特斯拉積極擴充中國車市版圖 和勤受惠下半年出貨將成長

隨著電動車大廠特斯拉 (TESLA) 將在上海設廠生產，台汽車零組件廠也同步受惠，精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 指出，和勤為 TESLA Model 3 繼電器基座全球獨家供應商，隨著 Model 3 在美國順產，及上海廠開始接受預訂、預計下半年投產，和勤出貨量也將同步成長。

和勤表示，中國汽車市場 4 月產銷情況仍未拉升，和勤汽車零件業務受車市低迷的影響，不過因公司客戶數及產品廣泛，業務衝擊不大，且部分客戶訂單增加，包括合資品牌車廠、國際電動車大廠。

和勤強調，為 TESLA Model 3 繼電器基座的全球獨家供應商，隨著 Model 3 在美國順產，營運將同步受惠。

和勤表示，依照 TESLA 上海廠規劃，該廠將集研發、製造、銷售等功能於一體，TESLA 預計 2-3 年建設後，達 50 萬輛純電動整車年產能，同時和勤也爭取到 Model 3 另一項零件，預計下半年開始出貨，屆時電動車零件出貨將倍增。

和勤下半年起除了電動車大廠零件出貨增加外，另有新量產產品，包括中國高鐵固定鐵軌用墊片零件、米巴集團 (Miba) 產品加工等，在貿易戰衝擊下，中國總體經濟成長趨緩，但中國政策刺激車市的效應可望慢慢浮現；公司認為，目前汽車與硬碟兩大產業處汰弱留強階段，和勤持續以技術優勢與自動化導入實施機器換人計畫，發展後市正向看待。

和勤今 (4) 日也公告 5 月合併營收 1.97 億元，較上月成長 0.26%，較去年同月減少 6.11%；累計 1-5 月營收 8.19 億元，較去年同期減少 18.28%。

和勤 5 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.13 億元，占比 57.52%；硬碟機構件（VCM Plate）6900 萬元元，占比 34.94%。和勤表示，中國車市雖仍低迷，但仍有個別客戶訂單增加，公司汽車零件業務受到衝擊不大；硬碟機構件兩大終端客戶持續建立庫存，5 月營收表現與 4 月相當。