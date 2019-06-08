〈潛力股〉特斯拉出貨旺 貿聯-KY營運看俏

貿聯 - KY(3665-TW) 受惠特斯拉銷售回升，拉貨動能回溫，加上家電、資訊用線上都有所斬獲，且客戶願意吸收貿易戰增加的關稅成本，全年營收獲利動能無虞，法人預估，貿聯今年稅後純益年增逾 1 成，每股純益上看 14 元。

外媒報導，特斯拉 4、5 月 Model 3 出貨量已超越第 1 季總和，第 2 季出貨量將大幅超越第 2 季，貿聯指出，的確有看到美系電動車用客戶拉貨動能稍緩，不過近半個月開始好轉，出貨逐漸回溫，下半年可望優於上半年。

資訊用線方面，貿聯表示，美系新客戶於第 2-3 三季陸續量產適用於平板、以及搭載 Thunderbolt 技術的新機型，預期將推升營收表現。

此外，在伺服器領域出貨產品，原先以機內線為主，近期打入機外線市場，預計下半年起小量出貨，雖對今年營收貢獻幅度小，但預計將成中長期新的營運動能。

家庭用線則受惠歐系等電器客戶發表年度新機，或延續去年熱銷產品，推升出貨暢旺，至於銅料成本波動，貿連表示，將陸續反映至終端客戶。

雖然面臨中國銷美的 25% 關稅，但貿聯指出，客戶都願意吸收多餘的關稅成本，就算後續墨西哥也面臨加稅，也可轉嫁給客戶，獲利動能不受影響。

貿聯 5 月營收 18.95 億元，月減 9.5%，年增 13.8%，貿聯表示，主要是受到中國廠區勞動節小長假影響，營收較上月呈現季節性衰退，累計前 5 月營收 18.95 億元，續創歷史同期新高，年增 15.4%。