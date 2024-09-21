〈能源盤後〉原油下跌 但受Fed降息、中東緊張局勢加劇 周線上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-09-21 05:50

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原油期貨周五 (20 日) 下跌，但周線上漲，原因是聯準會決定大幅降息，以及一系列針對真主黨情報員的呼叫機和對講機爆炸事件後，中東緊張局勢再度加劇。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 71.92 美元。

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 71 美元，此為交易更活躍的 WTI 期貨。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 39 美分或 0.5%，收每桶 74.49 美元。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.036 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5% ，收每加侖 2.162 美元。

10 月交割的天然氣價格上漲 3.7%，收每百萬 Btu 2.434 美元。

市場驅動力

受聯準會 (Fed) 周三決定將關鍵利率下調 50 個基點的提振，Brent 原油本周上漲 4%，WTI 上漲 4.8%。隨著對經濟硬著陸的擔憂減弱，原油價格與全球股市一起在周四交易中上漲。

同時，市場擔憂中東衝突擴大，恐威脅該地區石油流動，此情緒也推漲了原油。

周二黎巴嫩各地發生傳呼機爆炸事件，造成 2800 人受傷，其中包括伊朗駐黎巴嫩大使，並造成 12 人死亡。真主黨誓言要報復，他們認為這些事件背後真兇是以色列。

以色列周五表示，在對貝魯特的襲擊中殺死了一名真主黨高階指揮官和其他高階軍事官員。《華爾街日報》報導，黎巴嫩衛生部表示，這起攻擊造成至少 14 人死亡、66 人受傷。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 報告表示：「本周油價受到兩方面的提振：一方面，Fed 降息幅度超出許多人預期，令人更相信石油需求不會急劇下降。」

「另一方面，中東局勢持續升級，地緣政治風險溢酬上升。毫無疑問，情況再惡化還可能更加推高油價。」

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 在報告中表示，伊朗仍是未知因素。到目前為止，伊朗尚未表現出將衝突移出當前「灰色地帶」的意願，且該國可因石油銷售增加和能源制裁執行不力中獲得經濟利益。

「伊朗確實可能認為，等待時機並避免 4 月的火箭襲擊重演才符合其最大利益。當然，一旦以色列地面入侵黎巴嫩後，伊朗不可能繼續採取耐心等待的戰略。我們繼續強調，黎巴嫩是通過伊朗在更廣泛地區戰爭中的直接參與，導致石油供應中斷的主要途徑。」Croft 寫道。