【馮冠華專欄】5G概念股仍可追捧

6 月 4 日推介 - 中興通訊（763）

1）上日港股市況總結：港股週一表現反覆偏軟，成交依然疲弱。恆指在輕微高開後，最多曾升約 70 點；但升勢只維持短暫時間，在 A 股轉弱下也開始倒跌，指數一度跌近 166 點，低見 26735 點；最終報收 26894 點，下跌 7 點。全日成交金額 827 億，按日下跌約 2%。港股通南下總成交額按日上升約 7% 至 79 億；流向仍是淨流入，金額約 7 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 44 億。藍籌 22 升 27 跌 1 持平。



板塊方面，內地電訊、5G 概念、手機設備、體育用品、再生能源以及電力股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 16.0%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例也是 43:57。重貨區方面，熊證下移至 27300-27349，牛證也下移至 26500-26549。恆指期貨夜市收報 26809 點，上升 98 點，低水 85 點。港股 ADR 上升 106 點，相等於恆指 26999 點。

簡評：在滿城憂慮下，中港股市在六絕月的第一個交易日表現並非太差，大至亦和上週五的夜期和 ADR 表現相近。中證監主席易會滿週日的評論或許對 A 股市場有穩定之效，反而優於預期的財新 PMI 出台後，兩地指數不升轉跌。港股方面，支撐大市的，主要是重磅股騰訊（700）及中移動（941）。兩者及其他內地電訊、5G 概念及手機設備股的強勢，估計是被工信部將發放 5G 商用牌照的消息所帶動。另外，中興（763）高級副總裁的一番言論（見點 3），筆者覺得也有異曲同工之效。

筆者曾指出，美國封殺華為，或令中方再加快 5G 商用的時間表，以突顯其技術的獨立性。這也可減少市場對技術依賴美企的疑慮，亦加強和關稅人談判的籌碼。不管是什麼專家分析、大行報告，甚至任正非的言論，沒有比實際商用來得更有說服力，事實勝於雄辯也。若華為的技術真的得到國際的認受性，筆者大膽估計甚至有五眼聯盟成員也會棄美投中；無他，固步自封的代價太大了。昔日同事兼好友更指出，一旦將來華為的產品不再用美元結算，窮光蛋國家的霸凌可能也要收斂。鐵塔（788）、中通服（552）及中興（763）等一綫 5G 概念股仍然可秤先。

小米（1810）昨天沽壓甚重，原因可能又是和創辦人雷軍獲發股份有關；亦可能是和美國取消印度（小米的主要市場）的發展中國家普惠制相連。筆者覺得這是被放大了，但弱勢股即使是錯殺，相信仍需一段康復期。盤後公司公告昨天回購近億元股份，應對股價有點幫助吧！

昨天另一較弱的板塊是澳門博彩股。雖然五月的毛收不俗，卻又遇上海南島開賭這舊聞新唱，再加上美資賭企（金沙（1928）、永利（1128）及美高梅（2282））或成中美談判籌碼，板塊下挫也有點無奈。筆者仍然推介澳博（880）和銀河娛樂（27）作中長線投資。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一個別發展，當中道指上升 4 點，標指和納指則分別下跌 0.28% 及 1.61%。十年期債息再下跌，最新報 2.074%。美滙指數回落至 97.22，紐約期油最新報 53.00 美元。

3）個股訊息：小米（1810）公佈，於公開市場回購 1,102 萬股 B 類股份，平均價為每股約 9.0492 元，涉及金額約 9,972 萬元。（蘋果日報）

中興通訊（763）高級副總裁劉健表示，全球已有 40 多家營運商選擇與中興通訊展開 5G 合作。他指出，目前中興一方面正在積極與全球營運商合作開展 5G 試驗和組網建設，另一方面，也在與各行業企業開展合作，針對不同場景下的應用展開探索，如中興長沙智能工廠、5G + 建設智慧港珠澳大橋、天津 5G 智慧港口等。（信報）

4）新股訊息：浙江省高等教育機構嘉宏教育 (1935) 今天起至下周二招股，每股招股價介乎 1.5 元至 1.92 元，一手 2000 股，預期本月 18 日主板掛牌。

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