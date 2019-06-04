日圓飆到0.2955創2年半新高 5萬元台幣換匯 就相差上萬元日幣

美國總統川普到處放火，推升日圓不斷上漲，今 (4) 日最高衝到 0.2955 元，創下自 2016 年 11 月 16 日以來、2 年半最高紀錄，若以新台幣 5 萬元換匯，跟今年最低匯價相比，高低點就差了上萬元日圓，等於端午連假想去日本玩，得多花一張東京迪士尼門票錢。銀行業者建議，面對日圓居高不下，其實臨櫃換鈔最不划算，應善用線上結匯或外幣 ATM 領鈔，可更聰明換匯。

依據台灣銀行日圓現鈔牌告匯率來看，日圓今天最高衝到 0.2955 元，創下自 2016 年 11 月 16 日以來、兩年半最高紀錄，若以今年最低的日圓匯價 0.2789 元計算，新台幣 5 萬元換匯，可以換得 17 萬 9275 日圓，而以今天高點來算，只能換到 16 萬 9204 日圓，一口氣相差 10071 日圓，折合新台幣約 2975 元，端午節連假想去日本玩的話，等於得多花一張東京迪士尼門票錢了。

展望日圓後市，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊指出，以目前美、中雙方的態度來看，貿易戰將陷持久戰，短時間內股市劇烈波動恐將成為常態，股市下跌使資金紛紛逃往避險資產，美國公債在避險資金追捧下，導致 3 個月期與 10 年期公債殖利率持續倒掛，日圓同樣受益於避險需求的推升，預期維持短線偏多的格局，不過若以投資日圓角度，由於避險情緒影響時間較短暫，建議投資人欲買進持有日圓時，不宜過度追高。

而換匯方式很多種，包括：臨櫃換現鈔、網銀換匯與外幣 ATM 提領現鈔等，銀行業者表示，現在日圓匯率節節攀升，換匯價格已經讓哈日族欲哭無淚，如果臨櫃換匯是以現鈔賣出牌告價計算，且另收手續費 100 元，是最不划算的，建議透過外幣 ATM 較划算，銀行通常都會給予匯價折讓優惠，也免收手續費，且可免受銀行營業時間限制，24 小時全天候提領，是最聰明的換匯方式。