唱衰特斯拉？方舟投資：沒遠見！特斯拉5年後最慘也有560美元

特斯拉大股東、方舟投資 (Ark Invest) 分析師 Tasha Keeney 週五表示，近來華爾街一些分析師大幅下修特斯拉 (TSLA-US) 目標價，這些人實在太沒遠見。

去年曾喊出特斯拉目標價 4000 美元的 Tasha Keeney 即使看到特斯拉今年股價下跌近 40%，其心意仍未變動。

她在《CNBC》財經節目上表示，華爾街「誤解了特斯拉的故事」以及馬斯克願景的潛在優勢。馬斯克的成就受廣泛認可，但從去年 8 月「取得私有化資金」的推文開始，他發表的言論頻頻讓自己與公司都引來麻煩。

Keeney 表示，方舟投資公司非常相信，特斯拉 5 年內最慘也會到每股 560 美元，約莫是目前股價的 3 倍。特斯拉週五收低 2.49% 至 190.63 美元。

摩根士丹利本週對特斯拉喊出每股 10 美元的最慘境地，隔日花旗跟進發佈 36 美元的空頭看法。

市場對特斯拉的看法一直很極端，特斯拉也是空軍最龐大的股票。

特斯拉本月才開始透過股票和可轉換債券籌資 20 億美元以上，批評者認為特斯拉太會燒錢，恐怕得不斷籌資才能支撐。

然而，Keeney 認為額外籌資根本不是問題，「提到現金，事實上在我們的估值模型中，我們已讓特斯拉在未來 5 年內額外籌資 100 億至 200 億美元，我們事實上對這點完全沒問題。」

提到特斯拉下一步想運作「完全自動化的計程車網絡」，她表示，「我們希望特斯拉可以盡量增加上路的車。」馬斯克上個月承諾，明年會有 100 萬輛機器人計程車上路，但這樣的估計充其量被人當作是樂天派的說法。

本月稍早，兩名消息人士透露，馬斯克在法說會上估計自動駕駛技術會讓特斯拉搖身一變，市值衝破 5000 億美元。截至週四，特斯拉市值約 340 億美元。

Keeney 承認，馬斯克常定下一些太積極的目標，結果沒辦法達成，「但藉著訂定極端目標，再往目標推進，迄今他們常常完成一些不可能的事。」

她駁斥特斯拉需求下降的說法，「二手車交易有 69% 是買 Model 3 標準版，而非高價版，所以拉走了其他細部市場的需求。在高端汽車銷售領域，特斯拉的銷量比第二名的車廠還多 60%。」

「有良好理由相信，大眾顯然喜歡這些車，特斯拉擁有任何人都無法擊敗的軟體優勢。」