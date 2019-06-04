企業常見危機財務與技術居冠 近3成企業竟無專責窗口因應

企業危機攸關公司營運，根據資誠聯合會計師事務所調查，企業最常見的危機主要包括財務流動性、技術挫敗、營運失誤、競爭激烈與法遵等五大類，但竟有近 3 成的企業沒有專責窗口因應，專家提醒，企業可透過數據運用掌握可能發生的潛在危機，並以科技因應之。

根據資誠聯合會計師事務所發布的《全球危機調查報告》(PwC’s Global Crisis Survey 2019)，全球企業最常見的五個危機分別是財務流動性 (23%)、技術挫敗 (23%)、營運失誤 (20%)、競爭激烈 (19%)、法遵危機 (16%)。

調查發現，過去 5 年內，員工規模超過 5000 人大型企業，平均一年一次的危機，而這些大型企業可能面臨網路犯罪 (26%)、天然災害 (22%) 或領導者的不當行為 (17%)，以及道德不當行為 (16%)，包括詐欺、貪汙和瀆職。

有 95% 的受訪企業高階主管預期，未來至少會經歷一次危機，受訪企業最擔心會發生的三個危機是網路犯罪 (38%)、競爭激烈 / 市場失序 (37%) 和財務流動性危機 (28%)。

值得注意的是，29% 的受訪企業並未針對危機處理成立專門部門或協助處理的員工，但有 74% 的企業在經歷嚴重危機時或危機後，會對外尋求專業協助。

資誠危機管理服務召集人暨普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，企業必須有風險意識，隨時做好危機準備，減輕危機對企業和客戶的影響。在危機準備中，企業可以運用數據來了解財務流動性、產品失敗和其他形式的危機，也可運用數據及科技來做為回應危機的方式。

蔡朝安指出，面對瞬息萬變的經營環境，企業面臨的危機將更為複雜且更難因應，且利害關係人對企業有更高的期許，建議企業必須投入預算並統整相關資源，制定完善且經過測試的因應計畫，在危機發生前，控制危機因素，降低內外在曝險。