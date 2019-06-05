強化管理大型科技公司 美國在貿易戰中 先機盡失

億萬財富投資人德肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 說，在與中國可能爆發的貿易戰中，美國政府保護鋼與煤等產業，却加強管理大型科技公司，根本本末倒置。

週二在經濟俱樂部發表演說時，這位前避險基金經理人聲稱，在中美貿易緊張升高之際，中國政府依舊支持華為公司，也放寬了對阿里巴巴及騰訊等企業的管制。而美國則是加強管理大型科技公司，他說這就像為齒輪加砂子，而非上油，讓情況變得更糟。

週一交易中，臉書與 Alphabet 股價重挫。報導指出，主管機關考慮調查這些企業是否違反了競爭規則，其股價因而大跌。蘋果與亞馬遜股價亦下跌。

「如果與中國展開一場經濟戰，該用什麼作戰？」德肯米勒問道。「對我而言，要用人工智慧 (AI) 作戰，要符合未來的趨勢。中國是在為他們的高科技機器上油，而非加砂子，」

德肯米勒與 Key Square 資本管理公司分析師畢盛特 (Scott Bessent) 也討論了中國國家主席習近平是否較不會像川普那樣，找某些企業的麻煩，只因不喜歡這些企業的主管。

畢盛特說，報導指出習近平無法忍受華為董事長，德肯米勒則說，華為是中國的狀元，現在習近平就像該公司的合夥人一樣。而川普並不喜歡貝佐斯。

貝佐斯是亞馬遜執行長兼最大股東，亞馬遜又是華盛頓郵報的母公司，而華盛頓郵報對川普的批評不遺餘力。