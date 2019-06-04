2018中國粗鋼產量居全球之首、印度擠下日本位居第二

世界鋼鐵協會 (World Steel Association，worldsteel) 在週二 (4 日) 發布了『鋼鐵統計數據 2019』。根據這項統計，2018 年全球粗鋼產量年增 5% 至 18 億 840 萬公噸。以區域來看，中國粗鋼產量居全球之首，其次為印度及日本。

在全球粗鋼產量排行當中，中國在前 10 名裡就占了 6 個名次。而過去在 2017 年時，中國則是占了 5 個名次。

而 2018 年全球粗鋼產量最多的企業是，總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾 (ArcelorMittal)。與 2017 年時相比，其年產量減少 1% 至 9642 萬公噸。

僅次於安賽樂米塔爾的，是中國的寶武集團，其粗鋼產量年增 3% 至 6743 萬公噸。該集團在 2019 年 6 月 2 日時，宣布與中國馬鋼集團進行經營統合。若加總兩家公司的粗鋼產量，合計達 8707 萬公噸。今後雙方在進行資源整合後，可望加速業績成長，並在未來拿下全球第一的寶座。

2018 年全球粗鋼產量前 10 名

1. 安賽樂米塔爾 (盧森堡) 9642 萬公噸 2. 寶武集團 (中國) 6743 萬公噸 3. 日本製鐵 (5401-JP)(日本) 4922 萬公噸 4. 河鋼集團 (中國) 4680 萬公噸 5. 浦項鋼鐵 (韓國) 4286 萬公噸 6. 沙鋼集團 (中國) 4066 萬公噸 7. 鞍鋼集團 (中國) 3736 萬公噸 8. JFE 鋼鐵 (日本) 2915 萬公噸 9. 建龍集團 (中國) 2788 萬公噸 10. 首鋼集團 (中國) 2734 萬公噸

(資料來源：世界鋼鐵協會)

世界鋼鐵協會總幹事 Edwin Basson 表示，「鋼鐵產業依然是全球成長的中心。在我們 4 月的短觀，我們預測 2019 及 2020 年的全球鋼鐵需求，將會繼續成長。但是隨著全球經濟趨緩，增長率也將放緩。」

Edwin Basson 說道：「然而，貿易環境的不確定性，以及金融市場的波動依舊持續，也可能為這項預測帶來下修的風險。在我們撰寫這項報告時，情勢並沒有任何改變。」

世界鋼鐵協會固定在毎年發表年度鋼鐵統計數據。在該項報告當中，包括鋼鐵業的各種動向。從粗鋼生產量、鋼鐵消費表現、全球鋼鐵貿易量，鐵礦石產量及貿易量等主要指標。