〈Q3景氣動向〉超商雙雄最旺季來了 獲利可望再攀峰

時序即將進入第三季，也是超商業者的傳統旺季，超商雙雄統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 已陸續備妥旺季銷售利器來衝買氣，首波夏季鮮食已推出，法人指出，兩家業者在商品和店型上均求新求變，第三季可望再見到雙雄創獲利高峰。

統一超 7-ELEVEN 旗下重要的業績動能 CITY CAFE 即將宣布一系列新作法，目標是打造出 CITY CAFE 全新樣貌，在高比較基期下，續拚業績創高。

同時，7-ELEVEN 看準袋裝零食和糖果等休閒食品在暑期為銷售高峰，今年特別將銷售期間拉長，並針對娛樂話題、節令需求推出一系列生活提案，首波瞄準 30 歲以下年輕客群，將近期最受歡迎的明星和電影主題融入商品，後續的商品提案和新鮮食開發值得期待。

全家指出，隨著氣溫逐漸攀升，消費者對於涼感、開胃食物需求就會明顯增加，而據內部調查顯示，約有 50% 消費者偏好選擇天然食材、且選購食物時會細看食物成分，在此健康消費趨勢下，今夏首波已推出健康志向系列鮮食，涵蓋涼麵、飯糰和麵包等。

但不同於過去只著重在商品的開發，全家也希望透過最新的互動式服務來擴大鮮食市占，近期推出聊天機器人，為消費者建議專屬菜單。

法人則是看好全家全新的「友善食光機制」，將可增加潛在報廢品的購買力道，由於目前全家友善食光商品數達 200 個品項，涵蓋 85% 鮮食，後續還將有其他品項將加入，為鮮食銷售再添新成長動能。

法人指出，統一超除了第二至第三季處在超商獲利高峰期，就全年來看，今年目標同店成長 2-3%，同時力拚降低成本，也預計將新增 100 家新店，預估統一超本業仍將穩定成長；而轉投資菲律賓 7-11 第一季總店數已達 2593 店，年底前目標衝上 2900 店、2020 年達 3000 店以上，成長動能無虞。

而全家方面，法人認為，隨著其鮮食升級、APP 會員經營，同店成長有望上看 5%，尤其全家在 APP 預購服務的發展下，有效提高平均客單價和門市客流量，再加上今年預計全台再新增 200 家據點，營收也可望穩定成長。

統一超近期股價走勢圖。