000   -0.43764
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.02300   47.26170  -0.23870   -0.50506
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.93120   10.92920   0.00200    0.01830
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.98010    9.97830   0.00180    0.01804
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.20870   10.22050  -0.01180   -0.11545
元大巴西指數基金                                                  6.95200    6.91200   0.04000    0.57870
元大巴菲特基金                                                   24.66000   24.77000  -0.11000   -0.44409
元大日經225基金                                                  25.89000   25.89000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                 21.01000   21.13000  -0.12000   -0.56791
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.22000   12.15000   0.07000    0.57613
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.16000   36.59000  -0.43000   -1.17518
元大台灣中型100基金                                              30.75000   30.88000  -0.13000   -0.42098
元大台灣加權股價指數基金                                         24.58800   24.74500  -0.15700   -0.63447
元大台灣卓越50基金                                               78.00000   78.73000  -0.73000   -0.92722
元大台灣金融基金                                                 17.91000   17.86000   0.05000    0.27996
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.25000   30.29000  -0.04000   -0.13206
元大台灣高股息基金                                               25.65000   25.76000  -0.11000   -0.42702
元大台灣電子科技基金                                             32.72000   33.11000  -0.39000   -1.17789
元大全球ETF成長組合基金                                          10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.71000   14.74000  -0.03000   -0.20353
元大全球人工智慧ETF基金                                          20.51000   21.09000  -0.58000   -2.75012
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.44000   13.40000   0.04000    0.29851
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.13100   12.05900   0.07200    0.59706
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.52000    6.50000   0.02000    0.30769
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.89000    6.88000   0.01000    0.14535
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.16200    8.15900   0.00300    0.03677
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.27000   13.17000   0.10000    0.75930
元大全球農業商機基金                                             17.15000   16.93000   0.22000    1.29947
元大印度指數基金                                                 10.72100   10.52900   0.19200    1.82353
元大印度基金                                                     13.58000   13.36000   0.22000    1.64671
元大多多基金                                                     15.73000   15.88000  -0.15000   -0.94458
元大多福基金                                                     48.94000   49.27000  -0.33000   -0.66978
元大亞太成長基金                                                  8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.20360    9.17460   0.02900    0.31609
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.39970    7.37640   0.02330    0.31587
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.93400    8.95500  -0.02100   -0.23451
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.85600    9.93800  -0.08200   -0.82512
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.17760   10.17380   0.00380    0.03735
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.31000   10.30480   0.00520    0.05046
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.16860   10.16350   0.00510    0.05018
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.51760   10.54870  -0.03110   -0.29482
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.37330   10.40400  -0.03070   -0.29508
元大卓越基金                                                     41.55000   41.75000  -0.20000   -0.47904
元大店頭基金                                                      7.60000    7.68000  -0.08000   -1.04167
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.44960   10.44890   0.00070    0.00670
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.96150    9.96810  -0.00660   -0.06621
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  33.15370   33.27570  -0.12200   -0.36663
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.68550   42.64320   0.04230    0.09920
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.01420   17.13140  -0.11720   -0.68412
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.79160   22.54240   0.24920    1.10547
元大美國政府7至10年期債券基金                                    42.54680   42.58340  -0.03660   -0.08595
元大高科技基金                                                   17.85000   18.00000  -0.15000   -0.83333
元大得利貨幣市場基金                                             16.31900   16.31880   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             12.02770   12.02760   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
元大華夏中小基金                                                  7.08000    7.12000  -0.04000   -0.56180
元大新中國基金-人民幣                                             9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
元大新中國基金-美元                                               8.71100    8.72800  -0.01700   -0.19478
元大新中國基金-新台幣                                             8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
元大新主流基金                                                   21.83000   22.05000  -0.22000   -0.99773
元大新東協平衡基金-美元                                           9.30000    9.25200   0.04800    0.51881
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.39160   10.37010   0.02150    0.20733
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.70280    9.68270   0.02010    0.20759
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.78170   10.79650  -0.01480   -0.13708
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.07450   10.08830  -0.01380   -0.13679
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.97910    9.96480   0.01430    0.14351
元大新興亞洲基金                                                 10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.15820   15.15800   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     34.29000   34.52000  -0.23000   -0.66628
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
元大實質多重資產基金-美元                                         7.84300    7.76100   0.08200    1.05656
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.47000   13.40000   0.07000    0.52239
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.57000   15.68000  -0.11000   -0.70153
元大摩臺基金                                                     36.41000   36.75000  -0.34000   -0.92517
元大標普500基金                                                  26.11000   26.36000  -0.25000   -0.94841
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.86000   32.04000  -0.18000   -0.56180
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.28000   20.34000  -0.06000   -0.29499
元大標智滬深300基金                                              17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
元大歐洲50基金                                                   24.15000   23.98000   0.17000    0.70892
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.43430    9.39570   0.03860    0.41083
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.28490   10.28460   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.51000   14.60000  -0.09000   -0.61644
日盛上選基金                                                     31.49000   31.68000  -0.19000   -0.59975
日盛小而美基金                                                   16.59000   16.73000  -0.14000   -0.83682
日盛中國內需動力基金                                              9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.31320   12.31630  -0.00310   -0.02517
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89860    9.90110  -0.00250   -0.02525
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.50380   12.50830  -0.00450   -0.03598
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.04660   10.05020  -0.00360   -0.03582
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.41040   11.44280  -0.03240   -0.28315
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.15040    9.17640  -0.02600   -0.28334
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
日盛日盛基金                                                     10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
日盛全球抗暖化基金                                               10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.31970   10.32120  -0.00150   -0.01453
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.28960    9.29100  -0.00140   -0.01507
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.18640   10.21100  -0.02460   -0.24092
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.16980    9.19190  -0.02210   -0.24043
日盛全球智能車基金(美元)                                          9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                        9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49550    2.49800  -0.00250   -0.10008
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65370    1.65530  -0.00160   -0.09666
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38420    0.38460  -0.00040   -0.10400
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25510    0.25540  -0.00030   -0.11746
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.79560   12.83910  -0.04350   -0.33881
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.36930    8.39770  -0.02840   -0.33819
日盛亞洲機會基金                                                  6.76000    6.77000  -0.01000   -0.14771
日盛首選基金                                                     15.97000   16.09000  -0.12000   -0.74580
日盛高科技基金                                                   16.69000   16.81000  -0.12000   -0.71386
日盛貨幣市場基金                                                 14.82820   14.82800   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   36.68000   36.87000  -0.19000   -0.51532
日盛精選五虎基金                                                 34.15000   34.22000  -0.07000   -0.20456
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.54010   13.53990   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               28.59000   28.77000  -0.18000   -0.62565
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.40000    9.28000   0.12000    1.29310
台新MSCI中國基金                                                 19.20000   19.16000   0.04000    0.20877
台新大眾貨幣市場基金                                             14.21690   14.21670   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.50700   10.51640  -0.00940   -0.08938
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.52790   10.51510   0.01280    0.12173
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.33020   10.35340  -0.02320   -0.22408
台新中國通基金                                                   40.76000   41.16000  -0.40000   -0.97182
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51870    0.51810   0.00060    0.11581
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.31600   16.35300  -0.03700   -0.22626
台新中國精選中小基金-美元                                         0.29060    0.29290  -0.00230   -0.78525
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
台新主流基金                                                     22.37000   22.45000  -0.08000   -0.35635
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    22.93000   22.91000   0.02000    0.08730
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.73180    0.72880   0.00300    0.41164
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.38000   16.37000   0.01000    0.06109
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.52220    0.52010   0.00210    0.40377
台新台灣中小基金                                                 31.66000   31.90000  -0.24000   -0.75235
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.24520   10.18020   0.06500    0.63849
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.46520    9.40330   0.06190    0.65828
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.87500   10.80400   0.07100    0.65716
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.84490    9.84990  -0.00500   -0.05076
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.94900   10.95450  -0.00550   -0.05021
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
台新印度基金                                                     15.51000   15.28000   0.23000    1.50524
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.73640    8.76310  -0.02670   -0.30469
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28260    0.28250   0.00010    0.03540
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.70110   12.74000  -0.03890   -0.30534
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40570    0.40550   0.00020    0.04932
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.12650   11.12640   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.40260   30.47400  -0.07140   -0.23430
台新智慧生活基金-美元                                             9.95000   10.10370  -0.15370   -1.52122
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.45000   10.65000  -0.20000   -1.87793
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.06040    8.05820   0.00220    0.02730
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.41650    8.44330  -0.02680   -0.31741
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.06210    9.05950   0.00260    0.02870
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47370    9.50390  -0.03020   -0.31776
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.35040   11.35970  -0.00930   -0.08187
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35490    0.35390   0.00100    0.28257
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.12230    8.12900  -0.00670   -0.08242
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26780    0.26710   0.00070    0.26207
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.43000    5.40000   0.03000    0.55556
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.21000   22.25000  -0.04000   -0.17978
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.05880   10.06500  -0.00620   -0.06160
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                9.79230    9.77780   0.01450    0.14830
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣              9.98430   10.00400  -0.01970   -0.19692
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.05880   10.06500  -0.00620   -0.06160
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                  9.79230    9.77780   0.01450    0.14830
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                9.98430   10.00400  -0.01970   -0.19692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             41.09590   41.09670  -0.00080   -0.00195
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   41.12820   41.19770  -0.06950   -0.16870
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                           39.91410   40.02230  -0.10820   -0.27035
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.33450   11.33250   0.00200    0.01765
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.23500   10.27130  -0.03630   -0.35341
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.22450    9.21980   0.00470    0.05098
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.79960   10.79410   0.00550    0.05095
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.88130    7.90550  -0.02420   -0.30612
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.29600    9.32440  -0.02840   -0.30458
永豐中小基金                                                     50.26000   50.78000  -0.52000   -1.02403
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78720    1.78680   0.00040    0.02239
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47500    2.47440   0.00060    0.02425
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.24460    8.27320  -0.02860   -0.34569
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.07830   11.11670  -0.03840   -0.34543
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.40000    4.39000   0.01000    0.22779
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
永豐主流品牌基金                                                 18.34000   18.28000   0.06000    0.32823
永豐永豐基金                                                     31.34000   31.69000  -0.35000   -1.10445
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.19820    9.19450   0.00370    0.04024
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.63540    9.63130   0.00410    0.04257
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.20700    9.23050  -0.02350   -0.25459
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.64700    9.67160  -0.02460   -0.25435
永豐亞洲民生消費基金                                             12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
永豐南非幣2021保本基金                                           13.99360   13.97960   0.01400    0.10015
永豐高科技基金                                                   21.40000   21.68000  -0.28000   -1.29151
永豐貨幣市場基金                                                 13.93330   13.93310   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10810    2.10570   0.00240    0.11398
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.58640    2.58350   0.00290    0.11225
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82040    7.84070  -0.02030   -0.25891
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.90560   10.93390  -0.02830   -0.25883
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11590    7.13410  -0.01820   -0.25511
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.35970   11.38880  -0.02910   -0.25551
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.43000   18.51000  -0.08000   -0.43220
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.57000   51.92000  -0.35000   -0.67411
永豐領航科技基金                                                 34.90000   35.31000  -0.41000   -1.16114
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
永豐趨勢平衡基金                                                 39.48000   39.82000  -0.34000   -0.85384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.85460   11.85370   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.73620    9.72870   0.00750    0.07709
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.30270   10.29470   0.00800    0.07771
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.82100    9.81320   0.00780    0.07948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.22890   10.22090   0.00800    0.07827
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.79670    9.78980   0.00690    0.07048
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.49430   10.48690   0.00740    0.07056
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.83950    9.83240   0.00710    0.07221
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.32550   10.31810   0.00740    0.07172
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.85000   18.91000  -0.06000   -0.31729
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.58000   18.60000  -0.02000   -0.10753
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.04720   10.03740   0.00980    0.09763
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.04720   10.03740   0.00980    0.09763
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                    10.03020   10.02790   0.00230    0.02294
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                    10.03020   10.02790   0.00230    0.02294
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.07860   10.07230   0.00630    0.06255
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.07860   10.07230   0.00630    0.06255
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.05280   10.04760   0.00520    0.05175
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.05280   10.04760   0.00520    0.05175
兆豐國際生命科學基金                                             14.50000   14.71000  -0.21000   -1.42760
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.18060   10.18880  -0.00820   -0.08048
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.30320   10.28540   0.01780    0.17306
兆豐國際全球基金                                                 29.81000   30.07000  -0.26000   -0.86465
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.46170   10.46100   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.32630   10.33310  -0.00680   -0.06581
兆豐國際國民基金                                                 20.67000   20.86000  -0.19000   -0.91083
兆豐國際第一基金                                                 12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.67730   10.72120  -0.04390   -0.40947
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.20570    8.23950  -0.03380   -0.41022
兆豐國際萬全基金                                                 19.92000   19.97000  -0.05000   -0.25038
兆豐國際電子基金                                                 24.43000   24.57000  -0.14000   -0.56980
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.22000   21.35000  -0.13000   -0.60890
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.36000   16.29000   0.07000    0.42971
兆豐國際豐台灣基金                                               32.65000   32.88000  -0.23000   -0.69951
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.55000   12.54980   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.51820   10.51840  -0.00020   -0.00190
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.31050   10.31500  -0.00450   -0.04363
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.52240   10.52600  -0.00360   -0.03420
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.31280   10.31310  -0.00030   -0.00291
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.40540   10.40990  -0.00450   -0.04323
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.39250   10.39610  -0.00360   -0.03463
合庫台灣基金                                                     10.31000   10.42000  -0.11000   -1.05566
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.50320   11.52980  -0.02660   -0.23071
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.36170   12.36530  -0.00360   -0.02911
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.03270   11.03780  -0.00510   -0.04620
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.82450   11.83450  -0.01000   -0.08450
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.07210    8.09070  -0.01860   -0.22989
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.28000    9.28250  -0.00250   -0.02693
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.95830    8.96200  -0.00370   -0.04129
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.72750    8.73440  -0.00690   -0.07900
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.12790    9.13170  -0.00380   -0.04161
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
合庫全球新興市場基金                                              9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
合庫貨幣市場基金                                                 10.16800   10.16780   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.71960    9.72170  -0.00210   -0.02160
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.00470   10.00390   0.00080    0.00800
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36620   10.38520  -0.01900   -0.18295
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.79620   11.79610   0.00010    0.00085
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.80550   14.80680  -0.00130   -0.00878
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.59740    8.59860  -0.00120   -0.01396
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.38890    9.38820   0.00070    0.00746
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.85060    7.86490  -0.01430   -0.18182
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.58540    8.58490   0.00050    0.00582
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.38180   10.37780   0.00400    0.03854
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
安本標準兩岸價值基金 美元                                        10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                     9.98620    9.99440  -0.00820   -0.08205
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                       9.99650   10.00820  -0.01170   -0.11690
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                        10.00700   10.01920  -0.01220   -0.12177
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                           9.96980    9.98340  -0.01360   -0.13623
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                       9.98620    9.99440  -0.00820   -0.08205
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                         9.99650   10.00820  -0.01170   -0.11690
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                          10.00700   10.01920  -0.01220   -0.12177
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                             9.96980    9.98340  -0.01360   -0.13623
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19550   11.19350   0.00200    0.01787
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.99340    9.99100   0.00240    0.02402
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08940   10.12180  -0.03240   -0.32010
安聯中國東協基金                                                 15.26000   15.17000   0.09000    0.59328
安聯中國策略基金-美元                                            11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
安聯中國策略基金-新臺幣                                          14.83000   14.93000  -0.10000   -0.66979
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.81000   13.77000   0.04000    0.29049
安聯中華新思路基金-美元                                          12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                 27.57000   27.68000  -0.11000   -0.39740
安聯台灣科技基金                                                 46.32000   46.37000  -0.05000   -0.10783
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.54100   12.54080   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 30.70000   30.71000  -0.01000   -0.03256
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.54880   10.55150  -0.00270   -0.02559
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.62420   15.64130  -0.01710   -0.10933
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75800    9.76870  -0.01070   -0.10953
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.95430   12.96350  -0.00920   -0.07097
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.60590   10.61280  -0.00690   -0.06502
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.66450   12.67730  -0.01280   -0.10097
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44130    9.44790  -0.00660   -0.06986
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37900    9.38510  -0.00610   -0.06500
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.95050    8.95960  -0.00910   -0.10157
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.04080   10.04910  -0.00830   -0.08259
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.13490   10.14520  -0.01030   -0.10153
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.27800   12.30000  -0.02200   -0.17886
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.13850   11.15780  -0.01930   -0.17297
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.77770   10.80060  -0.02290   -0.21203
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.54080    8.55620  -0.01540   -0.17999
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.39320    8.40770  -0.01450   -0.17246
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.09510    8.11230  -0.01720   -0.21202
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.13440   10.15000  -0.01560   -0.15369
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.06260   10.08400  -0.02140   -0.21222
安聯全球人口趨勢基金                                             12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.52000    8.45000   0.07000    0.82840
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.75000   32.58000   0.17000    0.52179
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.75000    7.70000   0.05000    0.64935
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.42680   12.42050   0.00630    0.05072
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54500   10.53970   0.00530    0.05029
安聯全球新興市場基金                                             17.02000   16.90000   0.12000    0.71006
安聯全球農金趨勢基金                                              8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
安聯亞洲動態策略基金                                             21.72000   21.69000   0.03000    0.13831
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                    9.97920    9.97690   0.00230    0.02305
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                9.98540    9.98100   0.00440    0.04408
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                  9.97910    9.97690   0.00220    0.02205
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                9.98750    9.98270   0.00480    0.04808
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                  9.98210    9.97970   0.00240    0.02405
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                9.96750    9.96850  -0.00100   -0.01003
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   9.96750    9.96850  -0.00100   -0.01003
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 9.96750    9.96850  -0.00100   -0.01003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.51450   10.50210   0.01240    0.11807
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.10190   10.08990   0.01200    0.11893
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             89.53470   89.69140  -0.15670   -0.17471
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               13.19040   13.20420  -0.01380   -0.10451
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.93590   68.31130  -0.37540   -0.54954
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.88300    9.93060  -0.04760   -0.47933
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.71180    2.71090   0.00090    0.03320
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.89830   10.89980  -0.00150   -0.01376
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.27440    2.27620  -0.00180   -0.07908
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86670    8.86770  -0.00100   -0.01128
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.29470   10.33930  -0.04460   -0.43136
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.09820   10.10660  -0.00840   -0.08311
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.41460   10.42360  -0.00900   -0.08634
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.05890   10.06800  -0.00910   -0.09039
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.11730   10.12570  -0.00840   -0.08296
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.29380   10.33840  -0.04460   -0.43140
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.09580   10.10410  -0.00830   -0.08214
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.41310   10.42310  -0.01000   -0.09594
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.05690   10.06600  -0.00910   -0.09040
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.11690   10.12500  -0.00810   -0.08000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.01020   10.01220  -0.00200   -0.01998
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.04280   10.04860  -0.00580   -0.05772
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.00200   10.00570  -0.00370   -0.03698
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.98050    9.98420  -0.00370   -0.03706
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.02120   10.02430  -0.00310   -0.03092
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.00010   10.00880  -0.00870   -0.08692
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                     10.00200   10.00570  -0.00370   -0.03698
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.98130    9.98530  -0.00400   -0.04006
宏利台灣動力基金A類型                                            28.15000   28.19000  -0.04000   -0.14189
宏利台灣動力基金I類型                                            28.15000   28.19000  -0.04000   -0.14189
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.76780    9.76760   0.00020    0.00205
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.78510    9.81840  -0.03330   -0.33916
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.40690    7.43470  -0.02780   -0.37392
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.45930    7.50480  -0.04550   -0.60628
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
宏利全球債券組合基金                                             13.56260   13.58570  -0.02310   -0.17003
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.94830    2.94240   0.00590    0.20052
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.31720   12.30310   0.01410    0.11461
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88700    8.89910  -0.01210   -0.13597
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.53300    2.54120  -0.00820   -0.32268
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.52090   11.56730  -0.04640   -0.40113
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.29110    3.27230   0.01880    0.57452
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.52800    0.52550   0.00250    0.47574
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     14.98000   14.92000   0.06000    0.40214
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.06040   12.07720  -0.01680   -0.13911
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.67760   10.69290  -0.01530   -0.14309
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.31750   10.34620  -0.02870   -0.27740
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.62540    8.68800  -0.06260   -0.72053
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.26320    8.32150  -0.05830   -0.70059
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.18110    8.24560  -0.06450   -0.78224
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.08500    8.14200  -0.05700   -0.70007
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
宏利美國銀行機會基金(美元)                                        9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89170    2.89590  -0.00420   -0.14503
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41850    0.41910  -0.00060   -0.14316
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.68220   12.71790  -0.03570   -0.28071
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95460    0.95600  -0.00140   -0.14644
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.32360    7.38070  -0.05710   -0.77364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02250    2.03690  -0.01440   -0.70696
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29200    0.29400  -0.00200   -0.68027
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.92060    8.99360  -0.07300   -0.81169
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32290    0.32510  -0.00220   -0.67671
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.68230   13.68210   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        24.09000   24.22000  -0.13000   -0.53675
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        24.09000   24.22000  -0.13000   -0.53675
宏利澳幣保本基金                                                 12.60750   12.60280   0.00470    0.03729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.40580   10.44610  -0.04030   -0.38579
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.58050    9.59670  -0.01620   -0.16881
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.20830    9.25610  -0.04780   -0.51642
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.54420   11.60410  -0.05990   -0.51620
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
貝萊德新台幣基金                                                 12.96560   12.96550   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.64000   25.80000  -0.16000   -0.62016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.47340   11.47660  -0.00320   -0.02788
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18960   10.21050  -0.02090   -0.20469
保德信大中華基金-人民幣                                           9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
保德信大中華基金-美元                                             9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
保德信大中華基金-新台幣                                          28.19000   28.17000   0.02000    0.07100
保德信中小型股基金                                               42.27000   42.83000  -0.56000   -1.30749
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.41000    8.49000  -0.08000   -0.94229
保德信中國中小基金-美元                                           8.04000    8.11000  -0.07000   -0.86313
保德信中國中小基金-新臺幣                                         7.93000    8.03000  -0.10000   -1.24533
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.71270    9.71830  -0.00560   -0.05762
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.82220    9.83650  -0.01430   -0.14538
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.82690    9.83180  -0.00490   -0.04984
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.84850   10.85390  -0.00540   -0.04975
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                           9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
保德信台商全方位基金                                             33.81000   34.20000  -0.39000   -1.14035
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.17000   27.22000  -0.05000   -0.18369
保德信全球消費商機基金                                           18.31000   18.56000  -0.25000   -1.34698
保德信全球基礎建設基金                                           13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
保德信全球資源基金                                                7.21000    7.16000   0.05000    0.69832
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.31000   32.32000  -0.01000   -0.03094
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.51440   10.44380   0.07060    0.67600
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.82210   10.74950   0.07260    0.67538
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.71280   10.67780   0.03500    0.32778
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             11.02550   10.98950   0.03600    0.32759
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.49570    9.46630   0.02940    0.31058
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59530   10.56340   0.03190    0.30199
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.21310    9.21710  -0.00400   -0.04340
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.25940   10.26390  -0.00450   -0.04384
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.12740    8.14070  -0.01330   -0.16338
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.14650   11.16480  -0.01830   -0.16391
保德信亞太基金                                                   20.17000   20.04000   0.13000    0.64870
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71000    8.71890  -0.00890   -0.10208
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.97800   11.99030  -0.01230   -0.10258
保德信店頭市場基金                                               31.09000   31.52000  -0.43000   -1.36421
保德信拉丁美洲基金                                                7.31000    7.29000   0.02000    0.27435
保德信金平衡基金                                                 29.15000   29.36000  -0.21000   -0.71526
保德信金滿意基金                                                 40.11000   40.64000  -0.53000   -1.30413
保德信科技島基金                                                 24.49000   24.86000  -0.37000   -1.48833
保德信高成長基金                                                 88.82000   89.74000  -0.92000   -1.02518
保德信第一基金                                                   24.70000   24.94000  -0.24000   -0.96231
保德信貨幣市場基金                                               15.83070   15.83050   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.24210   10.22920   0.01290    0.12611
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.63650   10.65990  -0.02340   -0.21951
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.71160   10.68630   0.02530    0.23675
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.41590   10.42730  -0.01140   -0.10933
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13960    8.15480  -0.01520   -0.18639
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.18070   10.19900  -0.01830   -0.17943
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.49670   11.51820  -0.02150   -0.18666
保德信新興趨勢組合基金                                           10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
保德信瑞騰基金                                                   15.62700   15.62670   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                               10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.86510    9.86740  -0.00230   -0.02331
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.34120   10.34370  -0.00250   -0.02417
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.86310    9.87500  -0.01190   -0.12051
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.13380   10.15070  -0.01690   -0.16649
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.91880    9.92640  -0.00760   -0.07656
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.29900   10.30660  -0.00760   -0.07374
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79810    9.79890  -0.00080   -0.00816
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09230   10.09310  -0.00080   -0.00793
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.47340   10.49220  -0.01880   -0.17918
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型            10.23010   10.24040  -0.01030   -0.10058
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.49720   10.50830  -0.01110   -0.10563
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型              10.13620   10.14160  -0.00540   -0.05325
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.35960   10.36370  -0.00410   -0.03956
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.06850   10.07610  -0.00760   -0.07543
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50350   10.51150  -0.00800   -0.07611
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.95080    9.95030   0.00050    0.00502
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.25430   10.25380   0.00050    0.00488
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.14720   10.15410  -0.00690   -0.06795
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88610    9.88580   0.00030    0.00303
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.21000   10.21710  -0.00710   -0.06949
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.46980   10.47820  -0.00840   -0.08017
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.37290   10.40070  -0.02780   -0.26729
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.84680   10.87790  -0.03110   -0.28590
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.18460   10.18620  -0.00160   -0.01571
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.38980   10.39150  -0.00170   -0.01636
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.22130   10.22290  -0.00160   -0.01565
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.25910   10.25640   0.00270    0.02633
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.43770   10.47100  -0.03330   -0.31802
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.21800   10.22840  -0.01040   -0.10168
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.12420   10.13520  -0.01100   -0.10853
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.36230   10.39840  -0.03610   -0.34717
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.35620   10.39860  -0.04240   -0.40775
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型             10.02460   10.02720  -0.00260   -0.02593
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.02260   10.02510  -0.00250   -0.02494
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97940    1.98000  -0.00060   -0.03030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.81330    2.81380  -0.00050   -0.01777
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29510    0.29470   0.00040    0.13573
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45450    0.45380   0.00070    0.15425
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.45280    8.44750   0.00530    0.06274
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.24980   12.24120   0.00860    0.07025
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.69200    9.68600   0.00600    0.06195
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.24010   12.23320   0.00690    0.05640
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70290    8.68500   0.01790    0.20610
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.04070   11.01800   0.02270    0.20603
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.62920   10.62700   0.00220    0.02070
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.52760   10.53690  -0.00930   -0.08826
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     17.96000   18.01000  -0.05000   -0.27762
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.0000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4147.8800 4159.24000 -11.36000   -0.27313
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27360   10.27030   0.00330    0.03213
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.09130   11.08780   0.00350    0.03157
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.22730   10.23130  -0.00400   -0.03910
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81300    9.81540  -0.00240   -0.02445
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.35550   10.35800  -0.00250   -0.02414
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.88480    9.90040  -0.01560   -0.15757
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.19450   10.20690  -0.01240   -0.12149
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.23340   10.23040   0.00300    0.02932
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.06290    6.06590  -0.00300   -0.04946
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.98020   10.98570  -0.00550   -0.05007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                     9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                    9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                              9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.52690   10.53730  -0.01040   -0.09870
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.40000   11.38200   0.01800    0.15814
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.62980   10.61260   0.01720    0.16207
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.09820    9.13320  -0.03500   -0.38322
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.32410    9.33940  -0.01530   -0.16382
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.19710    9.20820  -0.01110   -0.12054
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.44510   10.48350  -0.03840   -0.36629
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.79930   10.81230  -0.01300   -0.12023
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.77840   10.78940  -0.01100   -0.10195
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.18000    7.12000   0.06000    0.84270
柏瑞巨人基金                                                     12.25000   12.34000  -0.09000   -0.72934
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.69320   13.69310   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.29000  -0.03000   -0.18416
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.04070   14.07910  -0.03840   -0.27274
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.30050   12.30710  -0.00660   -0.05363
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.88180   12.88880  -0.00700   -0.05431
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.52520    8.62030  -0.09510   -1.10321
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.70390    6.75720  -0.05330   -0.78879
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.51910    8.58150  -0.06240   -0.72715
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.32940    8.41970  -0.09030   -1.07248
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.55020   10.61280  -0.06260   -0.58985
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.24710    8.29410  -0.04700   -0.56667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.48300   12.48970  -0.00670   -0.05364
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.16190   12.19510  -0.03320   -0.27224
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        12.75150   12.76760  -0.01610   -0.12610
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.72670   11.73310  -0.00640   -0.05455
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.88490    8.95670  -0.07180   -0.80163
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.52190    9.59120  -0.06930   -0.72254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.51850    9.62190  -0.10340   -1.07463
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.38010    9.43610  -0.05600   -0.59347
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.26210    9.32110  -0.05900   -0.63297
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.57140   10.58580  -0.01440   -0.13603
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.40530   10.39550   0.00980    0.09427
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.24230   10.23280   0.00950    0.09284
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.31160   10.30440   0.00720    0.06987
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.80110    9.86440  -0.06330   -0.64170
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.43950    9.49350  -0.05400   -0.56881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.43650   10.53380  -0.09730   -0.92369
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.48090    9.52200  -0.04110   -0.43163
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.55130    9.59470  -0.04340   -0.45233
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.55160   10.56600  -0.01440   -0.13629
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.40560   10.39580   0.00980    0.09427
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.24260   10.23310   0.00950    0.09284
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.31250   10.30530   0.00720    0.06987
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.80080    9.86410  -0.06330   -0.64172
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.43970    9.49360  -0.05390   -0.56775
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.61170   10.70910  -0.09740   -0.90951
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.48080    9.52190  -0.04110   -0.43164
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.55160    9.59490  -0.04330   -0.45128
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.34460   11.36880  -0.02420   -0.21286
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.64250   12.64720  -0.00470   -0.03716
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.95020   11.95480  -0.00460   -0.03848
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.08800    9.15940  -0.07140   -0.77953
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.71470    9.78410  -0.06940   -0.70931
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.63330    9.69170  -0.05840   -0.60258
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.03900   11.06250  -0.02350   -0.21243
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.77190   11.77630  -0.00440   -0.03736
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.54500   11.54940  -0.00440   -0.03810
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.08820    9.15970  -0.07150   -0.78059
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.71520    9.78460  -0.06940   -0.70928
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.63370    9.69220  -0.05850   -0.60358
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.08000   13.13000  -0.05000   -0.38081
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.98000   13.02000  -0.04000   -0.30722
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.03150   12.02100   0.01050    0.08735
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.15510   10.12490   0.03020    0.29827
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.67920    7.68790  -0.00870   -0.11316
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.09870   10.10220  -0.00350   -0.03465
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.11300   12.12740  -0.01440   -0.11874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.71890   11.70680   0.01210    0.10336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.74840   10.73750   0.01090    0.10151
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.49010    8.53710  -0.04700   -0.55054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.45450    9.49060  -0.03610   -0.38038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.50770    9.54000  -0.03230   -0.33857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.27300   11.26140   0.01160    0.10301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.63710   10.64970  -0.01260   -0.11831
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.73040   10.71960   0.01080    0.10075
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.79220    9.83000  -0.03780   -0.38454
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.17330    9.22420  -0.05090   -0.55181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.99480    9.07560  -0.08080   -0.89030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.53360    9.56580  -0.03220   -0.33662
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40000   12.41850  -0.01850   -0.14897
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.77940   11.76960   0.00980    0.08327
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.14820   11.13910   0.00910    0.08169
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.99900    7.04750  -0.04850   -0.68819
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.62910    8.67780  -0.04870   -0.56120
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.28550    9.32780  -0.04230   -0.45348
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65950   10.67540  -0.01590   -0.14894
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.16560   11.15650   0.00910    0.08157
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.34520    9.39720  -0.05200   -0.55336
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.93010    8.99140  -0.06130   -0.68176
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.48390    9.52700  -0.04310   -0.45240
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.95590   11.95570   0.00020    0.00167
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.60830   12.58590   0.02240    0.17798
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.50270   11.48240   0.02030    0.17679
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.35640    9.39630  -0.03990   -0.42464
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.89640    9.92270  -0.02630   -0.26505
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.89620    9.91860  -0.02240   -0.22584
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.88400   11.86290   0.02110    0.17787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.66700   10.66690   0.00010    0.00094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.96000   10.94060   0.01940    0.17732
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.91620    9.94100  -0.02480   -0.24947
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52060    9.56050  -0.03990   -0.41734
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.13250   10.15840  -0.02590   -0.25496
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.64190    9.66470  -0.02280   -0.23591
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.56000   18.64000  -0.08000   -0.42918
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.20000   17.29000  -0.09000   -0.52053
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.19700   13.21180  -0.01480   -0.11202
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.19550   10.23050  -0.03500   -0.34211
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.12200   11.13840  -0.01640   -0.14724
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.02290   12.07690  -0.05400   -0.44713
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.64230   10.65840  -0.01610   -0.15105
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.89860    8.96720  -0.06860   -0.76501
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.37750    9.43410  -0.05660   -0.59995
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.27900    9.39450  -0.11550   -1.22944
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.32980    9.38170  -0.05190   -0.55320
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.03080    9.09990  -0.06910   -0.75935
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.18350    9.23990  -0.05640   -0.61040
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.09140   11.21490  -0.12350   -1.10121
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.27380    9.32560  -0.05180   -0.55546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          42.28490   42.28420   0.00070    0.00166
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.05000   29.30000  -0.25000   -0.85324
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.76880   11.76660   0.00220    0.01870
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.69550    1.69160   0.00390    0.23055
國泰大中華基金                                                   18.00000   18.15000  -0.15000   -0.82645
國泰小龍基金-美元I                                                0.44060    0.44250  -0.00190   -0.42938
國泰小龍基金-新台幣                                              13.86000   13.93000  -0.07000   -0.50251
國泰中小成長基金-美元I                                            1.22120    1.23210  -0.01090   -0.88467
國泰中小成長基金-新台幣                                          38.42000   38.79000  -0.37000   -0.95385
國泰中國內需增長基金-人民幣                                       3.97400    3.98690  -0.01290   -0.32356
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.62720    0.62790  -0.00070   -0.11148
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.67010    0.67080  -0.00070   -0.10435
國泰中國內需增長基金-新台幣                                      18.09000   18.17000  -0.08000   -0.44029
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             41.78660   41.81730  -0.03070   -0.07341
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.30020    2.30620  -0.00600   -0.26017
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.32780    0.32790  -0.00010   -0.03050
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.16900   10.19740  -0.02840   -0.27850
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                              8.25810    8.28130  -0.02320   -0.28015
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                     2.30330    2.30900  -0.00570   -0.24686
國泰中國新時代平衡基金-美元                                       0.33050    0.33060  -0.00010   -0.03025
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                    10.44220   10.48190  -0.03970   -0.37875
國泰中國新興債券基金-美元                                         0.33920    0.33890   0.00030    0.08852
國泰中國新興債券基金-新台幣                                      10.51020   10.53520  -0.02500   -0.23730
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       3.87620    3.87950  -0.00330   -0.08506
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.55520    0.55450   0.00070    0.12624
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                      17.63000   17.67000  -0.04000   -0.22637
國泰中港台基金-人民幣                                             2.90370    2.91150  -0.00780   -0.26790
國泰中港台基金-美元                                               0.42100    0.42130  -0.00030   -0.07121
國泰中港台基金-新台幣                                            13.22000   13.27000  -0.05000   -0.37679
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                   9.79350    9.81920  -0.02570   -0.26173
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     9.97860    9.98030  -0.00170   -0.01703
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.17100   10.20780  -0.03680   -0.36051
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.21000   25.22000  -0.01000   -0.03965
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.20000   13.18000   0.02000    0.15175
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.13000   29.23000  -0.10000   -0.34211
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.34600    0.34650  -0.00050   -0.14430
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.32920    0.32970  -0.00050   -0.15165
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.32990    0.33040  -0.00050   -0.15133
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 10.90850   10.96320  -0.05470   -0.49894
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.38530   10.43740  -0.05210   -0.49917
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.41390   10.46610  -0.05220   -0.49875
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.45290   12.45280   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.40530    0.40460   0.00070    0.17301
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.36030    0.35970   0.00060    0.16681
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.43230    0.43150   0.00080    0.18540
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.52520    0.52750  -0.00230   -0.43602
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.42340    2.40580   0.01760    0.73157
國泰全球高股息基金-美元                                           0.35040    0.34710   0.00330    0.95073
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.50470    0.50300   0.00170    0.33797
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.47050    0.46670   0.00380    0.81423
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      13.94000   13.88000   0.06000    0.43228
國泰全球資源基金-美元                                             0.15820    0.15680   0.00140    0.89286
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.06000    5.03000   0.03000    0.59642
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.57940    0.58080  -0.00140   -0.24105
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.26000   18.36000  -0.10000   -0.54466
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.89000   17.99000  -0.10000   -0.55586
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.83050    0.83750  -0.00700   -0.83582
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.70000   20.54000   0.16000    0.77897
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.95000   21.93000   0.02000    0.09120
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.45960    2.46350  -0.00390   -0.15831
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.35650    0.35640   0.00010    0.02806
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30880    0.30870   0.00010    0.03239
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.17230   11.20060  -0.02830   -0.25267
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.67760    9.70220  -0.02460   -0.25355
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.51020    0.51310  -0.00290   -0.56519
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38860    0.38790   0.00070    0.18046
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
國泰科技生化基金                                                 29.89000   30.13000  -0.24000   -0.79655
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.64000   27.74000  -0.10000   -0.36049
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
國泰美國費城半導體基金                                           12.88000   12.91000  -0.03000   -0.23238
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.57410   44.45660   0.11750    0.26430
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  17.40230   17.53190  -0.12960   -0.73922
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  23.22470   22.96500   0.25970    1.13085
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.18880   43.25360  -0.06480   -0.14981
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.26210   44.38110  -0.11900   -0.26813
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.45950   43.69400  -0.23450   -0.53669
國泰紐幣2021保本基金                                             12.75990   12.75700   0.00290    0.02273
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.11870   13.11580   0.00290    0.02211
國泰紐幣保本基金                                                 12.71240   12.71190   0.00050    0.00393
國泰國泰基金-新台幣A                                             20.94000   21.07000  -0.13000   -0.61699
國泰國泰基金-新台幣I                                             20.94000   21.07000  -0.13000   -0.61699
國泰富時中國A50基金                                              20.53000   20.72000  -0.19000   -0.91699
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 45.89800   45.87730   0.02070    0.04512
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.34160    0.34120   0.00040    0.11723
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.49930    0.50170  -0.00240   -0.47837
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.36850    0.36850   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                0.24080    0.24080   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           11.09470   11.13360  -0.03890   -0.34939
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                              7.58450    7.61110  -0.02660   -0.34949
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     42.53630   42.70610  -0.16980   -0.39760
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.03000   20.24000  -0.21000   -1.03755
國泰新興市場基金-美元                                             0.38070    0.37810   0.00260    0.68765
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.37400    2.37820  -0.00420   -0.17660
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.48360    1.48620  -0.00260   -0.17494
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35380    0.35370   0.00010    0.02827
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22330    0.22320   0.00010    0.04480
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                              0.34240    0.34150   0.00090    0.26354
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.78600   10.79580  -0.00980   -0.09078
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.61360    6.61960  -0.00600   -0.09064
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     43.97470   43.96550   0.00920    0.02093
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         43.63320   43.62530   0.00790    0.01811
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             42.61620   42.62110  -0.00490   -0.01150
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.43000   33.78000  -0.35000   -1.03612
國泰價值卓越基金                                                 13.23000   13.30000  -0.07000   -0.52632
國泰標普北美科技ETF基金                                          21.64000   22.34000  -0.70000   -3.13339
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33780    0.33330   0.00450    1.35014
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.14350   40.30660  -0.16310   -0.40465
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.05000   21.38000  -0.33000   -1.54350
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.52000   19.36000   0.16000    0.82645
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                16.90000   17.10000  -0.20000   -1.16959
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.40880    0.40850   0.00030    0.07344
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.41900   12.42810  -0.00910   -0.07322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.56170   10.53550   0.02620    0.24868
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.47000   10.45520   0.01480    0.14156
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.73140   10.75330  -0.02190   -0.20366
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.34540   10.32000   0.02540    0.24612
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.28720   10.27270   0.01450    0.14115
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.47730   10.49870  -0.02140   -0.20383
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        9.96720    9.99040  -0.02320   -0.23222
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.78720    9.87970  -0.09250   -0.93626
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                          9.97660    9.97880  -0.00220   -0.02205
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.94280    9.97940  -0.03660   -0.36676
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.96720    9.99040  -0.02320   -0.23222
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.78720    9.87970  -0.09250   -0.93626
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.97660    9.97880  -0.00220   -0.02205
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.94280    9.97940  -0.03660   -0.36676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.41140   11.40970   0.00170    0.01490
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14490   10.17660  -0.03170   -0.31150
第一金大中華基金                                                 24.99000   25.07000  -0.08000   -0.31911
第一金小型精選基金                                               30.16000   30.36000  -0.20000   -0.65876
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
第一金中國世紀基金-美元                                           7.73310    7.71520   0.01790    0.23201
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.73340    7.71560   0.01780    0.23070
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.74930    9.79060  -0.04130   -0.42183
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.41780    8.47000  -0.05220   -0.61629
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.24280   11.25000  -0.00720   -0.06400
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.87250    9.89270  -0.02020   -0.20419
第一金中概平衡基金                                               25.05000   25.23000  -0.18000   -0.71344
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.31390   15.31360   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.55600  178.55400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.71960   14.91340  -0.19380   -1.29950
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.73610   14.91340  -0.17730   -1.18886
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.44000   14.68000  -0.24000   -1.63488
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.45000   14.69000  -0.24000   -1.63376
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                     9.77670   10.01600  -0.23930   -2.38918
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                   9.77520   10.01440  -0.23920   -2.38856
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                   9.97000   10.25000  -0.28000   -2.73171
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                 9.97000   10.25000  -0.28000   -2.73171
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.46960    9.50060  -0.03100   -0.32630
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.46960    9.50060  -0.03100   -0.32630
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          12.65440   12.72230  -0.06790   -0.53371
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        12.67130   12.73940  -0.06810   -0.53456
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.20000   12.30000  -0.10000   -0.81301
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.22000   12.33000  -0.11000   -0.89213
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.62590    9.62730  -0.00140   -0.01454
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.62410    9.62550  -0.00140   -0.01454
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.33390    9.35780  -0.02390   -0.25540
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.35790    9.38180  -0.02390   -0.25475
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.44870   10.41340   0.03530    0.33899
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.16210   10.15110   0.01100    0.10836
第一金全球大趨勢基金                                             24.00000   24.15000  -0.15000   -0.62112
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.23850    9.17020   0.06830    0.74480
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.42540    6.37780   0.04760    0.74634
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.80270    9.81860  -0.01590   -0.16194
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.80380    9.81970  -0.01590   -0.16192
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.61120   10.58380   0.02740    0.25889
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.61280   10.58560   0.02720    0.25695
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.43050    8.41240   0.01810    0.21516
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.30270   10.24620   0.05650    0.55142
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.20260    9.27330  -0.07070   -0.76240
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.20080    9.27160  -0.07080   -0.76362
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.63270    7.67000  -0.03730   -0.48631
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.62750    7.66470  -0.03720   -0.48534
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.45790    8.51190  -0.05400   -0.63441
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.45860    8.51250  -0.05390   -0.63319
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.40520   11.41160  -0.00640   -0.05608
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.40610   11.41250  -0.00640   -0.05608
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.07000   10.06870   0.00130    0.01291
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.07090   10.06960   0.00130    0.01291
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.87730   14.89720  -0.01990   -0.13358
第一金亞洲科技基金                                               17.19000   17.16000   0.03000    0.17483
第一金亞洲新興市場基金                                           13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
第一金店頭市場基金                                                7.33000    7.36000  -0.03000   -0.40761
第一金創新趨勢基金                                               20.21000   20.36000  -0.15000   -0.73674
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                41.51410   41.48100   0.03310    0.07980
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          41.60750   41.58560   0.02190    0.05266
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    43.09570   42.97870   0.11700    0.27223
第一金電子基金                                                   30.72000   30.96000  -0.24000   -0.77519
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     17.92000   18.10000  -0.18000   -0.99448
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.98000   18.89000   0.09000    0.47644
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           17.93000   18.64000  -0.71000   -3.80901
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.17000    7.17000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                          6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
統一大中華中小基金(新台幣)                                        9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
統一大滿貫基金-A類型                                             31.21000   31.51000  -0.30000   -0.95208
統一大滿貫基金-I類型                                             31.21000   31.51000  -0.30000   -0.95208
統一大龍印基金                                                   14.02000   14.03000  -0.01000   -0.07128
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
統一中小基金                                                     21.90000   22.07000  -0.17000   -0.77028
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.95300    9.95420  -0.00120   -0.01206
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.19440    9.19810  -0.00370   -0.04023
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.03850    9.06850  -0.03000   -0.33082
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.34520   12.34670  -0.00150   -0.01215
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.35470   11.35920  -0.00450   -0.03962
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.12560   11.16250  -0.03690   -0.33057
統一台灣動力基金                                                 16.22000   16.30000  -0.08000   -0.49080
統一全天候基金-A類型                                             99.33000   99.91000  -0.58000   -0.58052
統一全天候基金-I類型                                             99.80000  100.38000  -0.58000   -0.57780
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           7.93870    7.96300  -0.02430   -0.30516
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.60870    7.63410  -0.02540   -0.33272
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.75080    7.80360  -0.05280   -0.67661
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.49470    8.52060  -0.02590   -0.30397
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.14900    8.17610  -0.02710   -0.33145
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.29420    8.35060  -0.05640   -0.67540
統一全球債券組合基金                                             12.22200   12.23400  -0.01200   -0.09809
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.56000   14.86000  -0.30000   -2.01884
統一全球新科技基金(美元)                                         13.63000   13.93000  -0.30000   -2.15363
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.35000   13.68000  -0.33000   -2.41228
統一亞太基金                                                     23.93000   23.94000  -0.01000   -0.04177
統一亞洲大金磚基金                                               12.09000   12.11000  -0.02000   -0.16515
統一奔騰基金                                                     52.66000   53.04000  -0.38000   -0.71644
統一強棒貨幣市場基金                                             16.72360   16.72330   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                             10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
統一強漢基金(美元)                                                9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
統一強漢基金(新台幣)                                             24.49000   24.66000  -0.17000   -0.68938
統一統信基金                                                     27.17000   27.41000  -0.24000   -0.87559
統一黑馬基金                                                     53.51000   53.87000  -0.36000   -0.66828
統一新亞洲科技能源基金                                           15.52000   15.61000  -0.09000   -0.57655
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.04710    8.06820  -0.02110   -0.26152
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.61690   10.64480  -0.02790   -0.26210
統一經建基金                                                     42.14000   42.40000  -0.26000   -0.61321
統一龍馬基金                                                     60.13000   60.76000  -0.63000   -1.03687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   16.98000   17.14000  -0.16000   -0.93349
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            41.31000   41.78000  -0.47000   -1.12494
野村中國機會基金                                                 13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.20020   10.19590   0.00430    0.04217
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.18660   10.18040   0.00620    0.06090
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.37200   10.40300  -0.03100   -0.29799
野村巴西基金                                                      6.70000    6.66000   0.04000    0.60060
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        10.87000   11.03000  -0.16000   -1.45059
野村台灣高股息基金                                               23.97000   24.04000  -0.07000   -0.29118
野村台灣運籌基金                                                 33.19000   33.43000  -0.24000   -0.71792
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.82510    9.81910   0.00600    0.06111
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.74480    9.73560   0.00920    0.09450
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81870    9.81820   0.00050    0.00509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.35370   10.34690   0.00680    0.06572
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.16820   10.15860   0.00960    0.09450
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.99830    9.99770   0.00060    0.00600
野村平衡基金                                                     18.21000   18.35000  -0.14000   -0.76294
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
野村全球生技醫療基金                                             16.31000   16.23000   0.08000    0.49291
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.28110   10.26350   0.01760    0.17148
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.24810   10.22910   0.01900    0.18574
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.25060   10.25260  -0.00200   -0.01951
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.54910   10.53100   0.01810    0.17187
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.48000   10.46040   0.01960    0.18737
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.48500   10.48690  -0.00190   -0.01812
野村全球品牌基金                                                 27.57000   27.92000  -0.35000   -1.25358
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.84000   18.84000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.76820   10.76770   0.00050    0.00464
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.80700   10.79970   0.00730    0.06759
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.64360   10.65020  -0.00660   -0.06197
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.57060    8.56160   0.00900    0.10512
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.38250    8.37440   0.00810    0.09672
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.03350    8.04190  -0.00840   -0.10445
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.77870   10.76730   0.01140    0.10588
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.27230   10.26250   0.00980    0.09549
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.93060    9.94070  -0.01010   -0.10160
野村成長基金                                                     27.89000   28.15000  -0.26000   -0.92362
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.21660    8.19470   0.02190    0.26725
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.22750    8.20520   0.02230    0.27178
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.52840    8.53010  -0.00170   -0.01993
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.30120    9.27640   0.02480    0.26735
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.17550    9.15060   0.02490    0.27211
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.50050    9.50240  -0.00190   -0.01999
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.49150    9.48530   0.00620    0.06536
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57350    9.56780   0.00570    0.05957
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.77810    9.79530  -0.01720   -0.17559
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.50470   10.49580   0.00890    0.08480
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.45910   10.45290   0.00620    0.05931
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.68480   10.70360  -0.01880   -0.17564
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.55980    8.58220  -0.02240   -0.26101
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.12780    9.14020  -0.01240   -0.13566
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.99500    9.00510  -0.01010   -0.11216
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.70330   13.73920  -0.03590   -0.26130
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.76790   12.78540  -0.01750   -0.13687
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.34210   10.35380  -0.01170   -0.11300
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.42060   10.41570   0.00490    0.04704
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.39910   10.39240   0.00670    0.06447
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.45940   10.46730  -0.00790   -0.07547
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.61000   10.60510   0.00490    0.04620
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.57080   10.56390   0.00690    0.06532
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.56340   10.57140  -0.00800   -0.07568
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.49810   10.48920   0.00890    0.08485
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.44980   10.43940   0.01040    0.09962
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.71100   10.73700  -0.02600   -0.24215
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.08970   10.10770  -0.01800   -0.17808
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.81330    9.81830  -0.00500   -0.05093
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.44770    9.45050  -0.00280   -0.02963
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         8.99470    9.01120  -0.01650   -0.18311
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.30830   11.32910  -0.02080   -0.18360
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.13780   10.14730  -0.00950   -0.09362
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.17790   11.16790   0.01000    0.08954
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.61950   10.60930   0.01020    0.09614
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.46680   10.47700  -0.01020   -0.09736
野村高科技基金                                                    8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.20470   10.24010  -0.03540   -0.34570
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.81220    9.81810  -0.00590   -0.06009
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.37890   10.42240  -0.04350   -0.41737
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.23740    9.24470  -0.00730   -0.07896
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.31350    9.34640  -0.03290   -0.35201
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.47270    9.50410  -0.03140   -0.33038
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.64400   11.65070  -0.00670   -0.05751
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.52000   13.57520  -0.05520   -0.40662
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.59920   10.60760  -0.00840   -0.07919
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.69450   10.73220  -0.03770   -0.35128
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.04820   11.08480  -0.03660   -0.33018
野村貨幣市場基金                                                 16.32940   16.32920   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                     15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.30320   10.29810   0.00510    0.04952
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.14280   10.12210   0.02070    0.20450
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.40110   10.41580  -0.01470   -0.14113
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  10.25000   10.23820   0.01180    0.11525
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  10.19680   10.18350   0.01330    0.13060
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  10.23550   10.23160   0.00390    0.03812
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  10.55620   10.54480   0.01140    0.10811
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  10.46630   10.45100   0.01530    0.14640
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  10.55450   10.55060   0.00390    0.03696
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計   9.69400    9.72950  -0.03550   -0.36487
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.69890    9.73390  -0.03500   -0.35957
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計   9.66840    9.71880  -0.05040   -0.51858
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  10.13410   10.17200  -0.03790   -0.37259
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.09430   10.13080  -0.03650   -0.36029
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  10.06610   10.11890  -0.05280   -0.52180
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.42060   10.44260  -0.02200   -0.21068
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90510    7.92210  -0.01700   -0.21459
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.12060   12.14650  -0.02590   -0.21323
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.13710   10.13310   0.00400    0.03947
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.29680   10.32620  -0.02940   -0.28471
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.11670   10.11000   0.00670    0.06627
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.33200   10.36090  -0.02890   -0.27893
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.16850   10.17470  -0.00620   -0.06094
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.13730   10.13330   0.00400    0.03947
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.29680   10.32610  -0.02930   -0.28375
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.11770   10.11100   0.00670    0.06626
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.33500   10.36390  -0.02890   -0.27885
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.16880   10.17510  -0.00630   -0.06192
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.17610   10.17330   0.00280    0.02752
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.33830   10.36900  -0.03070   -0.29607
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.15550   10.15010   0.00540    0.05320
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.37140   10.40170  -0.03030   -0.29130
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.20950   10.21720  -0.00770   -0.07536
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.17610   10.17330   0.00280    0.02752
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.33880   10.36950  -0.03070   -0.29606
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.15520   10.14980   0.00540    0.05320
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.37620   10.40650  -0.03030   -0.29116
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.21010   10.21790  -0.00780   -0.07634
野村精選貨幣市場基金                                             12.10940   12.10930   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.57000    7.57000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
野村積極成長基金                                                 11.80000   11.91000  -0.11000   -0.92359
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.29000   32.55000  -0.26000   -0.79877
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.50810   10.53200  -0.02390   -0.22693
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.45480    8.46470  -0.00990   -0.11696
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.79450    7.80320  -0.00870   -0.11149
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.67490    7.69290  -0.01800   -0.23398
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.01830   12.03280  -0.01450   -0.12050
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.75830   10.77040  -0.01210   -0.11234
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.63170   10.65660  -0.02490   -0.23366
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.03000   11.18000  -0.15000   -1.34168
野村環球基金-人民幣計價                                          16.41000   16.57000  -0.16000   -0.96560
野村環球基金-美元計價                                            12.79000   12.92000  -0.13000   -1.00619
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.29000   18.54000  -0.25000   -1.34844
野村鴻利基金                                                     21.81000   21.98000  -0.17000   -0.77343
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.89680   16.89670   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     17.95000   18.07000  -0.12000   -0.66408
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.54000   14.29000   0.25000    1.74948
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.92000   14.99000  -0.07000   -0.46698
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.55460   10.56290  -0.00830   -0.07858
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.82610   13.83730  -0.01120   -0.08094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.59700   10.59710  -0.00010   -0.00094
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.46640   10.44950   0.01690    0.16173
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.40860   10.41550  -0.00690   -0.06625
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.25150   10.24230   0.00920    0.08982
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.08250   10.08430  -0.00180   -0.01785
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.18480   10.17970   0.00510    0.05010
凱基台商天下基金                                                 12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
凱基台灣精五門基金                                               19.54000   19.58000  -0.04000   -0.20429
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     43.59370   43.56260   0.03110    0.07139
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.46030   44.49520  -0.03490   -0.07844
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    42.66060   42.65300   0.00760    0.01782
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.21530   10.20000   0.01530    0.15000
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.75220   43.70770   0.04450    0.10181
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       44.41110   44.37770   0.03340    0.07526
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           45.21290   45.05020   0.16270    0.36115
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.78980   10.75390   0.03590    0.33383
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.58850   11.58830   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.12000   26.19000  -0.07000   -0.26728
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.37000   21.96000  -0.59000   -2.68670
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.25680   20.73930  -0.48250   -2.32650
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   16.88000   16.87000   0.01000    0.05928
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   15.77590   15.70990   0.06600    0.42012
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.49000    7.45000   0.04000    0.53691
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司  39.96350   39.82990   0.13360    0.33543
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債  40.05120   39.83540   0.21580    0.54173
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.01570   39.81610   0.19960    0.50130
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.65650   10.66770  -0.01120   -0.10499
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.48420   11.53610  -0.05190   -0.44989
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.03000   12.13000  -0.10000   -0.82440
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.40000   12.50000  -0.10000   -0.80000
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.88070   11.93170  -0.05100   -0.42743
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      9.63280    9.71750  -0.08470   -0.87162
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.34820    9.41020  -0.06200   -0.65886
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      9.57460    9.67150  -0.09690   -1.00191
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      9.63280    9.71740  -0.08460   -0.87060
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.34810    9.41020  -0.06210   -0.65992
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      9.57460    9.67150  -0.09690   -1.00191
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.87000   13.62000   0.25000    1.83554
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.38000   30.61000  -1.23000   -4.01829
富邦NASDAQ-100基金                                               29.73000   30.56000  -0.83000   -2.71597
富邦上証180基金                                                  30.14000   30.39000  -0.25000   -0.82264
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.18300    0.18220   0.00080    0.43908
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.77000    5.76000   0.01000    0.17361
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.65000    6.62000   0.03000    0.45317
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.80000   41.10000  -0.30000   -0.72993
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.71420   11.71010   0.00410    0.03501
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.81120   10.80220   0.00900    0.08332
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.55950   10.57190  -0.01240   -0.11729
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.97920    9.97570   0.00350    0.03509
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.13260    9.12500   0.00760    0.08329
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.92870    8.93920  -0.01050   -0.11746
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.73200   20.70210   0.02990    0.14443
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.60870   11.60620   0.00250    0.02154
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.76970   10.78140  -0.01170   -0.10852
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.68400   13.70260  -0.01860   -0.13574
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00100    2.00290  -0.00190   -0.09486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.46570    9.47860  -0.01290   -0.13610
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43380    1.43520  -0.00140   -0.09755
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.26660   12.25760   0.00900    0.07342
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.78630    1.78430   0.00200    0.11209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.31950   10.31190   0.00760    0.07370
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52330    1.52170   0.00160    0.10515
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.70060   10.69470   0.00590    0.05517
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.65410   10.65050   0.00360    0.03380
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.08000   16.04000   0.04000    0.24938
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.05000   17.11000  -0.06000   -0.35067
富邦日本東証基金                                                 19.31000   19.32000  -0.01000   -0.05176
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.72000   45.58000   0.14000    0.30715
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.07000   45.27000  -0.20000   -0.44179
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.42000   49.87000  -0.45000   -0.90235
富邦台灣心基金                                                   20.07000   20.19000  -0.12000   -0.59435
富邦台灣釆吉50基金                                               44.33000   44.74000  -0.41000   -0.91641
富邦台灣科技指數基金                                             50.18000   51.04000  -0.86000   -1.68495
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.67910   45.79010  -0.11100   -0.24241
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF  41.73260   42.00980  -0.27720   -0.65985
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30540    0.30390   0.00150    0.49358
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.60180    2.59740   0.00440    0.16940
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.35320    0.35230   0.00090    0.25546
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.00910   11.00910   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.22990    2.22610   0.00380    0.17070
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33400    0.33320   0.00080    0.24010
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.37170    9.37170   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.79000   25.42000   0.37000    1.45555
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.43000   13.69000  -0.26000   -1.89920
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.28000   32.38000   0.90000    2.77949
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.69880   15.69850   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.47000   17.66000  -0.19000   -1.07588
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.37440   41.46860  -0.09420   -0.22716
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.46970   42.53070  -0.06100   -0.14343
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        41.22810   41.20160   0.02650    0.06432
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.33260   44.38710  -0.05450   -0.12278
富邦長紅基金                                                     56.06000   56.41000  -0.35000   -0.62046
富邦科技基金                                                     22.07000   22.25000  -0.18000   -0.80899
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         41.97960   42.13200  -0.15240   -0.36172
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.89690   44.83660   0.06030    0.13449
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.22430   40.24800  -0.02370   -0.05888
富邦恒生國企ETF基金                                              20.01000   20.16000  -0.15000   -0.74405
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.31000   14.22000   0.09000    0.63291
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.18000   25.48000  -0.30000   -1.17739
富邦高成長基金                                                   21.63000   21.75000  -0.12000   -0.55172
富邦基金A類型                                                    12.40000   12.51000  -0.11000   -0.87930
富邦基金I類型                                                    12.40000   12.51000  -0.11000   -0.87930
富邦深証100基金                                                   9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.25000   20.18000   0.07000    0.34688
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.42230    0.42390  -0.00160   -0.37745
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.29020   12.30360  -0.01340   -0.10891
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.20870    9.21880  -0.01010   -0.10956
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30120    0.30230  -0.00110   -0.36388
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.44370    8.45290  -0.00920   -0.10884
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.10100   10.03210   0.06890    0.68680
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.89610   10.85920   0.03690    0.33980
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.48300    9.41830   0.06470    0.68696
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.22460   10.19000   0.03460    0.33955
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.00000   18.09000  -0.09000   -0.49751
富邦精準基金                                                     41.13000   41.49000  -0.36000   -0.86768
富邦精銳中小基金                                                 10.40000   10.49000  -0.09000   -0.85796
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.09000   16.16000  -0.07000   -0.43317
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.62000   20.78000  -0.16000   -0.76997
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.50000    7.46000   0.04000    0.53619
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.51000   14.67000  -0.16000   -1.09066
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.83000   19.89000  -0.06000   -0.30166
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.51370   10.48500   0.02870    0.27372
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.17890   10.11240   0.06650    0.65761
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.57820   10.55880   0.01940    0.18373
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.04850   10.02100   0.02750    0.27442
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.68310    9.61980   0.06330    0.65802
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.04850   10.03010   0.01840    0.18345
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富達台灣成長基金                                                 29.90000   30.04000  -0.14000   -0.46605
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.86440    9.82800   0.03640    0.37037
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.85240    9.81630   0.03610    0.36776
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.69840    9.66470   0.03370    0.34869
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.10170   10.06430   0.03740    0.37161
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.10140   10.06440   0.03700    0.36763
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               9.94710    9.91300   0.03410    0.34399
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.54950    8.56830  -0.01880   -0.21941
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.23610    9.25710  -0.02100   -0.22685
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.81250    8.83580  -0.02330   -0.26370
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.18830   10.21030  -0.02200   -0.21547
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.27340   10.29690  -0.02350   -0.22822
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82340    9.84850  -0.02510   -0.25486
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.96550    9.99200  -0.02650   -0.26521
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.61160    8.60640   0.00520    0.06042
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.87610    9.87090   0.00520    0.05268
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.17530    9.17340   0.00190    0.02071
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.30160   11.29490   0.00670    0.05932
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.13570   11.12980   0.00590    0.05301
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.45690   10.45500   0.00190    0.01817
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.36330    9.36140   0.00190    0.02030
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         14.98000   15.03000  -0.05000   -0.33267
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.83960    8.83190   0.00770    0.08718
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.72870    9.72100   0.00770    0.07921
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.24530    9.24070   0.00460    0.04978
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.56940   10.56000   0.00940    0.08902
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.62170   10.61330   0.00840    0.07915
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.15090   10.14580   0.00510    0.05027
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.38490    9.38040   0.00450    0.04797
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.25000    7.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                 9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.23000    8.25000  -0.02000   -0.24242
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                 9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.17620   10.19380  -0.01760   -0.17265
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.53090    9.54830  -0.01740   -0.18223
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.11610    9.14480  -0.02870   -0.31384
富蘭克林華美中華基金                                             10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.61000   20.84000  -0.23000   -1.10365
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.91000   21.05000  -0.14000   -0.66508
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.00960    8.01510  -0.00550   -0.06862
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.02880    9.02190   0.00690    0.07648
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.98880    9.94820   0.04060    0.40811
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.60100    9.58610   0.01490    0.15543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.34810   11.35340  -0.00530   -0.04668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.54380    8.58580  -0.04200   -0.48918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.71630    8.78640  -0.07010   -0.79782
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.79210    9.87170  -0.07960   -0.80635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.93870   13.96860  -0.02990   -0.21405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.10330   10.16650  -0.06320   -0.62165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.13160   10.15340  -0.02180   -0.21471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.37910   10.38450  -0.00540   -0.05200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.51310    7.54960  -0.03650   -0.48347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.83960    8.89620  -0.05660   -0.63623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.81730    9.88010  -0.06280   -0.63562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.08520   11.12140  -0.03620   -0.32550
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.49480    7.55240  -0.05760   -0.76267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.83500    8.91700  -0.08200   -0.91959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     9.97610   10.06790  -0.09180   -0.91181
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.64130   10.65510  -0.01380   -0.12952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.53520    7.57630  -0.04110   -0.54248
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.13590    8.16650  -0.03060   -0.37470
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.13620    9.14690  -0.01070   -0.11698
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.17270   10.15890   0.01380    0.13584
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.91390   12.92590  -0.01200   -0.09284
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.69000    7.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.00000    8.17000  -0.17000   -2.08078
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.63000   11.72000  -0.09000   -0.76792
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.90140   12.92580  -0.02440   -0.18877
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           36.19000   36.42000  -0.23000   -0.63152
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.34550   10.34530   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.51000   13.69000  -0.18000   -1.31483
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.49000   12.63000  -0.14000   -1.10847
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.80000   15.02000  -0.22000   -1.46471
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.76100    9.73040   0.03060    0.31448
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.76100    9.73040   0.03060    0.31448
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.66460    9.63740   0.02720    0.28223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.66460    9.63740   0.02720    0.28223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.70120    9.66780   0.03340    0.34548
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.70120    9.66780   0.03340    0.34548
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.70120    9.66780   0.03340    0.34548
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.90950    9.90950   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.90950    9.90950   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.90950    9.90950   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.54050    6.51290   0.02760    0.42377
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.57230   10.55010   0.02220    0.21042
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.37200    9.41920  -0.04720   -0.50110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.28880   11.29020  -0.00140   -0.01240
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.70720    6.75570  -0.04850   -0.71791
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.78930    8.83340  -0.04410   -0.49924
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.34400   10.34410  -0.00010   -0.00097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.80430   10.82910  -0.02480   -0.22901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  66.56000   66.83000  -0.27000   -0.40401
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  67.29000   67.36000  -0.07000   -0.10392
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.10390   62.35510  -0.25120   -0.40285
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.80000   20.93000  -0.13000   -0.62112
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            64.90870   64.98910  -0.08040   -0.12371
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               64.67310   64.77960  -0.10650   -0.16440
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.84640   11.84580   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                 36.61430   36.88460  -0.27030   -0.73283
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
復華大中華中小策略基金                                            8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
復華中小精選基金                                                 61.91000   62.45000  -0.54000   -0.86469
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           52.55580   52.79010  -0.23430   -0.44383
復華中國特選信用債券ETF基金                                      62.41450   62.69890  -0.28440   -0.45360
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
復華全方位基金                                                   27.13000   27.35000  -0.22000   -0.80439
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.81000   11.92000  -0.11000   -0.92282
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        18.94000   19.18000  -0.24000   -1.25130
復華全球平衡基金-美元                                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.34000   19.41000  -0.07000   -0.36064
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.10000   13.24000  -0.14000   -1.05740
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    12.85000   13.04000  -0.19000   -1.45706
復華全球原物料基金                                                8.01000    7.98000   0.03000    0.37594
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.28000   12.35000  -0.07000   -0.56680
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.07350   12.07880  -0.00530   -0.04388
復華全球債券基金                                                 14.63870   14.61920   0.01950    0.13339
復華全球債券組合基金                                             15.06000   15.08000  -0.02000   -0.13263
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
復華有利貨幣市場基金                                             13.48630   13.48610   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
復華亞太成長基金                                                 11.33000   11.43000  -0.10000   -0.87489
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.17000    8.28000  -0.11000   -1.32850
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       8.84000    8.99000  -0.15000   -1.66852
復華東協世紀基金                                                 12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
復華南非幣長期收益基金A                                          13.98000   13.90000   0.08000    0.57554
復華南非幣長期收益基金B                                           8.09000    8.04000   0.05000    0.62189
復華南非幣短期收益基金A                                          14.44000   14.41000   0.03000    0.20819
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    68.43710   68.34700   0.09010    0.13183
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    20.91000   21.05000  -0.14000   -0.66508
復華美國新星基金-美元                                            11.58000   11.79000  -0.21000   -1.78117
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.97000   12.23000  -0.26000   -2.12592
復華恒生基金                                                     20.73000   20.81000  -0.08000   -0.38443
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.30000   28.51000  -0.21000   -0.73658
復華神盾基金                                                     24.19760   24.43800  -0.24040   -0.98371
復華高成長基金                                                   64.01000   64.63000  -0.62000   -0.95931
復華高益策略組合基金                                             13.45000   13.47000  -0.02000   -0.14848
復華貨幣市場基金                                                 14.44940   14.44920   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         18.22000   18.00000   0.22000    1.22222
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.73000   48.73000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                     19.97000   20.16000  -0.19000   -0.94246
復華華人世紀基金                                                 15.69000   15.80000  -0.11000   -0.69620
復華傳家二號基金                                                 28.47380   28.60570  -0.13190   -0.46110
復華傳家基金                                                     21.21350   21.31270  -0.09920   -0.46545
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   21.22000   21.28000  -0.06000   -0.28195
復華新興市場企業債券ETF基金                                      66.57000   66.84000  -0.27000   -0.40395
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.40000    5.40000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
復華新興市場短期收益基金                                         11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              22.43000   22.62000  -0.19000   -0.83996
復華數位經濟基金                                                 43.20000   43.76000  -0.56000   -1.27971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.86060    9.86000   0.00060    0.00609
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66950    9.67560  -0.00610   -0.06305
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.39320   10.39250   0.00070    0.00674
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.05750   10.06380  -0.00630   -0.06260
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.00590   10.00400   0.00190    0.01899
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.75880   10.79410  -0.03530   -0.32703
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.82280    9.82440  -0.00160   -0.01629
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.58140   10.61970  -0.03830   -0.36065
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.17120   10.17290  -0.00170   -0.01671
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.94430   10.98400  -0.03970   -0.36143
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.49180   10.47470   0.01710    0.16325
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.45190   10.45410  -0.00220   -0.02104
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.68890   10.72790  -0.03900   -0.36354
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.39500   10.37430   0.02070    0.19953
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.47160   11.36910   0.10250    0.90157
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.35840   10.35550   0.00290    0.02800
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.57250   10.55140   0.02110    0.19997
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.78840   11.68210   0.10630    0.90994
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.49690   10.49400   0.00290    0.02763
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.77260   10.80680  -0.03420   -0.31647
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                          9.94670    9.92990   0.01680    0.16919
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            9.96530    9.96670  -0.00140   -0.01405
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.00280   10.03880  -0.03600   -0.35861
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.24880   10.22950   0.01930    0.18867
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.38560   10.29750   0.08810    0.85555
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.26540   10.26480   0.00060    0.00585
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.24730   10.22800   0.01930    0.18870
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.38480   10.29660   0.08820    0.85659
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.26210   10.26150   0.00060    0.00585
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.07550   10.05360   0.02190    0.21783
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.08140   10.07910   0.00230    0.02282
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.07400   10.05210   0.02190    0.21786
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.08240   10.08010   0.00230    0.02282
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.54660   10.52720   0.01940    0.18428
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.57340   10.57460  -0.00120   -0.01135
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.80100   10.83960  -0.03860   -0.35610
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                          9.93830    9.91990   0.01840    0.18549
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                            9.95300    9.95310  -0.00010   -0.00100
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                          9.99050   10.02510  -0.03460   -0.34513
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.18180    9.22420  -0.04240   -0.45966
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.19890    8.22870  -0.02980   -0.36215
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.34700    8.40560  -0.05860   -0.69715
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.92010   11.92580  -0.00570   -0.04780
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.67850   10.67240   0.00610    0.05716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.99700   11.02870  -0.03170   -0.28743
景順主流基金                                                     16.04000   16.14000  -0.10000   -0.61958
景順台灣科技基金                                                 27.77000   27.95000  -0.18000   -0.64401
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
景順全球科技基金                                                 21.89000   22.39000  -0.50000   -2.23314
景順全球康健基金                                                 18.95000   18.93000   0.02000    0.10565
景順貨幣市場基金                                                 15.98490   15.98470   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     30.10000   30.25000  -0.15000   -0.49587
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.63000   13.81000  -0.18000   -1.30340
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.01000   13.23000  -0.22000   -1.66289
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.61130    8.60180   0.00950    0.11044
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.00040    8.00970  -0.00930   -0.11611
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.37650   11.36400   0.01250    0.11000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54450   10.55680  -0.01230   -0.11651
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.91000    7.88000   0.03000    0.38071
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.54000    7.51000   0.03000    0.39947
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57870    9.57140   0.00730    0.07627
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.98310   10.00990  -0.02680   -0.26773
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.10120   10.09340   0.00780    0.07728
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.53160   10.55990  -0.02830   -0.26799
華南永昌永昌基金                                                 18.47000   18.62000  -0.15000   -0.80559
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                               10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                             10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                             10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.75750   14.77910  -0.02160   -0.14615
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.60000    9.75000  -0.15000   -1.53846
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.11000   10.30000  -0.19000   -1.84466
華南永昌全球精品基金                                             16.17000   16.17000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
華南永昌物聯網精選基金                                           11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.26980   16.26960   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.68780   23.80150  -0.11370   -0.47770
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.98220   11.98200   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.69000   10.68770   0.00230    0.02152
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.78670   10.79890  -0.01220   -0.11297
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01230   10.01020   0.00210    0.02098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.02840   10.03970  -0.01130   -0.11255
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.53460   10.53100   0.00360    0.03418
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.54710   10.55780  -0.01070   -0.10135
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.97490    9.97150   0.00340    0.03410
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.94810    9.95770  -0.00960   -0.09641
華頓中小型基金                                                   18.48000   18.42000   0.06000    0.32573
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.14940   11.18120  -0.03180   -0.28441
華頓台灣基金                                                     21.07000   21.21000  -0.14000   -0.66007
華頓平安貨幣市場基金                                             11.56250   11.56230   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             16.96000   17.18000  -0.22000   -1.28056
華頓全球高收益債券基金A                                          13.81540   13.83880  -0.02340   -0.16909
華頓全球高收益債券基金B                                           8.09980    8.15890  -0.05910   -0.72436
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.03000    5.01000   0.02000    0.39920
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.61730    2.62410  -0.00680   -0.25914
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.90730   11.95840  -0.05110   -0.42731
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37800    0.37830  -0.00030   -0.07930
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.75780   11.76560  -0.00780   -0.06629
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                       11.75780   11.76560  -0.00780   -0.06629
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                       10.41890   10.44580  -0.02690   -0.25752
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.63450   10.65930  -0.02480   -0.23266
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                         10.63450   10.65930  -0.02480   -0.23266
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                          9.37530    9.41920  -0.04390   -0.46607
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.62450   10.61250   0.01200    0.11307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                         10.62450   10.61250   0.01200    0.11307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                          9.34870    9.35130  -0.00260   -0.02780
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.64180    2.64860  -0.00680   -0.25674
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.06530    2.07720  -0.01190   -0.57289
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.16090   12.17390  -0.01300   -0.10679
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.46860    9.51840  -0.04980   -0.52320
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38080    0.38110  -0.00030   -0.07872
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29700    0.29760  -0.00060   -0.20161
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.29000    3.29000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.95000   14.97000  -0.02000   -0.13360
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.32000   23.47000  -0.15000   -0.63911
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.29000   12.34000  -0.05000   -0.40519
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.07000    8.00000   0.07000    0.87500
匯豐安富基金                                                     25.04000   25.15000  -0.11000   -0.43738
匯豐成功基金                                                     43.68000   43.78000  -0.10000   -0.22841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                2.39000    2.38000   0.01000    0.42017
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                 10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.66960    2.67180  -0.00220   -0.08234
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34580    2.35830  -0.01250   -0.53004
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.85800   11.86500  -0.00700   -0.05900
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.94890    7.98920  -0.04030   -0.50443
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38630    0.38590   0.00040    0.10365
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33240    0.33350  -0.00110   -0.32984
匯豐金磚動力基金                                                 14.85000   14.75000   0.10000    0.67797
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.00730   15.00720   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.09000    5.06000   0.03000    0.59289
匯豐新鑽動力基金                                                 10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51230    5.52870  -0.01640   -0.29663
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.34200    9.33120   0.01080    0.11574
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.30000   50.63000  -0.33000   -0.65179
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.30000   50.63000  -0.33000   -0.65179
匯豐龍騰電子基金                                                 34.22000   34.57000  -0.35000   -1.01244
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.53490   12.53920  -0.00430   -0.03429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.53000   17.63000  -0.10000   -0.56721
新光中國成長基金(人民幣)                                          8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
新光中國成長基金(美元)                                            8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
新光中國成長基金(新臺幣)                                          8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.06020   11.04910   0.01110    0.10046
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.10100   10.09420   0.00680    0.06737
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.62270   10.67160  -0.04890   -0.45823
新光台灣富貴基金                                                 22.25000   22.39000  -0.14000   -0.62528
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.35000   20.53000  -0.18000   -0.87677
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債  40.50800   40.64120  -0.13320   -0.32775
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級  43.18940   43.19960  -0.01020   -0.02361
新光全球AI新創產業基金人民幣                                      9.28000    9.43000  -0.15000   -1.59067
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.17000    9.33000  -0.16000   -1.71490
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.40000    9.61000  -0.21000   -2.18522
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.65900   10.62260   0.03640    0.34267
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.62020   10.64010  -0.01990   -0.18703
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.09140   10.05600   0.03540    0.35203
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.04120   10.06000  -0.01880   -0.18688
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.41000    9.65000  -0.24000   -2.48705
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.80000   11.08000  -0.28000   -2.52708
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
新光吉星貨幣市場基金                                             15.49820   15.49790   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.77000    8.84000  -0.07000   -0.79186
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
新光亞洲精選基金-美金                                            20.75000   20.63000   0.12000    0.58168
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.43000   21.42000   0.01000    0.04669
新光店頭基金                                                     21.25000   21.39000  -0.14000   -0.65451
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
新光特選內需收益ETF基金                                          21.08000   21.10000  -0.02000   -0.09479
新光創新科技基金                                                 12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.26200   10.28190  -0.01990   -0.19354
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.59880   10.61770  -0.01890   -0.17800
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.07740   10.09030  -0.01290   -0.12785
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44320    9.46090  -0.01770   -0.18709
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.72510    9.74220  -0.01710   -0.17553
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24360    9.25770  -0.01410   -0.15231
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         41.18500   41.31720  -0.13220   -0.31996
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.89510   43.83710   0.05800    0.13231
新光澳幣八年期保本基金                                           10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
新光澳幣保本基金                                                 12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.60030   10.58450   0.01580    0.14927
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.53120    9.51720   0.01400    0.14710
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.56250    9.56370  -0.00120   -0.01255
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.46020   10.46150  -0.00130   -0.01243
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.43130   10.41610   0.01520    0.14593
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.52390    9.51000   0.01390    0.14616
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.49080    9.48300   0.00780    0.08225
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.38420   10.37570   0.00850    0.08192
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.94000    6.94000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.63700   10.65920  -0.02220   -0.20827
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61680    9.63680  -0.02000   -0.20754
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.48740   10.50830  -0.02090   -0.19889
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.59630    9.61530  -0.01900   -0.19760
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66330    9.69080  -0.02750   -0.28377
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.57580   10.60580  -0.03000   -0.28286
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.93750   14.99810  -0.06060   -0.40405
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75990    8.79540  -0.03550   -0.40362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          41.67090   41.82430  -0.15340   -0.36677
群益10年期以上金融債ETF基金                                      41.63680   41.56210   0.07470    0.17973
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   42.41770   42.41080   0.00690    0.01627
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               42.49730   42.44370   0.05360    0.12628
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             44.17380   44.18240  -0.00860   -0.01946
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                42.04870   42.02560   0.02310    0.05497
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               45.54380   45.53530   0.00850    0.01867
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              45.97580   46.00410  -0.02830   -0.06152
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                44.79910   44.79720   0.00190    0.00424
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.50650   10.51250  -0.00600   -0.05707
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.91710   44.78630   0.13080    0.29205
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                             40.25770   40.42450  -0.16680   -0.41262
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44490   11.44260   0.00230    0.02010
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31210   10.34450  -0.03240   -0.31321
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.24480   12.19310   0.05170    0.42401
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.08780    9.04890   0.03890    0.42989
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.78000   10.64000   0.14000    1.31579
群益大印度基金-人民幣                                            14.09860   13.86720   0.23140    1.66869
群益大印度基金-美元                                              13.16600   12.94910   0.21690    1.67502
群益大印度基金-新臺幣                                            12.75000   12.58000   0.17000    1.35135
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.57340   11.54510   0.02830    0.24513
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.08260   11.05490   0.02770    0.25057
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.38450   10.35910   0.02540    0.24520
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.07200    9.04940   0.02260    0.24974
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.28880    9.26610   0.02270    0.24498
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.14820    8.12780   0.02040    0.25099
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.67080    8.64970   0.02110    0.24394
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.86160    7.84200   0.01960    0.24994
群益中小型股基金                                                 43.13000   43.19000  -0.06000   -0.13892
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.07700   10.04840   0.02860    0.28462
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.28980    9.26290   0.02690    0.29041
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90010    8.90500  -0.00490   -0.05503
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.61460    8.59010   0.02450    0.28521
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.94070    7.91770   0.02300    0.29049
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.60840    7.61260  -0.00420   -0.05517
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.50960   10.51320  -0.00360   -0.03424
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.56050   11.56450  -0.00400   -0.03459
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16720   11.17440  -0.00720   -0.06443
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44620   10.48410  -0.03790   -0.36150
群益中國新機會基金N-人民幣                                        7.85070    7.82220   0.02850    0.36435
群益中國新機會基金N-美元                                          7.15840    7.13210   0.02630    0.36876
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                         6.96240    6.93720   0.02520    0.36326
群益中國新機會基金-美元                                           7.65380    7.62560   0.02820    0.36981
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.46000    7.46000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                   18.78050   18.84540  -0.06490   -0.34438
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.37000    6.36000   0.01000    0.15723
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.84860   11.79160   0.05700    0.48339
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.23010   11.17540   0.05470    0.48947
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.23400   10.18470   0.04930    0.48406
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.69890    9.65160   0.04730    0.49007
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.25780   10.24140   0.01640    0.16013
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.04200   10.02660   0.01540    0.15359
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.17060    9.15600   0.01460    0.15946
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.14720    9.13310   0.01410    0.15438
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.31730   10.30090   0.01640    0.15921
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.35710   10.34120   0.01590    0.15375
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.33230    9.31750   0.01480    0.15884
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.78710    9.77210   0.01500    0.15350
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.00930   11.03000  -0.02070   -0.18767
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.66340    7.67780  -0.01440   -0.18755
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.52540   10.52220   0.00320    0.03041
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.35000   10.34950   0.00050    0.00483
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.58740   10.62350  -0.03610   -0.33981
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.86940    9.86640   0.00300    0.03041
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.79500    9.79460   0.00040    0.00408
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01990   10.05410  -0.03420   -0.34016
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.52550   10.52230   0.00320    0.03041
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.34990   10.34940   0.00050    0.00483
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.58730   10.62340  -0.03610   -0.33982
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.86950    9.86650   0.00300    0.03041
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.79490    9.79450   0.00040    0.00408
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01990   10.05410  -0.03420   -0.34016
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.20650    9.18710   0.01940    0.21117
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.06460   15.03280   0.03180    0.21154
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.58790   11.35830   0.22960    2.02143
群益印度中小基金N-美元                                            9.65940    9.46740   0.19200    2.02801
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.32000    9.17000   0.15000    1.63577
群益印度中小基金-人民幣                                          15.68720   15.37640   0.31080    2.02128
群益印度中小基金-美元                                            13.81540   13.54090   0.27450    2.02719
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.32000   16.05000   0.27000    1.68224
群益多利策略組合基金                                             11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
群益多重收益組合基金                                             14.00000   14.01000  -0.01000   -0.07138
群益多重資產組合基金                                             15.27000   15.31000  -0.04000   -0.26127
群益安家基金                                                     23.52680   23.71260  -0.18580   -0.78355
群益安穩貨幣市場基金                                             16.14760   16.14740   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.03000   20.87000   0.16000    0.76665
群益亞太中小基金                                                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.30000   16.28000   0.02000    0.12285
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.45500   10.46420  -0.00920   -0.08792
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.78510    7.79200  -0.00690   -0.08855
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                      10.15740   10.16640  -0.00900   -0.08853
群益店頭市場基金                                                 86.64000   87.45000  -0.81000   -0.92624
群益東方盛世基金                                                  8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.34130   11.36660  -0.02530   -0.22258
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66960   10.69400  -0.02440   -0.22817
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.23050   10.28070  -0.05020   -0.48829
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.41850    9.43960  -0.02110   -0.22353
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.86370    8.88400  -0.02030   -0.22850
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.49700    8.53870  -0.04170   -0.48836
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.57870   10.63060  -0.05190   -0.48821
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.21690    9.23750  -0.02060   -0.22300
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.02120    9.04190  -0.02070   -0.22893
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.49240    9.53900  -0.04660   -0.48852
群益長安基金                                                     27.65000   27.72000  -0.07000   -0.25253
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.67750    9.79740  -0.11990   -1.22379
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.63970   14.82090  -0.18120   -1.22260
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.44000   14.67000  -0.23000   -1.56783
群益真善美基金                                                   15.25270   15.26570  -0.01300   -0.08516
群益馬拉松基金                                                  110.64000  111.27000  -0.63000   -0.56619
群益深証中小板基金                                               11.21000   11.35000  -0.14000   -1.23348
群益創新科技基金                                                 30.02000   30.31000  -0.29000   -0.95678
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          8.95540    8.93400   0.02140    0.23953
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.18430    8.16430   0.02000    0.24497
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.75240    9.72920   0.02320    0.23846
群益華夏盛世基金-美元                                             9.02420    9.00220   0.02200    0.24438
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
群益奧斯卡基金                                                   26.74000   26.90000  -0.16000   -0.59480
群益新興金鑽基金-美元                                            11.10140   10.99580   0.10560    0.96037
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
群益葛萊美基金                                                   21.48000   21.65000  -0.17000   -0.78522
群益道瓊美國地產ETF基金                                          21.80000   21.82000  -0.02000   -0.09166
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.77000   12.90000  -0.13000   -1.00775
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         10.81210   10.80050   0.01160    0.10740
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.58450   10.57250   0.01200    0.11350
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.82370   10.84880  -0.02510   -0.23136
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         10.62370   10.61230   0.01140    0.10742
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.40010   10.38830   0.01180    0.11359
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.63500   10.65970  -0.02470   -0.23171
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        10.81210   10.80040   0.01170    0.10833
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.58460   10.57260   0.01200    0.11350
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        10.62370   10.61230   0.01140    0.10742
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.40010   10.38830   0.01180    0.11359
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.60160   12.62430  -0.02270   -0.17981
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.46820   11.46750   0.00070    0.00610
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.38740   11.39120  -0.00380   -0.03336
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.58560    8.60110  -0.01550   -0.18021
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.84880    8.84830   0.00050    0.00565
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.23000    8.25000  -0.02000   -0.24242
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.39110    8.39390  -0.00280   -0.03336
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                   9.98230    9.98160   0.00070    0.00701
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.79020    9.78960   0.00060    0.00613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.86000    9.94000  -0.08000   -0.80483
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.66000    9.77000  -0.11000   -1.12590
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                           9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.80000    9.90000  -0.10000   -1.01010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                           9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
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德信大發基金                                                     28.06000   28.24000  -0.18000   -0.63739
德信中國精選成長基金                                             11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
德信台灣主流中小基金                                             17.69000   17.67000   0.02000    0.11319
德信萬保貨幣市場基金                                             11.97690   11.97670   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                 30.50000   30.83000  -0.33000   -1.07039
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     10.62930   10.63140  -0.00210   -0.01975
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.53240   10.53390  -0.00150   -0.01424
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.70690   11.70670   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.36000   17.19000   0.17000    0.98895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.66680   10.75250  -0.08570   -0.79702
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   16.05020   16.09820  -0.04800   -0.29817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.35360    8.43220  -0.07860   -0.93214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.16050   11.22640  -0.06590   -0.58701
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.06480   12.06020   0.00460    0.03814
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.09800   14.15910  -0.06110   -0.43152
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摩根大歐洲基金                                                   16.78000   16.70000   0.08000    0.47904
摩根中小基金                                                     20.69000   20.77000  -0.08000   -0.38517
摩根中國A股基金                                                  14.23000   14.31000  -0.08000   -0.55905
摩根中國A股基金(美元)                                            10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
摩根中國亮點基金                                                 12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.32900   11.32240   0.00660    0.05829
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.47490   12.45110   0.02380    0.19115
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.51850    9.49040   0.02810    0.29609
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.11170   13.10380   0.00790    0.06029
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.02320   14.99440   0.02880    0.19207
摩根台灣金磚基金-累積型                                          18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
摩根台灣增長基金                                                 47.07000   47.31000  -0.24000   -0.50729
摩根平衡基金                                                     27.35000   27.39000  -0.04000   -0.14604
摩根全球α基金                                                   17.83000   17.91000  -0.08000   -0.44668
摩根全球平衡基金                                                 15.96220   15.92700   0.03520    0.22101
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.40750    9.40740   0.00010    0.00106
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.48650   10.48250   0.00400    0.03816
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.90430    9.89840   0.00590    0.05961
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.46550   11.46500   0.00050    0.00436
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.19200   10.18600   0.00600    0.05890
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.59460   10.57590   0.01870    0.17682
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.96690   13.94230   0.02460    0.17644
摩根亞洲基金                                                     57.31000   56.93000   0.38000    0.66749
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.50070    8.51350  -0.01280   -0.15035
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.98570    9.99180  -0.00610   -0.06105
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.83270    8.83770  -0.00500   -0.05658
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.81860   12.83810  -0.01950   -0.15189
摩根東方內需機會基金                                             18.14000   18.02000   0.12000    0.66593
摩根東方科技基金                                                 30.36000   30.39000  -0.03000   -0.09872
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
摩根金龍收成基金                                                 20.68000   20.70000  -0.02000   -0.09662
摩根第一貨幣市場基金                                             15.12430   15.12410   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                 13.82000   14.02000  -0.20000   -1.42653
摩根新金磚五國基金                                               12.57000   12.42000   0.15000    1.20773
摩根新絲路基金                                                    9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
摩根新興35基金                                                   13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
摩根新興日本基金                                                 22.62000   22.82000  -0.20000   -0.87642
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.15510    7.16760  -0.01250   -0.17440
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.42640    9.43850  -0.01210   -0.12820
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25790    9.26870  -0.01080   -0.11652
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.88040   10.89930  -0.01890   -0.17341
摩根新興科技基金                                                 49.16000   49.54000  -0.38000   -0.76706
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.66270    8.63960   0.02310    0.26737
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.25370    9.20390   0.04980    0.54107
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.72430    8.67710   0.04720    0.54396
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.25110   10.22380   0.02730    0.26702
摩根龍揚基金                                                     30.89000   30.93000  -0.04000   -0.12932
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.27170    9.27910  -0.00740   -0.07975
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.41080   11.42000  -0.00920   -0.08056
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                               9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                 9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                               9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                               9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                 9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                               9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             20.80000   20.56000   0.24000    1.16732
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.60860   12.60850   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                9.98000   10.10000  -0.12000   -1.18812
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.49740   10.50010  -0.00270   -0.02571
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.45840   10.44720   0.01120    0.10721
聯邦中國龍基金                                                   23.71000   23.84000  -0.13000   -0.54530
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.45610   12.47080  -0.01470   -0.11788
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.64930   11.66950  -0.02020   -0.17310
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.66260   10.70360  -0.04100   -0.38305
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34990   10.36250  -0.01260   -0.12159
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.73250    9.74950  -0.01700   -0.17437
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.90200    8.93620  -0.03420   -0.38271
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.82800    9.77780   0.05020    0.51341
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.09890   10.08210   0.01680    0.16663
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.64440    9.58590   0.05850    0.61027
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.00380    9.97750   0.02630    0.26359
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.20050    9.14460   0.05590    0.61129
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.53950    9.51440   0.02510    0.26381
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.28040   11.23560   0.04480    0.39873
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.07230   11.03320   0.03910    0.35438
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.43220   10.42710   0.00510    0.04891
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.46230   10.42120   0.04110    0.39439
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.25410   10.21780   0.03630    0.35526
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.66270    9.65800   0.00470    0.04866
聯邦金鑽平衡基金                                                 21.57170   21.70650  -0.13480   -0.62101
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      8.92640    8.97970  -0.05330   -0.59356
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.41610    9.50500  -0.08890   -0.93530
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      8.89260    8.94570  -0.05310   -0.59358
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.36920    9.45770  -0.08850   -0.93575
聯邦貨幣市場基金                                                 13.21330   13.21310   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 11.83000   11.89000  -0.06000   -0.50463
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.63980   16.69060  -0.05080   -0.30436
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.98270   12.01840  -0.03570   -0.29704
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.88950   11.97940  -0.08990   -0.75045
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.32820   11.41440  -0.08620   -0.75519
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.26070   12.24490   0.01580    0.12903
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.54750   11.55990  -0.01240   -0.10727
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53610   10.52230   0.01380    0.13115
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.73380    8.74290  -0.00910   -0.10408
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聯博大利基金                                                     33.47000   33.76000  -0.29000   -0.85900
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.37000   17.42000  -0.05000   -0.28703
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     17.35000   17.36000  -0.01000   -0.05760
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.90000   15.92000  -0.02000   -0.12563
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.54000    7.57000  -0.03000   -0.39630
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          14.95000   14.94000   0.01000    0.06693
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.08000   20.09000  -0.01000   -0.04978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.21000   18.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.66000   12.69000  -0.03000   -0.23641
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.35000   14.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.25000   15.24000   0.01000    0.06562
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.35000   12.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.45000   12.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.17000   19.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.92000   17.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            13.94000   13.96000  -0.02000   -0.14327
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
聯博貨幣市場基金                                                 15.03150   15.03140   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.12380   11.14170  -0.01790   -0.16066
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93420   13.93090   0.00330    0.02369
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.59380    7.60600  -0.01220   -0.16040
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      9.95470    9.92000   0.03470    0.34980
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.33870   10.32190   0.01680    0.16276
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        9.92720    9.92350   0.00370    0.03729
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.03770   10.05700  -0.01930   -0.19191
瀚亞中小型股基金                                                 18.99000   19.22000  -0.23000   -1.19667
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           11.98000   12.04000  -0.06000   -0.49834
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           12.71000   12.84000  -0.13000   -1.01246
瀚亞巴西基金                                                      5.87000    5.85000   0.02000    0.34188
瀚亞外銷基金                                                     37.00000   37.41000  -0.41000   -1.09596
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.99380   10.96840   0.02540    0.23157
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.54330   10.54390  -0.00060   -0.00569
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.48140   12.50250  -0.02110   -0.16877
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.45300   10.46370  -0.01070   -0.10226
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.20090    7.18290   0.01800    0.25060
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.81940    7.81980  -0.00040   -0.00512
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.00790    8.02150  -0.01360   -0.16954
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      6.95700    6.96400  -0.00700   -0.10052
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.61670    8.63130  -0.01460   -0.16915
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.85760    8.83580   0.02180    0.24672
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.14270    9.14320  -0.00050   -0.00547
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    8.98120    8.99640  -0.01520   -0.16896
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.77000   11.66000   0.11000    0.94340
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.31000   11.22000   0.09000    0.80214
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.53750   10.50450   0.03300    0.31415
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.90560    9.83610   0.06950    0.70658
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.72680    9.66940   0.05740    0.59363
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.91420    9.88320   0.03100    0.31366
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.44000   15.15000   0.29000    1.91419
瀚亞印度基金-美元                                                14.44000   14.19000   0.25000    1.76180
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.71000   32.25000   0.46000    1.42636
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                             10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.90000    9.77000   0.13000    1.33060
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.82000    9.71000   0.11000    1.13285
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.48000   11.37000   0.11000    0.96746
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.69000   14.62000   0.07000    0.47880
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.75000    8.67000   0.08000    0.92272
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.76000    6.70000   0.06000    0.89552
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
瀚亞亞太基礎建設基金                                             12.12000   12.03000   0.09000    0.74813
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.25020   12.17210   0.07810    0.64163
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.15120   14.30120  -0.15000   -1.04886
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.13990   11.08920   0.05070    0.45720
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.01660   10.99080   0.02580    0.23474
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.55260   12.53940   0.01320    0.10527
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.01240    8.95650   0.05590    0.62413
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.81330    9.91730  -0.10400   -1.04867
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.94030    8.89950   0.04080    0.45845
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.83070    8.81000   0.02070    0.23496
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.32930    9.31950   0.00980    0.10516
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.62700   14.66780  -0.04080   -0.27816
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.40800   10.37280   0.03520    0.33935
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.02290   10.01710   0.00580    0.05790
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.45480   12.48960  -0.03480   -0.27863
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.62000   19.35000   0.27000    1.39535
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.61450   13.61430   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               26.93000   27.41000  -0.48000   -1.75119
瀚亞高科技基金                                                   53.52000   54.00000  -0.48000   -0.88889
瀚亞理財通基金                                                   25.75000   25.89000  -0.14000   -0.54075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.08000    8.97000   0.11000    1.22631
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.73000    8.65000   0.08000    0.92486
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.77000    8.69000   0.08000    0.92060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣            10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.64000    8.59000   0.05000    0.58207
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.98000    8.92000   0.06000    0.67265
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.76000    8.71000   0.05000    0.57405
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞菁華基金                                                     20.12000   20.22000  -0.10000   -0.49456
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.94440   13.88660   0.05780    0.41623
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.31700    9.27830   0.03870    0.41710
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.65780   10.62700   0.03080    0.28983
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.35700   11.51040  -0.15340   -1.33271
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03970   10.05750  -0.01780   -0.17698
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.35660   10.39090  -0.03430   -0.33010
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.06020    8.03690   0.02330    0.28991
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.08710    8.19630  -0.10920   -1.33231
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.59260    8.57820   0.01440    0.16787
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.18150    8.19600  -0.01450   -0.17692
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.89870    7.92480  -0.02610   -0.32935
瀚亞電通網基金                                                   13.96000   14.08000  -0.12000   -0.85227
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.94450   13.96920  -0.02470   -0.17682
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.56350   10.54890   0.01460    0.13840
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.78150    9.77990   0.00160    0.01636
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.45580   11.47610  -0.02030   -0.17689
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.08610   10.07220   0.01390    0.13800
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
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