[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/04 108/06/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10800 10.10570 0.00230 0.02276 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.96890 10.00170 -0.03280 -0.32794 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.21970 10.21800 0.00170 0.01664 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08350 10.11570 -0.03220 -0.31832 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.95350 9.94740 0.00610 0.06132 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.96390 9.96150 0.00240 0.02409 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.96390 9.96150 0.00240 0.02409 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.98770 9.98490 0.00280 0.02804 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39650 10.39330 0.00320 0.03079 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20250 10.19930 0.00320 0.03137 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32670 10.32630 0.00040 0.00387 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21940 10.21920 0.00020 0.00196 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.73000 21.66000 0.07000 0.32318 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.80000 21.48000 0.32000 1.48976 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.67320 41.70310 -0.02990 -0.07170 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.13390 40.24110 -0.10720 -0.26639 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.65160 9.65050 0.00110 0.01140 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.13370 10.13040 0.00330 0.03258 中國信託台灣活力基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.75000 8.88000 -0.13000 -1.46396 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.61000 -0.14000 -1.45682 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.96620 9.98750 -0.02130 -0.21327 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14280 10.17710 -0.03430 -0.33703 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.14200 9.17300 -0.03100 -0.33795 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.31960 10.31980 -0.00020 -0.00194 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26610 9.26570 0.00040 0.00432 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.81130 10.97920 -0.16790 -1.52926 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.20480 9.34780 -0.14300 -1.52977 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30150 11.25910 0.04240 0.37658 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90740 9.87020 0.03720 0.37689 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.64940 43.53160 0.11780 0.27061 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.41440 44.41370 0.00070 0.00158 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.89600 44.88260 0.01340 0.02986 中國信託智能運動基金-台幣 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 中國信託智能運動基金-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.61000 9.77000 -0.16000 -1.63767 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02910 11.02890 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.09980 10.09690 0.00290 0.02872 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36620 9.36350 0.00270 0.02884 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.23510 10.21250 0.02260 0.22130 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.48720 9.46620 0.02100 0.22184 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.76540 41.86630 -0.10090 -0.24101 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.09300 42.10150 -0.00850 -0.02019 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.94020 41.98270 -0.04250 -0.10123 元大2001基金 57.26000 57.91000 -0.65000 -1.12243 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.91480 44.96890 -0.05410 -0.12031 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.44320 42.57090 -0.12770 -0.29997 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67180 11.66930 0.00250 0.02142 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91900 10.93130 -0.01230 -0.11252 元大上證50基金 31.30000 31.52000 -0.22000 -0.69797 元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.14000 -0.08000 -0.87527 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 元大大中華價值指數基金-美元 12.12000 12.08600 0.03400 0.28132 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71300 16.72400 -0.01100 -0.06577 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.46300 10.48200 -0.01900 -0.18126 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.21700 10.24900 -0.03200 -0.31223 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.02000 -0.01000 -0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02300 47.26170 -0.23870 -0.50506 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93120 10.92920 0.00200 0.01830 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98010 9.97830 0.00180 0.01804 元大中國機會債券基金-新台幣 10.20870 10.22050 -0.01180 -0.11545 元大巴西指數基金 6.95200 6.91200 0.04000 0.57870 元大巴菲特基金 24.66000 24.77000 -0.11000 -0.44409 元大日經225基金 25.89000 25.89000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 21.01000 21.13000 -0.12000 -0.56791 元大台灣50單日反向1倍基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613 元大台灣50單日正向2倍基金 36.16000 36.59000 -0.43000 -1.17518 元大台灣中型100基金 30.75000 30.88000 -0.13000 -0.42098 元大台灣加權股價指數基金 24.58800 24.74500 -0.15700 -0.63447 元大台灣卓越50基金 78.00000 78.73000 -0.73000 -0.92722 元大台灣金融基金 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.25000 30.29000 -0.04000 -0.13206 元大台灣高股息基金 25.65000 25.76000 -0.11000 -0.42702 元大台灣電子科技基金 32.72000 33.11000 -0.39000 -1.17789 元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.74000 -0.03000 -0.20353 元大全球人工智慧ETF基金 20.51000 21.09000 -0.58000 -2.75012 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 元大全球不動產證券化基金-美元 12.13100 12.05900 0.07200 0.59706 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.88000 0.01000 0.14535 元大全球股票入息基金-美元配息 8.16200 8.15900 0.00300 0.03677 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930 元大全球農業商機基金 17.15000 16.93000 0.22000 1.29947 元大印度指數基金 10.72100 10.52900 0.19200 1.82353 元大印度基金 13.58000 13.36000 0.22000 1.64671 元大多多基金 15.73000 15.88000 -0.15000 -0.94458 元大多福基金 48.94000 49.27000 -0.33000 -0.66978 元大亞太成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20360 9.17460 0.02900 0.31609 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39970 7.37640 0.02330 0.31587 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.93400 8.95500 -0.02100 -0.23451 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.85600 9.93800 -0.08200 -0.82512 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17760 10.17380 0.00380 0.03735 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.31000 10.30480 0.00520 0.05046 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16860 10.16350 0.00510 0.05018 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51760 10.54870 -0.03110 -0.29482 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37330 10.40400 -0.03070 -0.29508 元大卓越基金 41.55000 41.75000 -0.20000 -0.47904 元大店頭基金 7.60000 7.68000 -0.08000 -1.04167 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44960 10.44890 0.00070 0.00670 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96150 9.96810 -0.00660 -0.06621 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.15370 33.27570 -0.12200 -0.36663 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.68550 42.64320 0.04230 0.09920 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.01420 17.13140 -0.11720 -0.68412 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.79160 22.54240 0.24920 1.10547 元大美國政府7至10年期債券基金 42.54680 42.58340 -0.03660 -0.08595 元大高科技基金 17.85000 18.00000 -0.15000 -0.83333 元大得利貨幣市場基金 16.31900 16.31880 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02770 12.02760 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 元大華夏中小基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 元大新中國基金-人民幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 元大新中國基金-美元 8.71100 8.72800 -0.01700 -0.19478 元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 元大新主流基金 21.83000 22.05000 -0.22000 -0.99773 元大新東協平衡基金-美元 9.30000 9.25200 0.04800 0.51881 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.39160 10.37010 0.02150 0.20733 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.70280 9.68270 0.02010 0.20759 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78170 10.79650 -0.01480 -0.13708 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.07450 10.08830 -0.01380 -0.13679 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97910 9.96480 0.01430 0.14351 元大新興亞洲基金 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 元大萬泰貨幣市場基金 15.15820 15.15800 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.29000 34.52000 -0.23000 -0.66628 元大實質多重資產基金-人民幣 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 元大實質多重資產基金-美元 7.84300 7.76100 0.08200 1.05656 元大實質多重資產基金-新台幣 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 元大滬深300單日反向1倍基金 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239 元大滬深300單日正向2倍基金 15.57000 15.68000 -0.11000 -0.70153 元大摩臺基金 36.41000 36.75000 -0.34000 -0.92517 元大標普500基金 26.11000 26.36000 -0.25000 -0.94841 元大標普500單日反向1倍基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 元大標普500單日正向2倍基金 31.86000 32.04000 -0.18000 -0.56180 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.28000 20.34000 -0.06000 -0.29499 元大標智滬深300基金 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784 元大歐洲50基金 24.15000 23.98000 0.17000 0.70892 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43430 9.39570 0.03860 0.41083 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28490 10.28460 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644 日盛上選基金 31.49000 31.68000 -0.19000 -0.59975 日盛小而美基金 16.59000 16.73000 -0.14000 -0.83682 日盛中國內需動力基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31320 12.31630 -0.00310 -0.02517 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89860 9.90110 -0.00250 -0.02525 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50380 12.50830 -0.00450 -0.03598 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04660 10.05020 -0.00360 -0.03582 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41040 11.44280 -0.03240 -0.28315 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.15040 9.17640 -0.02600 -0.28334 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 日盛日盛基金 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 日盛全球抗暖化基金 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.31970 10.32120 -0.00150 -0.01453 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.28960 9.29100 -0.00140 -0.01507 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.18640 10.21100 -0.02460 -0.24092 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.16980 9.19190 -0.02210 -0.24043 日盛全球智能車基金(美元) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49550 2.49800 -0.00250 -0.10008 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65370 1.65530 -0.00160 -0.09666 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38420 0.38460 -0.00040 -0.10400 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25540 -0.00030 -0.11746 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79560 12.83910 -0.04350 -0.33881 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36930 8.39770 -0.02840 -0.33819 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771 日盛首選基金 15.97000 16.09000 -0.12000 -0.74580 日盛高科技基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386 日盛貨幣市場基金 14.82820 14.82800 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.68000 36.87000 -0.19000 -0.51532 日盛精選五虎基金 34.15000 34.22000 -0.07000 -0.20456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54010 13.53990 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.59000 28.77000 -0.18000 -0.62565 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 台新MSCI中國基金 19.20000 19.16000 0.04000 0.20877 台新大眾貨幣市場基金 14.21690 14.21670 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50700 10.51640 -0.00940 -0.08938 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52790 10.51510 0.01280 0.12173 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.33020 10.35340 -0.02320 -0.22408 台新中國通基金 40.76000 41.16000 -0.40000 -0.97182 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51870 0.51810 0.00060 0.11581 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.31600 16.35300 -0.03700 -0.22626 台新中國精選中小基金-美元 0.29060 0.29290 -0.00230 -0.78525 台新中國精選中小基金-新台幣 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 台新主流基金 22.37000 22.45000 -0.08000 -0.35635 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.93000 22.91000 0.02000 0.08730 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73180 0.72880 0.00300 0.41164 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.38000 16.37000 0.01000 0.06109 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52220 0.52010 0.00210 0.40377 台新台灣中小基金 31.66000 31.90000 -0.24000 -0.75235 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24520 10.18020 0.06500 0.63849 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.46520 9.40330 0.06190 0.65828 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.87500 10.80400 0.07100 0.65716 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84490 9.84990 -0.00500 -0.05076 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.94900 10.95450 -0.00550 -0.05021 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 台新印度基金 15.51000 15.28000 0.23000 1.50524 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73640 8.76310 -0.02670 -0.30469 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28260 0.28250 0.00010 0.03540 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70110 12.74000 -0.03890 -0.30534 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40570 0.40550 0.00020 0.04932 台新真吉利貨幣市場基金 11.12650 11.12640 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.40260 30.47400 -0.07140 -0.23430 台新智慧生活基金-美元 9.95000 10.10370 -0.15370 -1.52122 台新智慧生活基金-新台幣 10.45000 10.65000 -0.20000 -1.87793 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.06040 8.05820 0.00220 0.02730 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41650 8.44330 -0.02680 -0.31741 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.06210 9.05950 0.00260 0.02870 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47370 9.50390 -0.03020 -0.31776 台新新興市場債券基金(A類型) 11.35040 11.35970 -0.00930 -0.08187 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35490 0.35390 0.00100 0.28257 台新新興市場債券基金(B類型) 8.12230 8.12900 -0.00670 -0.08242 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26780 0.26710 0.00070 0.26207 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.40000 0.03000 0.55556 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.21000 22.25000 -0.04000 -0.17978 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.05880 10.06500 -0.00620 -0.06160 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.79230 9.77780 0.01450 0.14830 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.98430 10.00400 -0.01970 -0.19692 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.05880 10.06500 -0.00620 -0.06160 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.79230 9.77780 0.01450 0.14830 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.98430 10.00400 -0.01970 -0.19692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.09590 41.09670 -0.00080 -0.00195 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.12820 41.19770 -0.06950 -0.16870 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.91410 40.02230 -0.10820 -0.27035 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33450 11.33250 0.00200 0.01765 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23500 10.27130 -0.03630 -0.35341 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22450 9.21980 0.00470 0.05098 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.79960 10.79410 0.00550 0.05095 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88130 7.90550 -0.02420 -0.30612 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29600 9.32440 -0.02840 -0.30458 永豐中小基金 50.26000 50.78000 -0.52000 -1.02403 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78720 1.78680 0.00040 0.02239 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47500 2.47440 0.00060 0.02425 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24460 8.27320 -0.02860 -0.34569 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07830 11.11670 -0.03840 -0.34543 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.40000 4.39000 0.01000 0.22779 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 永豐主流品牌基金 18.34000 18.28000 0.06000 0.32823 永豐永豐基金 31.34000 31.69000 -0.35000 -1.10445 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.19820 9.19450 0.00370 0.04024 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.63540 9.63130 0.00410 0.04257 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.20700 9.23050 -0.02350 -0.25459 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64700 9.67160 -0.02460 -0.25435 永豐亞洲民生消費基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 永豐南非幣2021保本基金 13.99360 13.97960 0.01400 0.10015 永豐高科技基金 21.40000 21.68000 -0.28000 -1.29151 永豐貨幣市場基金 13.93330 13.93310 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10810 2.10570 0.00240 0.11398 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58640 2.58350 0.00290 0.11225 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82040 7.84070 -0.02030 -0.25891 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.90560 10.93390 -0.02830 -0.25883 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11590 7.13410 -0.01820 -0.25511 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35970 11.38880 -0.02910 -0.25551 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.43000 18.51000 -0.08000 -0.43220 永豐臺灣加權ETF基金 51.57000 51.92000 -0.35000 -0.67411 永豐領航科技基金 34.90000 35.31000 -0.41000 -1.16114 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 永豐趨勢平衡基金 39.48000 39.82000 -0.34000 -0.85384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85460 11.85370 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73620 9.72870 0.00750 0.07709 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30270 10.29470 0.00800 0.07771 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82100 9.81320 0.00780 0.07948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.22890 10.22090 0.00800 0.07827 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79670 9.78980 0.00690 0.07048 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49430 10.48690 0.00740 0.07056 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83950 9.83240 0.00710 0.07221 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.32550 10.31810 0.00740 0.07172 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.85000 18.91000 -0.06000 -0.31729 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.58000 18.60000 -0.02000 -0.10753 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04720 10.03740 0.00980 0.09763 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04720 10.03740 0.00980 0.09763 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03020 10.02790 0.00230 0.02294 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03020 10.02790 0.00230 0.02294 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.07860 10.07230 0.00630 0.06255 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.07860 10.07230 0.00630 0.06255 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05280 10.04760 0.00520 0.05175 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05280 10.04760 0.00520 0.05175 兆豐國際生命科學基金 14.50000 14.71000 -0.21000 -1.42760 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.18060 10.18880 -0.00820 -0.08048 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.30320 10.28540 0.01780 0.17306 兆豐國際全球基金 29.81000 30.07000 -0.26000 -0.86465 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46170 10.46100 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.32630 10.33310 -0.00680 -0.06581 兆豐國際國民基金 20.67000 20.86000 -0.19000 -0.91083 兆豐國際第一基金 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.67730 10.72120 -0.04390 -0.40947 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20570 8.23950 -0.03380 -0.41022 兆豐國際萬全基金 19.92000 19.97000 -0.05000 -0.25038 兆豐國際電子基金 24.43000 24.57000 -0.14000 -0.56980 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.22000 21.35000 -0.13000 -0.60890 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971 兆豐國際豐台灣基金 32.65000 32.88000 -0.23000 -0.69951 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55000 12.54980 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.51820 10.51840 -0.00020 -0.00190 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31050 10.31500 -0.00450 -0.04363 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.52240 10.52600 -0.00360 -0.03420 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.31280 10.31310 -0.00030 -0.00291 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40540 10.40990 -0.00450 -0.04323 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.39250 10.39610 -0.00360 -0.03463 合庫台灣基金 10.31000 10.42000 -0.11000 -1.05566 合庫全球高收益債券基金A類型 11.50320 11.52980 -0.02660 -0.23071 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.36170 12.36530 -0.00360 -0.02911 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.03270 11.03780 -0.00510 -0.04620 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.82450 11.83450 -0.01000 -0.08450 合庫全球高收益債券基金B類型 8.07210 8.09070 -0.01860 -0.22989 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.28000 9.28250 -0.00250 -0.02693 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.95830 8.96200 -0.00370 -0.04129 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72750 8.73440 -0.00690 -0.07900 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12790 9.13170 -0.00380 -0.04161 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 合庫貨幣市場基金 10.16800 10.16780 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71960 9.72170 -0.00210 -0.02160 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00470 10.00390 0.00080 0.00800 合庫新興多重收益基金A類型 10.36620 10.38520 -0.01900 -0.18295 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.79620 11.79610 0.00010 0.00085 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.80550 14.80680 -0.00130 -0.00878 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59740 8.59860 -0.00120 -0.01396 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38890 9.38820 0.00070 0.00746 合庫新興多重收益基金B類型 7.85060 7.86490 -0.01430 -0.18182 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58540 8.58490 0.00050 0.00582 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38180 10.37780 0.00400 0.03854 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 安本標準兩岸價值基金 美元 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.98620 9.99440 -0.00820 -0.08205 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 9.99650 10.00820 -0.01170 -0.11690 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.00700 10.01920 -0.01220 -0.12177 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.96980 9.98340 -0.01360 -0.13623 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.98620 9.99440 -0.00820 -0.08205 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 9.99650 10.00820 -0.01170 -0.11690 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.00700 10.01920 -0.01220 -0.12177 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.96980 9.98340 -0.01360 -0.13623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19550 11.19350 0.00200 0.01787 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99340 9.99100 0.00240 0.02402 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08940 10.12180 -0.03240 -0.32010 安聯中國東協基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328 安聯中國策略基金-美元 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 安聯中國策略基金-新臺幣 14.83000 14.93000 -0.10000 -0.66979 安聯中華新思路基金-人民幣 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049 安聯中華新思路基金-美元 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 27.57000 27.68000 -0.11000 -0.39740 安聯台灣科技基金 46.32000 46.37000 -0.05000 -0.10783 安聯台灣貨幣市場基金 12.54100 12.54080 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.70000 30.71000 -0.01000 -0.03256 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.54880 10.55150 -0.00270 -0.02559 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.62420 15.64130 -0.01710 -0.10933 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75800 9.76870 -0.01070 -0.10953 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.95430 12.96350 -0.00920 -0.07097 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.60590 10.61280 -0.00690 -0.06502 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.66450 12.67730 -0.01280 -0.10097 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44130 9.44790 -0.00660 -0.06986 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37900 9.38510 -0.00610 -0.06500 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95050 8.95960 -0.00910 -0.10157 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.04080 10.04910 -0.00830 -0.08259 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13490 10.14520 -0.01030 -0.10153 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.27800 12.30000 -0.02200 -0.17886 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.13850 11.15780 -0.01930 -0.17297 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77770 10.80060 -0.02290 -0.21203 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54080 8.55620 -0.01540 -0.17999 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39320 8.40770 -0.01450 -0.17246 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09510 8.11230 -0.01720 -0.21202 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13440 10.15000 -0.01560 -0.15369 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.06260 10.08400 -0.02140 -0.21222 安聯全球人口趨勢基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.75000 32.58000 0.17000 0.52179 安聯全球油礦金趨勢基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42680 12.42050 0.00630 0.05072 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54500 10.53970 0.00530 0.05029 安聯全球新興市場基金 17.02000 16.90000 0.12000 0.71006 安聯全球農金趨勢基金 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 安聯亞洲動態策略基金 21.72000 21.69000 0.03000 0.13831 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.97920 9.97690 0.00230 0.02305 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.98540 9.98100 0.00440 0.04408 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.97910 9.97690 0.00220 0.02205 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.98750 9.98270 0.00480 0.04808 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.98210 9.97970 0.00240 0.02405 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.96750 9.96850 -0.00100 -0.01003 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96750 9.96850 -0.00100 -0.01003 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96750 9.96850 -0.00100 -0.01003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.51450 10.50210 0.01240 0.11807 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10190 10.08990 0.01200 0.11893 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.53470 89.69140 -0.15670 -0.17471 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.19040 13.20420 -0.01380 -0.10451 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.93590 68.31130 -0.37540 -0.54954 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88300 9.93060 -0.04760 -0.47933 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71180 2.71090 0.00090 0.03320 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89830 10.89980 -0.00150 -0.01376 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27440 2.27620 -0.00180 -0.07908 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86670 8.86770 -0.00100 -0.01128 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.29470 10.33930 -0.04460 -0.43136 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09820 10.10660 -0.00840 -0.08311 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41460 10.42360 -0.00900 -0.08634 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05890 10.06800 -0.00910 -0.09039 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11730 10.12570 -0.00840 -0.08296 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29380 10.33840 -0.04460 -0.43140 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09580 10.10410 -0.00830 -0.08214 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41310 10.42310 -0.01000 -0.09594 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.05690 10.06600 -0.00910 -0.09040 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11690 10.12500 -0.00810 -0.08000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01020 10.01220 -0.00200 -0.01998 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.04280 10.04860 -0.00580 -0.05772 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00200 10.00570 -0.00370 -0.03698 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.98050 9.98420 -0.00370 -0.03706 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02120 10.02430 -0.00310 -0.03092 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.00010 10.00880 -0.00870 -0.08692 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00200 10.00570 -0.00370 -0.03698 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98130 9.98530 -0.00400 -0.04006 宏利台灣動力基金A類型 28.15000 28.19000 -0.04000 -0.14189 宏利台灣動力基金I類型 28.15000 28.19000 -0.04000 -0.14189 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.76780 9.76760 0.00020 0.00205 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78510 9.81840 -0.03330 -0.33916 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.40690 7.43470 -0.02780 -0.37392 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.45930 7.50480 -0.04550 -0.60628 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 宏利全球債券組合基金 13.56260 13.58570 -0.02310 -0.17003 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94830 2.94240 0.00590 0.20052 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.31720 12.30310 0.01410 0.11461 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88700 8.89910 -0.01210 -0.13597 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53300 2.54120 -0.00820 -0.32268 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52090 11.56730 -0.04640 -0.40113 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29110 3.27230 0.01880 0.57452 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52800 0.52550 0.00250 0.47574 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.06040 12.07720 -0.01680 -0.13911 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.67760 10.69290 -0.01530 -0.14309 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31750 10.34620 -0.02870 -0.27740 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62540 8.68800 -0.06260 -0.72053 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.26320 8.32150 -0.05830 -0.70059 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.18110 8.24560 -0.06450 -0.78224 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.08500 8.14200 -0.05700 -0.70007 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89170 2.89590 -0.00420 -0.14503 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41850 0.41910 -0.00060 -0.14316 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.68220 12.71790 -0.03570 -0.28071 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95460 0.95600 -0.00140 -0.14644 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32360 7.38070 -0.05710 -0.77364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02250 2.03690 -0.01440 -0.70696 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29200 0.29400 -0.00200 -0.68027 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92060 8.99360 -0.07300 -0.81169 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32290 0.32510 -0.00220 -0.67671 宏利萬利貨幣市場基金 13.68230 13.68210 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.09000 24.22000 -0.13000 -0.53675 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.09000 24.22000 -0.13000 -0.53675 宏利澳幣保本基金 12.60750 12.60280 0.00470 0.03729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.40580 10.44610 -0.04030 -0.38579 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.58050 9.59670 -0.01620 -0.16881 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20830 9.25610 -0.04780 -0.51642 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54420 11.60410 -0.05990 -0.51620 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 貝萊德新台幣基金 12.96560 12.96550 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.64000 25.80000 -0.16000 -0.62016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47340 11.47660 -0.00320 -0.02788 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18960 10.21050 -0.02090 -0.20469 保德信大中華基金-人民幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 保德信大中華基金-美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 保德信大中華基金-新台幣 28.19000 28.17000 0.02000 0.07100 保德信中小型股基金 42.27000 42.83000 -0.56000 -1.30749 保德信中國中小基金-人民幣 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 保德信中國中小基金-美元 8.04000 8.11000 -0.07000 -0.86313 保德信中國中小基金-新臺幣 7.93000 8.03000 -0.10000 -1.24533 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71270 9.71830 -0.00560 -0.05762 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82220 9.83650 -0.01430 -0.14538 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82690 9.83180 -0.00490 -0.04984 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.84850 10.85390 -0.00540 -0.04975 保德信中國品牌基金-人民幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 保德信台商全方位基金 33.81000 34.20000 -0.39000 -1.14035 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.17000 27.22000 -0.05000 -0.18369 保德信全球消費商機基金 18.31000 18.56000 -0.25000 -1.34698 保德信全球基礎建設基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 保德信全球資源基金 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832 保德信全球醫療生化基金-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.31000 32.32000 -0.01000 -0.03094 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.51440 10.44380 0.07060 0.67600 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.82210 10.74950 0.07260 0.67538 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.71280 10.67780 0.03500 0.32778 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.02550 10.98950 0.03600 0.32759 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.49570 9.46630 0.02940 0.31058 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59530 10.56340 0.03190 0.30199 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21310 9.21710 -0.00400 -0.04340 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.25940 10.26390 -0.00450 -0.04384 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12740 8.14070 -0.01330 -0.16338 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.14650 11.16480 -0.01830 -0.16391 保德信亞太基金 20.17000 20.04000 0.13000 0.64870 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71000 8.71890 -0.00890 -0.10208 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.97800 11.99030 -0.01230 -0.10258 保德信店頭市場基金 31.09000 31.52000 -0.43000 -1.36421 保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435 保德信金平衡基金 29.15000 29.36000 -0.21000 -0.71526 保德信金滿意基金 40.11000 40.64000 -0.53000 -1.30413 保德信科技島基金 24.49000 24.86000 -0.37000 -1.48833 保德信高成長基金 88.82000 89.74000 -0.92000 -1.02518 保德信第一基金 24.70000 24.94000 -0.24000 -0.96231 保德信貨幣市場基金 15.83070 15.83050 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.24210 10.22920 0.01290 0.12611 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.63650 10.65990 -0.02340 -0.21951 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.71160 10.68630 0.02530 0.23675 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.41590 10.42730 -0.01140 -0.10933 保德信新世紀基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13960 8.15480 -0.01520 -0.18639 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.18070 10.19900 -0.01830 -0.17943 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.49670 11.51820 -0.02150 -0.18666 保德信新興趨勢組合基金 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 保德信瑞騰基金 15.62700 15.62670 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86510 9.86740 -0.00230 -0.02331 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34120 10.34370 -0.00250 -0.02417 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86310 9.87500 -0.01190 -0.12051 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13380 10.15070 -0.01690 -0.16649 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91880 9.92640 -0.00760 -0.07656 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29900 10.30660 -0.00760 -0.07374 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79810 9.79890 -0.00080 -0.00816 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09230 10.09310 -0.00080 -0.00793 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47340 10.49220 -0.01880 -0.17918 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23010 10.24040 -0.01030 -0.10058 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49720 10.50830 -0.01110 -0.10563 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13620 10.14160 -0.00540 -0.05325 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35960 10.36370 -0.00410 -0.03956 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06850 10.07610 -0.00760 -0.07543 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50350 10.51150 -0.00800 -0.07611 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95080 9.95030 0.00050 0.00502 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25430 10.25380 0.00050 0.00488 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14720 10.15410 -0.00690 -0.06795 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88610 9.88580 0.00030 0.00303 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21000 10.21710 -0.00710 -0.06949 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46980 10.47820 -0.00840 -0.08017 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.37290 10.40070 -0.02780 -0.26729 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84680 10.87790 -0.03110 -0.28590 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18460 10.18620 -0.00160 -0.01571 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.38980 10.39150 -0.00170 -0.01636 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22130 10.22290 -0.00160 -0.01565 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25910 10.25640 0.00270 0.02633 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.43770 10.47100 -0.03330 -0.31802 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.21800 10.22840 -0.01040 -0.10168 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12420 10.13520 -0.01100 -0.10853 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.36230 10.39840 -0.03610 -0.34717 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.35620 10.39860 -0.04240 -0.40775 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02460 10.02720 -0.00260 -0.02593 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02260 10.02510 -0.00250 -0.02494 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97940 1.98000 -0.00060 -0.03030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81330 2.81380 -0.00050 -0.01777 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29510 0.29470 0.00040 0.13573 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45450 0.45380 0.00070 0.15425 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45280 8.44750 0.00530 0.06274 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.24980 12.24120 0.00860 0.07025 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.69200 9.68600 0.00600 0.06195 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.24010 12.23320 0.00690 0.05640 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70290 8.68500 0.01790 0.20610 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04070 11.01800 0.02270 0.20603 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62920 10.62700 0.00220 0.02070 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.52760 10.53690 -0.00930 -0.08826 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.0000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4147.8800 4159.24000 -11.36000 -0.27313 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27360 10.27030 0.00330 0.03213 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09130 11.08780 0.00350 0.03157 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22730 10.23130 -0.00400 -0.03910 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81300 9.81540 -0.00240 -0.02445 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35550 10.35800 -0.00250 -0.02414 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.88480 9.90040 -0.01560 -0.15757 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.19450 10.20690 -0.01240 -0.12149 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23340 10.23040 0.00300 0.02932 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06290 6.06590 -0.00300 -0.04946 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98020 10.98570 -0.00550 -0.05007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.52690 10.53730 -0.01040 -0.09870 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.40000 11.38200 0.01800 0.15814 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.62980 10.61260 0.01720 0.16207 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09820 9.13320 -0.03500 -0.38322 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32410 9.33940 -0.01530 -0.16382 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19710 9.20820 -0.01110 -0.12054 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44510 10.48350 -0.03840 -0.36629 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.79930 10.81230 -0.01300 -0.12023 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77840 10.78940 -0.01100 -0.10195 柏瑞五國金勢力建設基金 7.18000 7.12000 0.06000 0.84270 柏瑞巨人基金 12.25000 12.34000 -0.09000 -0.72934 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69320 13.69310 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.29000 -0.03000 -0.18416 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.04070 14.07910 -0.03840 -0.27274 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30050 12.30710 -0.00660 -0.05363 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.88180 12.88880 -0.00700 -0.05431 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52520 8.62030 -0.09510 -1.10321 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.70390 6.75720 -0.05330 -0.78879 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51910 8.58150 -0.06240 -0.72715 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.32940 8.41970 -0.09030 -1.07248 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55020 10.61280 -0.06260 -0.58985 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.24710 8.29410 -0.04700 -0.56667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.48300 12.48970 -0.00670 -0.05364 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.16190 12.19510 -0.03320 -0.27224 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.75150 12.76760 -0.01610 -0.12610 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.72670 11.73310 -0.00640 -0.05455 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.88490 8.95670 -0.07180 -0.80163 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52190 9.59120 -0.06930 -0.72254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.51850 9.62190 -0.10340 -1.07463 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.38010 9.43610 -0.05600 -0.59347 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.26210 9.32110 -0.05900 -0.63297 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.57140 10.58580 -0.01440 -0.13603 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.40530 10.39550 0.00980 0.09427 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.24230 10.23280 0.00950 0.09284 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.31160 10.30440 0.00720 0.06987 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.80110 9.86440 -0.06330 -0.64170 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.43950 9.49350 -0.05400 -0.56881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.43650 10.53380 -0.09730 -0.92369 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.48090 9.52200 -0.04110 -0.43163 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.55130 9.59470 -0.04340 -0.45233 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.55160 10.56600 -0.01440 -0.13629 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.40560 10.39580 0.00980 0.09427 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.24260 10.23310 0.00950 0.09284 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.31250 10.30530 0.00720 0.06987 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.80080 9.86410 -0.06330 -0.64172 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.43970 9.49360 -0.05390 -0.56775 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.61170 10.70910 -0.09740 -0.90951 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.48080 9.52190 -0.04110 -0.43164 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.55160 9.59490 -0.04330 -0.45128 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34460 11.36880 -0.02420 -0.21286 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64250 12.64720 -0.00470 -0.03716 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.95020 11.95480 -0.00460 -0.03848 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08800 9.15940 -0.07140 -0.77953 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71470 9.78410 -0.06940 -0.70931 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.63330 9.69170 -0.05840 -0.60258 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03900 11.06250 -0.02350 -0.21243 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77190 11.77630 -0.00440 -0.03736 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54500 11.54940 -0.00440 -0.03810 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08820 9.15970 -0.07150 -0.78059 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71520 9.78460 -0.06940 -0.70928 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.63370 9.69220 -0.05850 -0.60358 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03150 12.02100 0.01050 0.08735 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.15510 10.12490 0.03020 0.29827 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.67920 7.68790 -0.00870 -0.11316 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.09870 10.10220 -0.00350 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.93010 8.99140 -0.06130 -0.68176 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.48390 9.52700 -0.04310 -0.45240 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.95590 11.95570 0.00020 0.00167 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.60830 12.58590 0.02240 0.17798 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.50270 11.48240 0.02030 0.17679 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.35640 9.39630 -0.03990 -0.42464 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89640 9.92270 -0.02630 -0.26505 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.89620 9.91860 -0.02240 -0.22584 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.88400 11.86290 0.02110 0.17787 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.66700 10.66690 0.00010 0.00094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.96000 10.94060 0.01940 0.17732 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.91620 9.94100 -0.02480 -0.24947 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52060 9.56050 -0.03990 -0.41734 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13250 10.15840 -0.02590 -0.25496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.64190 9.66470 -0.02280 -0.23591 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.56000 18.64000 -0.08000 -0.42918 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.20000 17.29000 -0.09000 -0.52053 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19700 13.21180 -0.01480 -0.11202 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.19550 10.23050 -0.03500 -0.34211 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.12200 11.13840 -0.01640 -0.14724 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.02290 12.07690 -0.05400 -0.44713 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.64230 10.65840 -0.01610 -0.15105 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.89860 8.96720 -0.06860 -0.76501 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.37750 9.43410 -0.05660 -0.59995 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.27900 9.39450 -0.11550 -1.22944 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.32980 9.38170 -0.05190 -0.55320 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.03080 9.09990 -0.06910 -0.75935 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.18350 9.23990 -0.05640 -0.61040 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.09140 11.21490 -0.12350 -1.10121 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.27380 9.32560 -0.05180 -0.55546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.28490 42.28420 0.00070 0.00166 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.05000 29.30000 -0.25000 -0.85324 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76880 11.76660 0.00220 0.01870 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69550 1.69160 0.00390 0.23055 國泰大中華基金 18.00000 18.15000 -0.15000 -0.82645 國泰小龍基金-美元I 0.44060 0.44250 -0.00190 -0.42938 國泰小龍基金-新台幣 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251 國泰中小成長基金-美元I 1.22120 1.23210 -0.01090 -0.88467 國泰中小成長基金-新台幣 38.42000 38.79000 -0.37000 -0.95385 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.97400 3.98690 -0.01290 -0.32356 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62720 0.62790 -0.00070 -0.11148 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67010 0.67080 -0.00070 -0.10435 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.09000 18.17000 -0.08000 -0.44029 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.78660 41.81730 -0.03070 -0.07341 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30020 2.30620 -0.00600 -0.26017 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32780 0.32790 -0.00010 -0.03050 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16900 10.19740 -0.02840 -0.27850 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.25810 8.28130 -0.02320 -0.28015 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.30330 2.30900 -0.00570 -0.24686 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33050 0.33060 -0.00010 -0.03025 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.44220 10.48190 -0.03970 -0.37875 國泰中國新興債券基金-美元 0.33920 0.33890 0.00030 0.08852 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.51020 10.53520 -0.02500 -0.23730 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.87620 3.87950 -0.00330 -0.08506 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55520 0.55450 0.00070 0.12624 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.63000 17.67000 -0.04000 -0.22637 國泰中港台基金-人民幣 2.90370 2.91150 -0.00780 -0.26790 國泰中港台基金-美元 0.42100 0.42130 -0.00030 -0.07121 國泰中港台基金-新台幣 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.79350 9.81920 -0.02570 -0.26173 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97860 9.98030 -0.00170 -0.01703 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.17100 10.20780 -0.03680 -0.36051 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.21000 25.22000 -0.01000 -0.03965 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.13000 29.23000 -0.10000 -0.34211 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34600 0.34650 -0.00050 -0.14430 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.32920 0.32970 -0.00050 -0.15165 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.32990 0.33040 -0.00050 -0.15133 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.90850 10.96320 -0.05470 -0.49894 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.38530 10.43740 -0.05210 -0.49917 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.41390 10.46610 -0.05220 -0.49875 國泰台灣貨幣市場基金 12.45290 12.45280 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40530 0.40460 0.00070 0.17301 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36030 0.35970 0.00060 0.16681 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43230 0.43150 0.00080 0.18540 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52520 0.52750 -0.00230 -0.43602 國泰全球高股息基金-人民幣 2.42340 2.40580 0.01760 0.73157 國泰全球高股息基金-美元 0.35040 0.34710 0.00330 0.95073 國泰全球高股息基金-新台幣 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 國泰全球高股息基金-澳幣 0.50470 0.50300 0.00170 0.33797 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47050 0.46670 0.00380 0.81423 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.94000 13.88000 0.06000 0.43228 國泰全球資源基金-美元 0.15820 0.15680 0.00140 0.89286 國泰全球資源基金-新台幣 5.06000 5.03000 0.03000 0.59642 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.57940 0.58080 -0.00140 -0.24105 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.26000 18.36000 -0.10000 -0.54466 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.89000 17.99000 -0.10000 -0.55586 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.83050 0.83750 -0.00700 -0.83582 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.54000 0.16000 0.77897 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.95000 21.93000 0.02000 0.09120 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45960 2.46350 -0.00390 -0.15831 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35650 0.35640 0.00010 0.02806 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30880 0.30870 0.00010 0.03239 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17230 11.20060 -0.02830 -0.25267 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67760 9.70220 -0.02460 -0.25355 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51020 0.51310 -0.00290 -0.56519 國泰亞洲成長基金-美元 0.38860 0.38790 0.00070 0.18046 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 國泰科技生化基金 29.89000 30.13000 -0.24000 -0.79655 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.64000 27.74000 -0.10000 -0.36049 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 國泰美國費城半導體基金 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.57410 44.45660 0.11750 0.26430 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.40230 17.53190 -0.12960 -0.73922 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.22470 22.96500 0.25970 1.13085 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.18880 43.25360 -0.06480 -0.14981 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.26210 44.38110 -0.11900 -0.26813 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.45950 43.69400 -0.23450 -0.53669 國泰紐幣2021保本基金 12.75990 12.75700 0.00290 0.02273 國泰紐幣八年期保本基金 13.11870 13.11580 0.00290 0.02211 國泰紐幣保本基金 12.71240 12.71190 0.00050 0.00393 國泰國泰基金-新台幣A 20.94000 21.07000 -0.13000 -0.61699 國泰國泰基金-新台幣I 20.94000 21.07000 -0.13000 -0.61699 國泰富時中國A50基金 20.53000 20.72000 -0.19000 -0.91699 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.89800 45.87730 0.02070 0.04512 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34160 0.34120 0.00040 0.11723 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49930 0.50170 -0.00240 -0.47837 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36850 0.36850 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24080 0.24080 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09470 11.13360 -0.03890 -0.34939 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.58450 7.61110 -0.02660 -0.34949 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.53630 42.70610 -0.16980 -0.39760 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.03000 20.24000 -0.21000 -1.03755 國泰新興市場基金-美元 0.38070 0.37810 0.00260 0.68765 國泰新興市場基金-新台幣 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37400 2.37820 -0.00420 -0.17660 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48360 1.48620 -0.00260 -0.17494 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35380 0.35370 0.00010 0.02827 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22330 0.22320 0.00010 0.04480 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34240 0.34150 0.00090 0.26354 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78600 10.79580 -0.00980 -0.09078 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61360 6.61960 -0.00600 -0.09064 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.97470 43.96550 0.00920 0.02093 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.63320 43.62530 0.00790 0.01811 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.61620 42.62110 -0.00490 -0.01150 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.43000 33.78000 -0.35000 -1.03612 國泰價值卓越基金 13.23000 13.30000 -0.07000 -0.52632 國泰標普北美科技ETF基金 21.64000 22.34000 -0.70000 -3.13339 國泰歐洲精選基金-美元 0.33780 0.33330 0.00450 1.35014 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.14350 40.30660 -0.16310 -0.40465 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.05000 21.38000 -0.33000 -1.54350 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.52000 19.36000 0.16000 0.82645 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.90000 17.10000 -0.20000 -1.16959 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40880 0.40850 0.00030 0.07344 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.41900 12.42810 -0.00910 -0.07322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56170 10.53550 0.02620 0.24868 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47000 10.45520 0.01480 0.14156 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.73140 10.75330 -0.02190 -0.20366 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34540 10.32000 0.02540 0.24612 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28720 10.27270 0.01450 0.14115 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.47730 10.49870 -0.02140 -0.20383 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96720 9.99040 -0.02320 -0.23222 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78720 9.87970 -0.09250 -0.93626 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97660 9.97880 -0.00220 -0.02205 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94280 9.97940 -0.03660 -0.36676 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96720 9.99040 -0.02320 -0.23222 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78720 9.87970 -0.09250 -0.93626 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97660 9.97880 -0.00220 -0.02205 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94280 9.97940 -0.03660 -0.36676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41140 11.40970 0.00170 0.01490 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14490 10.17660 -0.03170 -0.31150 第一金大中華基金 24.99000 25.07000 -0.08000 -0.31911 第一金小型精選基金 30.16000 30.36000 -0.20000 -0.65876 第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 第一金中國世紀基金-美元 7.73310 7.71520 0.01790 0.23201 第一金中國世紀基金-美元-N 7.73340 7.71560 0.01780 0.23070 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.74930 9.79060 -0.04130 -0.42183 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.41780 8.47000 -0.05220 -0.61629 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24280 11.25000 -0.00720 -0.06400 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87250 9.89270 -0.02020 -0.20419 第一金中概平衡基金 25.05000 25.23000 -0.18000 -0.71344 第一金台灣貨幣市場基金 15.31390 15.31360 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.55600 178.55400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.71960 14.91340 -0.19380 -1.29950 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.73610 14.91340 -0.17730 -1.18886 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.44000 14.68000 -0.24000 -1.63488 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.45000 14.69000 -0.24000 -1.63376 第一金全球AI人工智慧基金-美元 9.77670 10.01600 -0.23930 -2.38918 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 9.77520 10.01440 -0.23920 -2.38856 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 9.97000 10.25000 -0.28000 -2.73171 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 9.97000 10.25000 -0.28000 -2.73171 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.46960 9.50060 -0.03100 -0.32630 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.46960 9.50060 -0.03100 -0.32630 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.65440 12.72230 -0.06790 -0.53371 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.67130 12.73940 -0.06810 -0.53456 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.20000 12.30000 -0.10000 -0.81301 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.62590 9.62730 -0.00140 -0.01454 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.62410 9.62550 -0.00140 -0.01454 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33390 9.35780 -0.02390 -0.25540 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35790 9.38180 -0.02390 -0.25475 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.44870 10.41340 0.03530 0.33899 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16210 10.15110 0.01100 0.10836 第一金全球大趨勢基金 24.00000 24.15000 -0.15000 -0.62112 第一金全球不動產證券化基金A 9.23850 9.17020 0.06830 0.74480 第一金全球不動產證券化基金B 6.42540 6.37780 0.04760 0.74634 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.80270 9.81860 -0.01590 -0.16194 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.80380 9.81970 -0.01590 -0.16192 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.61120 10.58380 0.02740 0.25889 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.61280 10.58560 0.02720 0.25695 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.43050 8.41240 0.01810 0.21516 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30270 10.24620 0.05650 0.55142 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20260 9.27330 -0.07070 -0.76240 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.20080 9.27160 -0.07080 -0.76362 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63270 7.67000 -0.03730 -0.48631 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62750 7.66470 -0.03720 -0.48534 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45790 8.51190 -0.05400 -0.63441 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45860 8.51250 -0.05390 -0.63319 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.40520 11.41160 -0.00640 -0.05608 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.40610 11.41250 -0.00640 -0.05608 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.07000 10.06870 0.00130 0.01291 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.07090 10.06960 0.00130 0.01291 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87730 14.89720 -0.01990 -0.13358 第一金亞洲科技基金 17.19000 17.16000 0.03000 0.17483 第一金亞洲新興市場基金 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 第一金店頭市場基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 第一金創新趨勢基金 20.21000 20.36000 -0.15000 -0.73674 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.51410 41.48100 0.03310 0.07980 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.60750 41.58560 0.02190 0.05266 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.09570 42.97870 0.11700 0.27223 第一金電子基金 30.72000 30.96000 -0.24000 -0.77519 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.92000 18.10000 -0.18000 -0.99448 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.98000 18.89000 0.09000 0.47644 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 17.93000 18.64000 -0.71000 -3.80901 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 7.17000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 統一大中華中小基金(新台幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 統一大滿貫基金-A類型 31.21000 31.51000 -0.30000 -0.95208 統一大滿貫基金-I類型 31.21000 31.51000 -0.30000 -0.95208 統一大龍印基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 統一大龍騰中國基金(美元) 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 統一中小基金 21.90000 22.07000 -0.17000 -0.77028 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95300 9.95420 -0.00120 -0.01206 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19440 9.19810 -0.00370 -0.04023 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.03850 9.06850 -0.03000 -0.33082 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34520 12.34670 -0.00150 -0.01215 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35470 11.35920 -0.00450 -0.03962 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.12560 11.16250 -0.03690 -0.33057 統一台灣動力基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080 統一全天候基金-A類型 99.33000 99.91000 -0.58000 -0.58052 統一全天候基金-I類型 99.80000 100.38000 -0.58000 -0.57780 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.93870 7.96300 -0.02430 -0.30516 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60870 7.63410 -0.02540 -0.33272 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.75080 7.80360 -0.05280 -0.67661 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.49470 8.52060 -0.02590 -0.30397 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14900 8.17610 -0.02710 -0.33145 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.29420 8.35060 -0.05640 -0.67540 統一全球債券組合基金 12.22200 12.23400 -0.01200 -0.09809 統一全球新科技基金(人民幣) 14.56000 14.86000 -0.30000 -2.01884 統一全球新科技基金(美元) 13.63000 13.93000 -0.30000 -2.15363 統一全球新科技基金(新台幣) 13.35000 13.68000 -0.33000 -2.41228 統一亞太基金 23.93000 23.94000 -0.01000 -0.04177 統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515 統一奔騰基金 52.66000 53.04000 -0.38000 -0.71644 統一強棒貨幣市場基金 16.72360 16.72330 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 統一強漢基金(美元) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 統一強漢基金(新台幣) 24.49000 24.66000 -0.17000 -0.68938 統一統信基金 27.17000 27.41000 -0.24000 -0.87559 統一黑馬基金 53.51000 53.87000 -0.36000 -0.66828 統一新亞洲科技能源基金 15.52000 15.61000 -0.09000 -0.57655 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04710 8.06820 -0.02110 -0.26152 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61690 10.64480 -0.02790 -0.26210 統一經建基金 42.14000 42.40000 -0.26000 -0.61321 統一龍馬基金 60.13000 60.76000 -0.63000 -1.03687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.98000 17.14000 -0.16000 -0.93349 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.31000 41.78000 -0.47000 -1.12494 野村中國機會基金 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.20020 10.19590 0.00430 0.04217 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.18660 10.18040 0.00620 0.06090 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37200 10.40300 -0.03100 -0.29799 野村巴西基金 6.70000 6.66000 0.04000 0.60060 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.87000 11.03000 -0.16000 -1.45059 野村台灣高股息基金 23.97000 24.04000 -0.07000 -0.29118 野村台灣運籌基金 33.19000 33.43000 -0.24000 -0.71792 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82510 9.81910 0.00600 0.06111 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74480 9.73560 0.00920 0.09450 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81870 9.81820 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.35370 10.34690 0.00680 0.06572 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.16820 10.15860 0.00960 0.09450 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99830 9.99770 0.00060 0.00600 野村平衡基金 18.21000 18.35000 -0.14000 -0.76294 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 野村全球生技醫療基金 16.31000 16.23000 0.08000 0.49291 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.28110 10.26350 0.01760 0.17148 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.24810 10.22910 0.01900 0.18574 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.25060 10.25260 -0.00200 -0.01951 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.54910 10.53100 0.01810 0.17187 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.48000 10.46040 0.01960 0.18737 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.48500 10.48690 -0.00190 -0.01812 野村全球品牌基金 27.57000 27.92000 -0.35000 -1.25358 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.84000 18.84000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76820 10.76770 0.00050 0.00464 野村全球短期收益基金-美元計價 10.80700 10.79970 0.00730 0.06759 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.64360 10.65020 -0.00660 -0.06197 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.57060 8.56160 0.00900 0.10512 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38250 8.37440 0.00810 0.09672 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.03350 8.04190 -0.00840 -0.10445 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.77870 10.76730 0.01140 0.10588 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.27230 10.26250 0.00980 0.09549 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93060 9.94070 -0.01010 -0.10160 野村成長基金 27.89000 28.15000 -0.26000 -0.92362 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21660 8.19470 0.02190 0.26725 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22750 8.20520 0.02230 0.27178 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52840 8.53010 -0.00170 -0.01993 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.30120 9.27640 0.02480 0.26735 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17550 9.15060 0.02490 0.27211 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50050 9.50240 -0.00190 -0.01999 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49150 9.48530 0.00620 0.06536 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57350 9.56780 0.00570 0.05957 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77810 9.79530 -0.01720 -0.17559 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50470 10.49580 0.00890 0.08480 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45910 10.45290 0.00620 0.05931 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68480 10.70360 -0.01880 -0.17564 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55980 8.58220 -0.02240 -0.26101 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12780 9.14020 -0.01240 -0.13566 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99500 9.00510 -0.01010 -0.11216 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.70330 13.73920 -0.03590 -0.26130 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76790 12.78540 -0.01750 -0.13687 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34210 10.35380 -0.01170 -0.11300 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42060 10.41570 0.00490 0.04704 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39910 10.39240 0.00670 0.06447 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45940 10.46730 -0.00790 -0.07547 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61000 10.60510 0.00490 0.04620 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57080 10.56390 0.00690 0.06532 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56340 10.57140 -0.00800 -0.07568 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.49810 10.48920 0.00890 0.08485 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.44980 10.43940 0.01040 0.09962 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71100 10.73700 -0.02600 -0.24215 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08970 10.10770 -0.01800 -0.17808 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81330 9.81830 -0.00500 -0.05093 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44770 9.45050 -0.00280 -0.02963 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99470 9.01120 -0.01650 -0.18311 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.30830 11.32910 -0.02080 -0.18360 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13780 10.14730 -0.00950 -0.09362 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17790 11.16790 0.01000 0.08954 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61950 10.60930 0.01020 0.09614 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46680 10.47700 -0.01020 -0.09736 野村高科技基金 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20470 10.24010 -0.03540 -0.34570 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.81220 9.81810 -0.00590 -0.06009 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.37890 10.42240 -0.04350 -0.41737 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.23740 9.24470 -0.00730 -0.07896 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.31350 9.34640 -0.03290 -0.35201 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.47270 9.50410 -0.03140 -0.33038 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.64400 11.65070 -0.00670 -0.05751 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.52000 13.57520 -0.05520 -0.40662 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.59920 10.60760 -0.00840 -0.07919 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69450 10.73220 -0.03770 -0.35128 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.04820 11.08480 -0.03660 -0.33018 野村貨幣市場基金 16.32940 16.32920 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.30320 10.29810 0.00510 0.04952 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14280 10.12210 0.02070 0.20450 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40110 10.41580 -0.01470 -0.14113 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.25000 10.23820 0.01180 0.11525 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.19680 10.18350 0.01330 0.13060 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23550 10.23160 0.00390 0.03812 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.55620 10.54480 0.01140 0.10811 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.46630 10.45100 0.01530 0.14640 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.55450 10.55060 0.00390 0.03696 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.69400 9.72950 -0.03550 -0.36487 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.69890 9.73390 -0.03500 -0.35957 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.66840 9.71880 -0.05040 -0.51858 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.13410 10.17200 -0.03790 -0.37259 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.09430 10.13080 -0.03650 -0.36029 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.06610 10.11890 -0.05280 -0.52180 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.42060 10.44260 -0.02200 -0.21068 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90510 7.92210 -0.01700 -0.21459 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.12060 12.14650 -0.02590 -0.21323 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.13710 10.13310 0.00400 0.03947 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29680 10.32620 -0.02940 -0.28471 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11670 10.11000 0.00670 0.06627 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33200 10.36090 -0.02890 -0.27893 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.16850 10.17470 -0.00620 -0.06094 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.13730 10.13330 0.00400 0.03947 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29680 10.32610 -0.02930 -0.28375 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11770 10.11100 0.00670 0.06626 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33500 10.36390 -0.02890 -0.27885 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.16880 10.17510 -0.00630 -0.06192 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.17610 10.17330 0.00280 0.02752 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.33830 10.36900 -0.03070 -0.29607 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.15550 10.15010 0.00540 0.05320 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37140 10.40170 -0.03030 -0.29130 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.20950 10.21720 -0.00770 -0.07536 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.17610 10.17330 0.00280 0.02752 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.33880 10.36950 -0.03070 -0.29606 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.15520 10.14980 0.00540 0.05320 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37620 10.40650 -0.03030 -0.29116 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.21010 10.21790 -0.00780 -0.07634 野村精選貨幣市場基金 12.10940 12.10930 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 野村積極成長基金 11.80000 11.91000 -0.11000 -0.92359 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.29000 32.55000 -0.26000 -0.79877 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.50810 10.53200 -0.02390 -0.22693 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45480 8.46470 -0.00990 -0.11696 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79450 7.80320 -0.00870 -0.11149 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.67490 7.69290 -0.01800 -0.23398 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01830 12.03280 -0.01450 -0.12050 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.75830 10.77040 -0.01210 -0.11234 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.63170 10.65660 -0.02490 -0.23366 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.03000 11.18000 -0.15000 -1.34168 野村環球基金-人民幣計價 16.41000 16.57000 -0.16000 -0.96560 野村環球基金-美元計價 12.79000 12.92000 -0.13000 -1.00619 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.29000 18.54000 -0.25000 -1.34844 野村鴻利基金 21.81000 21.98000 -0.17000 -0.77343 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89680 16.89670 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.95000 18.07000 -0.12000 -0.66408 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.54000 14.29000 0.25000 1.74948 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.55460 10.56290 -0.00830 -0.07858 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.82610 13.83730 -0.01120 -0.08094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59700 10.59710 -0.00010 -0.00094 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46640 10.44950 0.01690 0.16173 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40860 10.41550 -0.00690 -0.06625 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.25150 10.24230 0.00920 0.08982 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.08250 10.08430 -0.00180 -0.01785 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.18480 10.17970 0.00510 0.05010 凱基台商天下基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 凱基台灣精五門基金 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.59370 43.56260 0.03110 0.07139 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.46030 44.49520 -0.03490 -0.07844 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.66060 42.65300 0.00760 0.01782 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.21530 10.20000 0.01530 0.15000 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.75220 43.70770 0.04450 0.10181 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.41110 44.37770 0.03340 0.07526 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.21290 45.05020 0.16270 0.36115 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.78980 10.75390 0.03590 0.33383 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58850 11.58830 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.12000 26.19000 -0.07000 -0.26728 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.37000 21.96000 -0.59000 -2.68670 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.25680 20.73930 -0.48250 -2.32650 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.88000 16.87000 0.01000 0.05928 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.77590 15.70990 0.06600 0.42012 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.96350 39.82990 0.13360 0.33543 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.05120 39.83540 0.21580 0.54173 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.01570 39.81610 0.19960 0.50130 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.65650 10.66770 -0.01120 -0.10499 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.48420 11.53610 -0.05190 -0.44989 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440 凱基護城河基金-台幣計價A 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 凱基護城河基金-美元計價B 11.88070 11.93170 -0.05100 -0.42743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.63280 9.71750 -0.08470 -0.87162 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.34820 9.41020 -0.06200 -0.65886 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.57460 9.67150 -0.09690 -1.00191 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.63280 9.71740 -0.08460 -0.87060 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.34810 9.41020 -0.06210 -0.65992 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.57460 9.67150 -0.09690 -1.00191 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.87000 13.62000 0.25000 1.83554 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.38000 30.61000 -1.23000 -4.01829 富邦NASDAQ-100基金 29.73000 30.56000 -0.83000 -2.71597 富邦上証180基金 30.14000 30.39000 -0.25000 -0.82264 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18300 0.18220 0.00080 0.43908 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.80000 41.10000 -0.30000 -0.72993 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71420 11.71010 0.00410 0.03501 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.81120 10.80220 0.00900 0.08332 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55950 10.57190 -0.01240 -0.11729 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97920 9.97570 0.00350 0.03509 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.13260 9.12500 0.00760 0.08329 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.92870 8.93920 -0.01050 -0.11746 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73200 20.70210 0.02990 0.14443 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60870 11.60620 0.00250 0.02154 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76970 10.78140 -0.01170 -0.10852 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.68400 13.70260 -0.01860 -0.13574 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00100 2.00290 -0.00190 -0.09486 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46570 9.47860 -0.01290 -0.13610 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43380 1.43520 -0.00140 -0.09755 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.26660 12.25760 0.00900 0.07342 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78630 1.78430 0.00200 0.11209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31950 10.31190 0.00760 0.07370 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52330 1.52170 0.00160 0.10515 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.70060 10.69470 0.00590 0.05517 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.65410 10.65050 0.00360 0.03380 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.05000 17.11000 -0.06000 -0.35067 富邦日本東証基金 19.31000 19.32000 -0.01000 -0.05176 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.72000 45.58000 0.14000 0.30715 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.07000 45.27000 -0.20000 -0.44179 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.42000 49.87000 -0.45000 -0.90235 富邦台灣心基金 20.07000 20.19000 -0.12000 -0.59435 富邦台灣釆吉50基金 44.33000 44.74000 -0.41000 -0.91641 富邦台灣科技指數基金 50.18000 51.04000 -0.86000 -1.68495 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.67910 45.79010 -0.11100 -0.24241 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.73260 42.00980 -0.27720 -0.65985 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30540 0.30390 0.00150 0.49358 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60180 2.59740 0.00440 0.16940 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35320 0.35230 0.00090 0.25546 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00910 11.00910 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22990 2.22610 0.00380 0.17070 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33400 0.33320 0.00080 0.24010 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37170 9.37170 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.79000 25.42000 0.37000 1.45555 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.43000 13.69000 -0.26000 -1.89920 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.28000 32.38000 0.90000 2.77949 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69880 15.69850 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.47000 17.66000 -0.19000 -1.07588 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.37440 41.46860 -0.09420 -0.22716 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.46970 42.53070 -0.06100 -0.14343 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.22810 41.20160 0.02650 0.06432 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.33260 44.38710 -0.05450 -0.12278 富邦長紅基金 56.06000 56.41000 -0.35000 -0.62046 富邦科技基金 22.07000 22.25000 -0.18000 -0.80899 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.97960 42.13200 -0.15240 -0.36172 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.89690 44.83660 0.06030 0.13449 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.22430 40.24800 -0.02370 -0.05888 富邦恒生國企ETF基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.18000 25.48000 -0.30000 -1.17739 富邦高成長基金 21.63000 21.75000 -0.12000 -0.55172 富邦基金A類型 12.40000 12.51000 -0.11000 -0.87930 富邦基金I類型 12.40000 12.51000 -0.11000 -0.87930 富邦深証100基金 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 富邦富時歐洲ETF基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42230 0.42390 -0.00160 -0.37745 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29020 12.30360 -0.01340 -0.10891 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20870 9.21880 -0.01010 -0.10956 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30230 -0.00110 -0.36388 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.44370 8.45290 -0.00920 -0.10884 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.10100 10.03210 0.06890 0.68680 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.89610 10.85920 0.03690 0.33980 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.48300 9.41830 0.06470 0.68696 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.22460 10.19000 0.03460 0.33955 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.00000 18.09000 -0.09000 -0.49751 富邦精準基金 41.13000 41.49000 -0.36000 -0.86768 富邦精銳中小基金 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.09000 16.16000 -0.07000 -0.43317 富邦臺灣公司治理100基金 20.62000 20.78000 -0.16000 -0.76997 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066 富邦標普美國特別股ETF基金 19.83000 19.89000 -0.06000 -0.30166 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51370 10.48500 0.02870 0.27372 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17890 10.11240 0.06650 0.65761 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.57820 10.55880 0.01940 0.18373 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04850 10.02100 0.02750 0.27442 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.68310 9.61980 0.06330 0.65802 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04850 10.03010 0.01840 0.18345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.90000 30.04000 -0.14000 -0.46605 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86440 9.82800 0.03640 0.37037 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85240 9.81630 0.03610 0.36776 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69840 9.66470 0.03370 0.34869 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.10170 10.06430 0.03740 0.37161 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.10140 10.06440 0.03700 0.36763 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94710 9.91300 0.03410 0.34399 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.54950 8.56830 -0.01880 -0.21941 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23610 9.25710 -0.02100 -0.22685 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81250 8.83580 -0.02330 -0.26370 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18830 10.21030 -0.02200 -0.21547 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.27340 10.29690 -0.02350 -0.22822 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82340 9.84850 -0.02510 -0.25486 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.96550 9.99200 -0.02650 -0.26521 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61160 8.60640 0.00520 0.06042 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87610 9.87090 0.00520 0.05268 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17530 9.17340 0.00190 0.02071 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.30160 11.29490 0.00670 0.05932 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.13570 11.12980 0.00590 0.05301 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.45690 10.45500 0.00190 0.01817 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36330 9.36140 0.00190 0.02030 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.98000 15.03000 -0.05000 -0.33267 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83960 8.83190 0.00770 0.08718 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72870 9.72100 0.00770 0.07921 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24530 9.24070 0.00460 0.04978 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.56940 10.56000 0.00940 0.08902 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.62170 10.61330 0.00840 0.07915 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15090 10.14580 0.00510 0.05027 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38490 9.38040 0.00450 0.04797 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17620 10.19380 -0.01760 -0.17265 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53090 9.54830 -0.01740 -0.18223 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11610 9.14480 -0.02870 -0.31384 富蘭克林華美中華基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.61000 20.84000 -0.23000 -1.10365 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.91000 21.05000 -0.14000 -0.66508 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00960 8.01510 -0.00550 -0.06862 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.02880 9.02190 0.00690 0.07648 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98880 9.94820 0.04060 0.40811 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.60100 9.58610 0.01490 0.15543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.34810 11.35340 -0.00530 -0.04668 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.54380 8.58580 -0.04200 -0.48918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.71630 8.78640 -0.07010 -0.79782 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.79210 9.87170 -0.07960 -0.80635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.93870 13.96860 -0.02990 -0.21405 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.10330 10.16650 -0.06320 -0.62165 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.13160 10.15340 -0.02180 -0.21471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.37910 10.38450 -0.00540 -0.05200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.51310 7.54960 -0.03650 -0.48347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.83960 8.89620 -0.05660 -0.63623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.81730 9.88010 -0.06280 -0.63562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.08520 11.12140 -0.03620 -0.32550 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49480 7.55240 -0.05760 -0.76267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83500 8.91700 -0.08200 -0.91959 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.97610 10.06790 -0.09180 -0.91181 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.64130 10.65510 -0.01380 -0.12952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.53520 7.57630 -0.04110 -0.54248 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13590 8.16650 -0.03060 -0.37470 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13620 9.14690 -0.01070 -0.11698 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17270 10.15890 0.01380 0.13584 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.91390 12.92590 -0.01200 -0.09284 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 8.17000 -0.17000 -2.08078 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.63000 11.72000 -0.09000 -0.76792 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.90140 12.92580 -0.02440 -0.18877 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 36.19000 36.42000 -0.23000 -0.63152 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34550 10.34530 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.51000 13.69000 -0.18000 -1.31483 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.49000 12.63000 -0.14000 -1.10847 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.80000 15.02000 -0.22000 -1.46471 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.76100 9.73040 0.03060 0.31448 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.76100 9.73040 0.03060 0.31448 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.66460 9.63740 0.02720 0.28223 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.66460 9.63740 0.02720 0.28223 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.70120 9.66780 0.03340 0.34548 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.70120 9.66780 0.03340 0.34548 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.70120 9.66780 0.03340 0.34548 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.90950 9.90950 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.90950 9.90950 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.90950 9.90950 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.54050 6.51290 0.02760 0.42377 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57230 10.55010 0.02220 0.21042 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.37200 9.41920 -0.04720 -0.50110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28880 11.29020 -0.00140 -0.01240 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70720 6.75570 -0.04850 -0.71791 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.78930 8.83340 -0.04410 -0.49924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34400 10.34410 -0.00010 -0.00097 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80430 10.82910 -0.02480 -0.22901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.56000 66.83000 -0.27000 -0.40401 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.29000 67.36000 -0.07000 -0.10392 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.10390 62.35510 -0.25120 -0.40285 復華1至5年期高收益債券基金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.90870 64.98910 -0.08040 -0.12371 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.67310 64.77960 -0.10650 -0.16440 復華人民幣貨幣市場基金 11.84640 11.84580 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.61430 36.88460 -0.27030 -0.73283 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 復華大中華中小策略基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 復華中小精選基金 61.91000 62.45000 -0.54000 -0.86469 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.55580 52.79010 -0.23430 -0.44383 復華中國特選信用債券ETF基金 62.41450 62.69890 -0.28440 -0.45360 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 復華六年到期新興市場債券基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 復華全方位基金 27.13000 27.35000 -0.22000 -0.80439 復華全球大趨勢基金-美元 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.94000 19.18000 -0.24000 -1.25130 復華全球平衡基金-美元 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.34000 19.41000 -0.07000 -0.36064 復華全球物聯網科技基金-美元 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.85000 13.04000 -0.19000 -1.45706 復華全球原物料基金 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594 復華全球消費基金-新臺幣 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.07350 12.07880 -0.00530 -0.04388 復華全球債券基金 14.63870 14.61920 0.01950 0.13339 復華全球債券組合基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華全球戰略配置強基金-美元 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 復華有利貨幣市場基金 13.48630 13.48610 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 復華亞太成長基金 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489 復華亞太神龍科技基金-美元 8.17000 8.28000 -0.11000 -1.32850 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.84000 8.99000 -0.15000 -1.66852 復華東協世紀基金 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 復華南非幣長期收益基金A 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189 復華南非幣短期收益基金A 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.43710 68.34700 0.09010 0.13183 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.91000 21.05000 -0.14000 -0.66508 復華美國新星基金-美元 11.58000 11.79000 -0.21000 -1.78117 復華美國新星基金-新臺幣 11.97000 12.23000 -0.26000 -2.12592 復華恒生基金 20.73000 20.81000 -0.08000 -0.38443 復華恒生單日反向一倍基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 復華恒生單日正向二倍基金 28.30000 28.51000 -0.21000 -0.73658 復華神盾基金 24.19760 24.43800 -0.24040 -0.98371 復華高成長基金 64.01000 64.63000 -0.62000 -0.95931 復華高益策略組合基金 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 復華貨幣市場基金 14.44940 14.44920 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.22000 18.00000 0.22000 1.22222 復華富時台灣高股息低波動基金 48.73000 48.73000 0.00000 0.00000 復華復華基金 19.97000 20.16000 -0.19000 -0.94246 復華華人世紀基金 15.69000 15.80000 -0.11000 -0.69620 復華傳家二號基金 28.47380 28.60570 -0.13190 -0.46110 復華傳家基金 21.21350 21.31270 -0.09920 -0.46545 復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.22000 21.28000 -0.06000 -0.28195 復華新興市場企業債券ETF基金 66.57000 66.84000 -0.27000 -0.40395 復華新興市場高收益債券基金A 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 復華新興市場短期收益基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 22.43000 22.62000 -0.19000 -0.83996 復華數位經濟基金 43.20000 43.76000 -0.56000 -1.27971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.86060 9.86000 0.00060 0.00609 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66950 9.67560 -0.00610 -0.06305 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.39320 10.39250 0.00070 0.00674 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.05750 10.06380 -0.00630 -0.06260 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.00590 10.00400 0.00190 0.01899 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.75880 10.79410 -0.03530 -0.32703 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.82280 9.82440 -0.00160 -0.01629 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.58140 10.61970 -0.03830 -0.36065 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.17120 10.17290 -0.00170 -0.01671 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.94430 10.98400 -0.03970 -0.36143 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.49180 10.47470 0.01710 0.16325 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.45190 10.45410 -0.00220 -0.02104 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.68890 10.72790 -0.03900 -0.36354 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39500 10.37430 0.02070 0.19953 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.47160 11.36910 0.10250 0.90157 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.35840 10.35550 0.00290 0.02800 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57250 10.55140 0.02110 0.19997 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.78840 11.68210 0.10630 0.90994 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.49690 10.49400 0.00290 0.02763 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.77260 10.80680 -0.03420 -0.31647 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.94670 9.92990 0.01680 0.16919 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96530 9.96670 -0.00140 -0.01405 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00280 10.03880 -0.03600 -0.35861 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.24880 10.22950 0.01930 0.18867 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.38560 10.29750 0.08810 0.85555 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26540 10.26480 0.00060 0.00585 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24730 10.22800 0.01930 0.18870 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.38480 10.29660 0.08820 0.85659 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.26210 10.26150 0.00060 0.00585 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07550 10.05360 0.02190 0.21783 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.08140 10.07910 0.00230 0.02282 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07400 10.05210 0.02190 0.21786 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.08240 10.08010 0.00230 0.02282 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54660 10.52720 0.01940 0.18428 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.57340 10.57460 -0.00120 -0.01135 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.80100 10.83960 -0.03860 -0.35610 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.93830 9.91990 0.01840 0.18549 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95300 9.95310 -0.00010 -0.00100 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99050 10.02510 -0.03460 -0.34513 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18180 9.22420 -0.04240 -0.45966 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19890 8.22870 -0.02980 -0.36215 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34700 8.40560 -0.05860 -0.69715 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92010 11.92580 -0.00570 -0.04780 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67850 10.67240 0.00610 0.05716 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.99700 11.02870 -0.03170 -0.28743 景順主流基金 16.04000 16.14000 -0.10000 -0.61958 景順台灣科技基金 27.77000 27.95000 -0.18000 -0.64401 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 景順全球科技基金 21.89000 22.39000 -0.50000 -2.23314 景順全球康健基金 18.95000 18.93000 0.02000 0.10565 景順貨幣市場基金 15.98490 15.98470 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.10000 30.25000 -0.15000 -0.49587 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.63000 13.81000 -0.18000 -1.30340 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.01000 13.23000 -0.22000 -1.66289 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61130 8.60180 0.00950 0.11044 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00040 8.00970 -0.00930 -0.11611 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.37650 11.36400 0.01250 0.11000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54450 10.55680 -0.01230 -0.11651 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071 華南永昌中國A股基金(美元) 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57870 9.57140 0.00730 0.07627 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.98310 10.00990 -0.02680 -0.26773 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.10120 10.09340 0.00780 0.07728 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.53160 10.55990 -0.02830 -0.26799 華南永昌永昌基金 18.47000 18.62000 -0.15000 -0.80559 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 華南永昌全球亨利組合基金 14.75750 14.77910 -0.02160 -0.14615 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.60000 9.75000 -0.15000 -1.53846 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.11000 10.30000 -0.19000 -1.84466 華南永昌全球精品基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 華南永昌物聯網精選基金 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26980 16.26960 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.68780 23.80150 -0.11370 -0.47770 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98220 11.98200 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69000 10.68770 0.00230 0.02152 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78670 10.79890 -0.01220 -0.11297 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01230 10.01020 0.00210 0.02098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.02840 10.03970 -0.01130 -0.11255 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53460 10.53100 0.00360 0.03418 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54710 10.55780 -0.01070 -0.10135 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97490 9.97150 0.00340 0.03410 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94810 9.95770 -0.00960 -0.09641 華頓中小型基金 18.48000 18.42000 0.06000 0.32573 華頓中國多重機會平衡基金 11.14940 11.18120 -0.03180 -0.28441 華頓台灣基金 21.07000 21.21000 -0.14000 -0.66007 華頓平安貨幣市場基金 11.56250 11.56230 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.96000 17.18000 -0.22000 -1.28056 華頓全球高收益債券基金A 13.81540 13.83880 -0.02340 -0.16909 華頓全球高收益債券基金B 8.09980 8.15890 -0.05910 -0.72436 華頓全球黑鑽油源基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61730 2.62410 -0.00680 -0.25914 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.90730 11.95840 -0.05110 -0.42731 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37800 0.37830 -0.00030 -0.07930 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.75780 11.76560 -0.00780 -0.06629 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.75780 11.76560 -0.00780 -0.06629 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.41890 10.44580 -0.02690 -0.25752 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63450 10.65930 -0.02480 -0.23266 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.63450 10.65930 -0.02480 -0.23266 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.37530 9.41920 -0.04390 -0.46607 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62450 10.61250 0.01200 0.11307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.62450 10.61250 0.01200 0.11307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.34870 9.35130 -0.00260 -0.02780 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64180 2.64860 -0.00680 -0.25674 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06530 2.07720 -0.01190 -0.57289 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16090 12.17390 -0.01300 -0.10679 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46860 9.51840 -0.04980 -0.52320 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38080 0.38110 -0.00030 -0.07872 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29700 0.29760 -0.00060 -0.20161 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.29000 3.29000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.95000 14.97000 -0.02000 -0.13360 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.32000 23.47000 -0.15000 -0.63911 匯豐全球趨勢組合基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.00000 0.07000 0.87500 匯豐安富基金 25.04000 25.15000 -0.11000 -0.43738 匯豐成功基金 43.68000 43.78000 -0.10000 -0.22841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.38000 0.01000 0.42017 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66960 2.67180 -0.00220 -0.08234 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34580 2.35830 -0.01250 -0.53004 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85800 11.86500 -0.00700 -0.05900 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.94890 7.98920 -0.04030 -0.50443 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38630 0.38590 0.00040 0.10365 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33240 0.33350 -0.00110 -0.32984 匯豐金磚動力基金 14.85000 14.75000 0.10000 0.67797 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00730 15.00720 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.09000 5.06000 0.03000 0.59289 匯豐新鑽動力基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51230 5.52870 -0.01640 -0.29663 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34200 9.33120 0.01080 0.11574 匯豐龍鳳基金-A類型 50.30000 50.63000 -0.33000 -0.65179 匯豐龍鳳基金-I類型 50.30000 50.63000 -0.33000 -0.65179 匯豐龍騰電子基金 34.22000 34.57000 -0.35000 -1.01244 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53490 12.53920 -0.00430 -0.03429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.53000 17.63000 -0.10000 -0.56721 新光中國成長基金(人民幣) 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 新光中國成長基金(美元) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 新光中國成長基金(新臺幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.06020 11.04910 0.01110 0.10046 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.10100 10.09420 0.00680 0.06737 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.62270 10.67160 -0.04890 -0.45823 新光台灣富貴基金 22.25000 22.39000 -0.14000 -0.62528 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.35000 20.53000 -0.18000 -0.87677 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.50800 40.64120 -0.13320 -0.32775 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.18940 43.19960 -0.01020 -0.02361 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.28000 9.43000 -0.15000 -1.59067 新光全球AI新創產業基金美元 9.17000 9.33000 -0.16000 -1.71490 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.40000 9.61000 -0.21000 -2.18522 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 新光全球生技醫療基金(美元) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 新光全球債券基金(A累積)美元 10.65900 10.62260 0.03640 0.34267 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.62020 10.64010 -0.01990 -0.18703 新光全球債券基金(B配息)美元 10.09140 10.05600 0.03540 0.35203 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04120 10.06000 -0.01880 -0.18688 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.41000 9.65000 -0.24000 -2.48705 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.80000 11.08000 -0.28000 -2.52708 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 新光吉星貨幣市場基金 15.49820 15.49790 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 新光多重資產基金(A累積)美元 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754 新光亞洲精選基金-美金 20.75000 20.63000 0.12000 0.58168 新光亞洲精選基金-新台幣 21.43000 21.42000 0.01000 0.04669 新光店頭基金 21.25000 21.39000 -0.14000 -0.65451 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 新光特選內需收益ETF基金 21.08000 21.10000 -0.02000 -0.09479 新光創新科技基金 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26200 10.28190 -0.01990 -0.19354 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.59880 10.61770 -0.01890 -0.17800 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07740 10.09030 -0.01290 -0.12785 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44320 9.46090 -0.01770 -0.18709 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72510 9.74220 -0.01710 -0.17553 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24360 9.25770 -0.01410 -0.15231 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.18500 41.31720 -0.13220 -0.31996 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.89510 43.83710 0.05800 0.13231 新光澳幣八年期保本基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 新光澳幣保本基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.60030 10.58450 0.01580 0.14927 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53120 9.51720 0.01400 0.14710 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56250 9.56370 -0.00120 -0.01255 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.46020 10.46150 -0.00130 -0.01243 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43130 10.41610 0.01520 0.14593 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52390 9.51000 0.01390 0.14616 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49080 9.48300 0.00780 0.08225 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.38420 10.37570 0.00850 0.08192 瑞銀全球創新趨勢基金 6.94000 6.94000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63700 10.65920 -0.02220 -0.20827 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61680 9.63680 -0.02000 -0.20754 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48740 10.50830 -0.02090 -0.19889 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59630 9.61530 -0.01900 -0.19760 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66330 9.69080 -0.02750 -0.28377 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57580 10.60580 -0.03000 -0.28286 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93750 14.99810 -0.06060 -0.40405 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75990 8.79540 -0.03550 -0.40362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.67090 41.82430 -0.15340 -0.36677 群益10年期以上金融債ETF基金 41.63680 41.56210 0.07470 0.17973 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.41770 42.41080 0.00690 0.01627 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.49730 42.44370 0.05360 0.12628 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.17380 44.18240 -0.00860 -0.01946 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.04870 42.02560 0.02310 0.05497 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.54380 45.53530 0.00850 0.01867 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.97580 46.00410 -0.02830 -0.06152 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.79910 44.79720 0.00190 0.00424 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.50650 10.51250 -0.00600 -0.05707 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.91710 44.78630 0.13080 0.29205 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.25770 40.42450 -0.16680 -0.41262 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44490 11.44260 0.00230 0.02010 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31210 10.34450 -0.03240 -0.31321 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.24480 12.19310 0.05170 0.42401 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.08780 9.04890 0.03890 0.42989 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 群益大印度基金N-新臺幣 10.78000 10.64000 0.14000 1.31579 群益大印度基金-人民幣 14.09860 13.86720 0.23140 1.66869 群益大印度基金-美元 13.16600 12.94910 0.21690 1.67502 群益大印度基金-新臺幣 12.75000 12.58000 0.17000 1.35135 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.57340 11.54510 0.02830 0.24513 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.08260 11.05490 0.02770 0.25057 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.38450 10.35910 0.02540 0.24520 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.07200 9.04940 0.02260 0.24974 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.28880 9.26610 0.02270 0.24498 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.14820 8.12780 0.02040 0.25099 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.67080 8.64970 0.02110 0.24394 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.86160 7.84200 0.01960 0.24994 群益中小型股基金 43.13000 43.19000 -0.06000 -0.13892 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.07700 10.04840 0.02860 0.28462 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28980 9.26290 0.02690 0.29041 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90010 8.90500 -0.00490 -0.05503 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61460 8.59010 0.02450 0.28521 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.94070 7.91770 0.02300 0.29049 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60840 7.61260 -0.00420 -0.05517 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.50960 10.51320 -0.00360 -0.03424 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.56050 11.56450 -0.00400 -0.03459 群益中國高收益債券基金-美元 11.16720 11.17440 -0.00720 -0.06443 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44620 10.48410 -0.03790 -0.36150 群益中國新機會基金N-人民幣 7.85070 7.82220 0.02850 0.36435 群益中國新機會基金N-美元 7.15840 7.13210 0.02630 0.36876 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 6.96240 6.93720 0.02520 0.36326 群益中國新機會基金-美元 7.65380 7.62560 0.02820 0.36981 群益中國新機會基金-新臺幣 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 18.78050 18.84540 -0.06490 -0.34438 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.84860 11.79160 0.05700 0.48339 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.23010 11.17540 0.05470 0.48947 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.23400 10.18470 0.04930 0.48406 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.69890 9.65160 0.04730 0.49007 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25780 10.24140 0.01640 0.16013 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04200 10.02660 0.01540 0.15359 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17060 9.15600 0.01460 0.15946 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14720 9.13310 0.01410 0.15438 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31730 10.30090 0.01640 0.15921 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35710 10.34120 0.01590 0.15375 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33230 9.31750 0.01480 0.15884 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78710 9.77210 0.01500 0.15350 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.00930 11.03000 -0.02070 -0.18767 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.66340 7.67780 -0.01440 -0.18755 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.52540 10.52220 0.00320 0.03041 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.35000 10.34950 0.00050 0.00483 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.58740 10.62350 -0.03610 -0.33981 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86940 9.86640 0.00300 0.03041 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79500 9.79460 0.00040 0.00408 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01990 10.05410 -0.03420 -0.34016 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.52550 10.52230 0.00320 0.03041 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.34990 10.34940 0.00050 0.00483 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.58730 10.62340 -0.03610 -0.33982 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86950 9.86650 0.00300 0.03041 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79490 9.79450 0.00040 0.00408 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01990 10.05410 -0.03420 -0.34016 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.20650 9.18710 0.01940 0.21117 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 群益全球關鍵生技基金-美元 15.06460 15.03280 0.03180 0.21154 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 群益印度中小基金N-人民幣 11.58790 11.35830 0.22960 2.02143 群益印度中小基金N-美元 9.65940 9.46740 0.19200 2.02801 群益印度中小基金N-新臺幣 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577 群益印度中小基金-人民幣 15.68720 15.37640 0.31080 2.02128 群益印度中小基金-美元 13.81540 13.54090 0.27450 2.02719 群益印度中小基金-新臺幣 16.32000 16.05000 0.27000 1.68224 群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 群益多重收益組合基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138 群益多重資產組合基金 15.27000 15.31000 -0.04000 -0.26127 群益安家基金 23.52680 23.71260 -0.18580 -0.78355 群益安穩貨幣市場基金 16.14760 16.14740 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.03000 20.87000 0.16000 0.76665 群益亞太中小基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 群益亞太新趨勢平衡基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.45500 10.46420 -0.00920 -0.08792 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.78510 7.79200 -0.00690 -0.08855 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.15740 10.16640 -0.00900 -0.08853 群益店頭市場基金 86.64000 87.45000 -0.81000 -0.92624 群益東方盛世基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.34130 11.36660 -0.02530 -0.22258 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66960 10.69400 -0.02440 -0.22817 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.23050 10.28070 -0.05020 -0.48829 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.41850 9.43960 -0.02110 -0.22353 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.86370 8.88400 -0.02030 -0.22850 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49700 8.53870 -0.04170 -0.48836 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.57870 10.63060 -0.05190 -0.48821 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.21690 9.23750 -0.02060 -0.22300 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.02120 9.04190 -0.02070 -0.22893 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49240 9.53900 -0.04660 -0.48852 群益長安基金 27.65000 27.72000 -0.07000 -0.25253 群益美國新創亮點基金N-美元 9.67750 9.79740 -0.11990 -1.22379 群益美國新創亮點基金-美元 14.63970 14.82090 -0.18120 -1.22260 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.44000 14.67000 -0.23000 -1.56783 群益真善美基金 15.25270 15.26570 -0.01300 -0.08516 群益馬拉松基金 110.64000 111.27000 -0.63000 -0.56619 群益深証中小板基金 11.21000 11.35000 -0.14000 -1.23348 群益創新科技基金 30.02000 30.31000 -0.29000 -0.95678 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.95540 8.93400 0.02140 0.23953 群益華夏盛世基金N-美元 8.18430 8.16430 0.02000 0.24497 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益華夏盛世基金-人民幣 9.75240 9.72920 0.02320 0.23846 群益華夏盛世基金-美元 9.02420 9.00220 0.02200 0.24438 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 群益奧斯卡基金 26.74000 26.90000 -0.16000 -0.59480 群益新興金鑽基金-美元 11.10140 10.99580 0.10560 0.96037 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 群益葛萊美基金 21.48000 21.65000 -0.17000 -0.78522 群益道瓊美國地產ETF基金 21.80000 21.82000 -0.02000 -0.09166 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.77000 12.90000 -0.13000 -1.00775 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.81210 10.80050 0.01160 0.10740 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.58450 10.57250 0.01200 0.11350 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.82370 10.84880 -0.02510 -0.23136 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.62370 10.61230 0.01140 0.10742 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.40010 10.38830 0.01180 0.11359 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.63500 10.65970 -0.02470 -0.23171 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.81210 10.80040 0.01170 0.10833 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.58460 10.57260 0.01200 0.11350 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.62370 10.61230 0.01140 0.10742 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.40010 10.38830 0.01180 0.11359 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.60160 12.62430 -0.02270 -0.17981 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.46820 11.46750 0.00070 0.00610 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.38740 11.39120 -0.00380 -0.03336 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58560 8.60110 -0.01550 -0.18021 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.84880 8.84830 0.00050 0.00565 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39110 8.39390 -0.00280 -0.03336 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.98230 9.98160 0.00070 0.00701 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.79020 9.78960 0.00060 0.00613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.80000 9.90000 -0.10000 -1.01010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.06000 28.24000 -0.18000 -0.63739 德信中國精選成長基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 德信台灣主流中小基金 17.69000 17.67000 0.02000 0.11319 德信萬保貨幣市場基金 11.97690 11.97670 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.50000 30.83000 -0.33000 -1.07039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.62930 10.63140 -0.00210 -0.01975 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.53240 10.53390 -0.00150 -0.01424 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70690 11.70670 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.36000 17.19000 0.17000 0.98895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.66680 10.75250 -0.08570 -0.79702 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.05020 16.09820 -0.04800 -0.29817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35360 8.43220 -0.07860 -0.93214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16050 11.22640 -0.06590 -0.58701 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.06480 12.06020 0.00460 0.03814 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09800 14.15910 -0.06110 -0.43152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.78000 16.70000 0.08000 0.47904 摩根中小基金 20.69000 20.77000 -0.08000 -0.38517 摩根中國A股基金 14.23000 14.31000 -0.08000 -0.55905 摩根中國A股基金(美元) 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 摩根中國亮點基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.32900 11.32240 0.00660 0.05829 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.47490 12.45110 0.02380 0.19115 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.51850 9.49040 0.02810 0.29609 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.11170 13.10380 0.00790 0.06029 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.02320 14.99440 0.02880 0.19207 摩根台灣金磚基金-累積型 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 摩根台灣增長基金 47.07000 47.31000 -0.24000 -0.50729 摩根平衡基金 27.35000 27.39000 -0.04000 -0.14604 摩根全球α基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668 摩根全球平衡基金 15.96220 15.92700 0.03520 0.22101 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40750 9.40740 0.00010 0.00106 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48650 10.48250 0.00400 0.03816 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.90430 9.89840 0.00590 0.05961 摩根多元入息成長基金-累積型 11.46550 11.46500 0.00050 0.00436 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.19200 10.18600 0.00600 0.05890 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.59460 10.57590 0.01870 0.17682 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.96690 13.94230 0.02460 0.17644 摩根亞洲基金 57.31000 56.93000 0.38000 0.66749 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50070 8.51350 -0.01280 -0.15035 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98570 9.99180 -0.00610 -0.06105 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83270 8.83770 -0.00500 -0.05658 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81860 12.83810 -0.01950 -0.15189 摩根東方內需機會基金 18.14000 18.02000 0.12000 0.66593 摩根東方科技基金 30.36000 30.39000 -0.03000 -0.09872 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 摩根金龍收成基金 20.68000 20.70000 -0.02000 -0.09662 摩根第一貨幣市場基金 15.12430 15.12410 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.82000 14.02000 -0.20000 -1.42653 摩根新金磚五國基金 12.57000 12.42000 0.15000 1.20773 摩根新絲路基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 摩根新興35基金 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 摩根新興日本基金 22.62000 22.82000 -0.20000 -0.87642 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15510 7.16760 -0.01250 -0.17440 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.42640 9.43850 -0.01210 -0.12820 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25790 9.26870 -0.01080 -0.11652 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.88040 10.89930 -0.01890 -0.17341 摩根新興科技基金 49.16000 49.54000 -0.38000 -0.76706 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66270 8.63960 0.02310 0.26737 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25370 9.20390 0.04980 0.54107 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72430 8.67710 0.04720 0.54396 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.25110 10.22380 0.02730 0.26702 摩根龍揚基金 30.89000 30.93000 -0.04000 -0.12932 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 摩根環球股票收益基金-累積型 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27170 9.27910 -0.00740 -0.07975 摩根總收益組合基金-累積型 11.41080 11.42000 -0.00920 -0.08056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.80000 20.56000 0.24000 1.16732 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60860 12.60850 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.49740 10.50010 -0.00270 -0.02571 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.45840 10.44720 0.01120 0.10721 聯邦中國龍基金 23.71000 23.84000 -0.13000 -0.54530 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45610 12.47080 -0.01470 -0.11788 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.64930 11.66950 -0.02020 -0.17310 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66260 10.70360 -0.04100 -0.38305 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34990 10.36250 -0.01260 -0.12159 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73250 9.74950 -0.01700 -0.17437 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90200 8.93620 -0.03420 -0.38271 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.82800 9.77780 0.05020 0.51341 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.09890 10.08210 0.01680 0.16663 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.64440 9.58590 0.05850 0.61027 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.00380 9.97750 0.02630 0.26359 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.20050 9.14460 0.05590 0.61129 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53950 9.51440 0.02510 0.26381 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28040 11.23560 0.04480 0.39873 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07230 11.03320 0.03910 0.35438 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.43220 10.42710 0.00510 0.04891 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.46230 10.42120 0.04110 0.39439 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.25410 10.21780 0.03630 0.35526 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66270 9.65800 0.00470 0.04866 聯邦金鑽平衡基金 21.57170 21.70650 -0.13480 -0.62101 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.92640 8.97970 -0.05330 -0.59356 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.41610 9.50500 -0.08890 -0.93530 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.89260 8.94570 -0.05310 -0.59358 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.36920 9.45770 -0.08850 -0.93575 聯邦貨幣市場基金 13.21330 13.21310 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.63980 16.69060 -0.05080 -0.30436 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.98270 12.01840 -0.03570 -0.29704 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.88950 11.97940 -0.08990 -0.75045 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.32820 11.41440 -0.08620 -0.75519 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.26070 12.24490 0.01580 0.12903 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54750 11.55990 -0.01240 -0.10727 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53610 10.52230 0.01380 0.13115 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73380 8.74290 -0.00910 -0.10408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.47000 33.76000 -0.29000 -0.85900 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.37000 17.42000 -0.05000 -0.28703 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.35000 17.36000 -0.01000 -0.05760 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.90000 15.92000 -0.02000 -0.12563 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.54000 7.57000 -0.03000 -0.39630 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.08000 20.09000 -0.01000 -0.04978 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.21000 18.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.25000 15.24000 0.01000 0.06562 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 聯博貨幣市場基金 15.03150 15.03140 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12380 11.14170 -0.01790 -0.16066 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.93420 13.93090 0.00330 0.02369 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.59380 7.60600 -0.01220 -0.16040 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.95470 9.92000 0.03470 0.34980 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.33870 10.32190 0.01680 0.16276 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.92720 9.92350 0.00370 0.03729 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.03770 10.05700 -0.01930 -0.19191 瀚亞中小型股基金 18.99000 19.22000 -0.23000 -1.19667 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.71000 12.84000 -0.13000 -1.01246 瀚亞巴西基金 5.87000 5.85000 0.02000 0.34188 瀚亞外銷基金 37.00000 37.41000 -0.41000 -1.09596 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.99380 10.96840 0.02540 0.23157 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.54330 10.54390 -0.00060 -0.00569 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.48140 12.50250 -0.02110 -0.16877 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.45300 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瀚亞印度基金-美元 14.44000 14.19000 0.25000 1.76180 瀚亞印度基金-新台幣 32.71000 32.25000 0.46000 1.42636 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.69000 14.62000 0.07000 0.47880 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.76000 6.70000 0.06000 0.89552 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 瀚亞亞太基礎建設基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.25020 12.17210 0.07810 0.64163 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.15120 14.30120 -0.15000 -1.04886 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.13990 11.08920 0.05070 0.45720 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.01660 10.99080 0.02580 0.23474 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.55260 12.53940 0.01320 0.10527 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.01240 8.95650 0.05590 0.62413 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.81330 9.91730 -0.10400 -1.04867 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.94030 8.89950 0.04080 0.45845 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.83070 8.81000 0.02070 0.23496 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.32930 9.31950 0.00980 0.10516 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.62700 14.66780 -0.04080 -0.27816 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40800 10.37280 0.03520 0.33935 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.02290 10.01710 0.00580 0.05790 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.45480 12.48960 -0.03480 -0.27863 瀚亞非洲基金-南非幣 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.62000 19.35000 0.27000 1.39535 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61450 13.61430 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 26.93000 27.41000 -0.48000 -1.75119 瀚亞高科技基金 53.52000 54.00000 -0.48000 -0.88889 瀚亞理財通基金 25.75000 25.89000 -0.14000 -0.54075 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.73000 8.65000 0.08000 0.92486 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 瀚亞菁華基金 20.12000 20.22000 -0.10000 -0.49456 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.94440 13.88660 0.05780 0.41623 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31700 9.27830 0.03870 0.41710 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.65780 10.62700 0.03080 0.28983 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.35700 11.51040 -0.15340 -1.33271 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.03970 10.05750 -0.01780 -0.17698 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 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