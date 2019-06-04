就算央行不降息 台灣10年公債殖利率也可能挑戰歷史低點

台灣公債殖利率低不是新聞，但在市場對台灣央行幾乎沒有什麼降息預期的情況下，指標 10 年期公債利率卻有不小的機會直接挑戰歷史低點 0.6251%，這在過去的歷史上真的很罕見！但不代表不會發生。

在內有籌碼優勢，外有國際債市助威的情況下，台灣央行降不降息倒成了其次的因素，台灣 10 年券周一收破 0.70%，為 2016 年 9 月以來首度，距離 2016 年創下的歷史低點僅約 7 基點。

「永遠沒有所謂的低點，低還有更低，」元大證券債市交易員 Andrew Lu 說，他並指出，市場氣氛是如此，國際利差愈走愈小也是趨勢，只要台灣的利差還是正的，台灣 10 年期公債沒有不破歷史低點的道理。

今年以來，美國總統川普的關稅及貿易戰戰線拉長，已超乎全球交易員的想像。隨著貿易戰不可避免將對全球的實體經濟表現產生影響，市場也開始預期 Fed 將領先其他主要經濟體率先在今年下半年降息。

這也帶動美債市場 5 月以來的表現勢如破竹，10 年期美債不斷往 2.0% 整數關卡靠進，摩根大通甚至將目標價下調至 1.75%。而台債自去年 12 月起就已走出一波大多頭，期中即使美債利率反彈也不為所動，這自然也包括今年台灣公債籌碼發行少、資金配置需求強烈的結構性因素。

Andrew Lu 預期如果 6 月上半旬台灣貨幣市場的緊縮因素有所緩和，最快台灣 10 年券在這段期間就可以向下突破歷史低點。他並預期由交易帶動的走勢，將不得不讓銀行實質買盤最終跟進。

不過華南永昌證券的債市交易員 Sam Chang 則認為，台債 10 年券要突破歷史低點可能要等到 Fed 今年第一次啟動降息後才有機會。

「Fed 降息後，台灣就算不馬上降息，但晚個兩次跟進降息循環的預期就會加強，」他說。他並指台灣已愈來愈「日本化」，即使不至於見到負利率，但交易員對利差過小的關注度將愈來愈小。據彭博數據，台灣是亞洲僅次於日本，公債殖利率最低的經濟體。

台灣 10 年公債是台灣具指標性、流動性最佳的主權債券，在它突破歷史低點前，長端的 20 年及 30 年期公債已率先於近期交易中創了歷史新低，目前 20 年券已突破 1%，5 月 23 日成交在 0.988%；30 年券於 5 月 15 日也成交在 1.12% 的歷史低位。

台灣 10 年券周一收跌至 0.6970%，盤中低點在 0.6930%，歷史低點是 2016 年 8 月創下的 0.6251%，2016 年 6 月為台灣央行在該次降息循環的最後一次降息，將重貼現率降 12.5 基點至 1.375%，並維持至今。台灣指標重貼現率的歷史低點在 1.25%。