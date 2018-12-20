受美中貿易逆風影響 世界銀行下調明年中國經濟成長預期

世界銀行週四 (20 日) 發布報告指出，由於與美國的貿易爭端導致逆風增加，2019 年中國的經濟成長，可能會從預期的 6.5% 降至 6.2%。

世界銀行對中國 2018 年經濟成長前景，與 4 月份的預測相比沒有變化，成長率預估為近 28 年來最差。

早前 IMF(國際貨幣基金) 在今年 10 月，也將中國 2019 年經濟成長預測，由 6.4% 下調至 6.2%，同時保持 2018 年前景不變。

世界銀行報告指出，展望未來，中國面臨的主要政策挑戰，是如何管理貿易相關的逆風，而同時管控金融風險。報告認為，消費仍將是中國經濟的主要推動因素，因為信貸成長疲弱將影響投資，而全球需求放緩，以及美國對進口中國商品關稅增加，會打擊中國的出口。

此外，為了刺激經濟，中國財政政策可能會更關注提高家庭消費，而不是放在公共基礎設施。

值得注意的是，近期政府公布的政策措施，明確朝向寬鬆政策，政府還承諾更積極減稅。這使得北京是否應該在明年將財政赤字比例擴大到 3% 以上，成為討論的焦點。

中金公司近日報告認為，除了減稅之外，明年中央的「被動」減收還可能擴大，主因是明年中央和地方政府收入增速均可能明顯放緩，如此，也造成財政赤字的增加。

實際上，人行週三晚間宣布實施「定向中期借貸便利」(TMLF)，定向支持金融機構向小微、民營企業放貸，且資金可使用 3 年，利率僅 3.15%，較中期借貸便利 (MLF) 利率低 15 個基點，也透露出寬鬆的基本態度。

世界銀行認為，儘管中國還在與美國進行貿易談判，但應加大力度，解決貿易夥伴對知識產權保護和技術轉讓的擔憂。