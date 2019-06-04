2018中國粗鋼產量居全球之首、印度擠下日本位居第二

世界鋼鐵協會 (World Steel Association，worldsteel) 在週二 (4 日) 發布了『鋼鐵統計數據 2019』。根據這項統計，2018 年全球粗鋼產量年增 5% 至 18 億 840 萬公噸。以區域來看，中國粗鋼產量居全球之首，其次為印度及日本。
在全球粗鋼產量排行當中，中國在前 10 名裡就占了 6 個名次。而過去在 2017 年時，中國則是占了 5 個名次。
而 2018 年全球粗鋼產量最多的企業是，總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾 (ArcelorMittal)。與 2017 年時相比，其年產量減少 1% 至 9642 萬公噸。
僅次於安賽樂米塔爾的，是中國的寶武集團，其粗鋼產量年增 3% 至 6743 萬公噸。該集團在 2019 年 6 月 2 日時，宣布與中國馬鋼集團進行經營統合。若加總兩家公司的粗鋼產量，合計達 8707 萬公噸。今後雙方在進行資源整合後，可望加速業績成長，並在未來拿下全球第一的寶座。
2018 年全球粗鋼產量前 10 名
|1.
|安賽樂米塔爾 (盧森堡)
|9642 萬公噸
|2.
|寶武集團 (中國)
|6743 萬公噸
|3.
|日本製鐵 (5401-JP)(日本)
|4922 萬公噸
|4.
|河鋼集團 (中國)
|4680 萬公噸
|5.
|浦項鋼鐵 (韓國)
|4286 萬公噸
|6.
|沙鋼集團 (中國)
|4066 萬公噸
|7.
|鞍鋼集團 (中國)
|3736 萬公噸
|8.
|JFE 鋼鐵 (日本)
|2915 萬公噸
|9.
|建龍集團 (中國)
|2788 萬公噸
|10.
|首鋼集團 (中國)
|2734 萬公噸
(資料來源：世界鋼鐵協會)
世界鋼鐵協會總幹事 Edwin Basson 表示，「鋼鐵產業依然是全球成長的中心。在我們 4 月的短觀，我們預測 2019 及 2020 年的全球鋼鐵需求，將會繼續成長。但是隨著全球經濟趨緩，增長率也將放緩。」
Edwin Basson 說道：「然而，貿易環境的不確定性，以及金融市場的波動依舊持續，也可能為這項預測帶來下修的風險。在我們撰寫這項報告時，情勢並沒有任何改變。」
世界鋼鐵協會固定在毎年發表年度鋼鐵統計數據。在該項報告當中，包括鋼鐵業的各種動向。從粗鋼生產量、鋼鐵消費表現、全球鋼鐵貿易量，鐵礦石產量及貿易量等主要指標。