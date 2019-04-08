〈區塊鏈大應用〉法國電信巨頭Orange推區塊鏈解決方案以對抗假新聞

法國最大電信商 Orange 與法國科技新創 Block Expert 合作，成為第一家採用基於區塊鏈系統來對抗假新聞的公司。

由 Block Expert 所創建的 Safe.press 是一個基於區塊鏈技術的線上新聞相互認證的創新平台。該系統會在網站新聞文章上標註綠色的「Safe.press」標籤，以認證新聞的真實性。該標籤允許一鍵式驗證，能實時驗證線上媒體新聞的真實性和來源。

透過區塊鏈技術的不可竄改的特性來實時驗證新聞。該平台不僅可以為讀者提供信任，同時也可以保護作家和記者的知識產權。通過單擊 safe.press 徽章，讀者可以查看任何線上媒體的新聞來源並立即驗證新聞故事是否真實。

Block Expert 的聯合創始人 Benjamin Gievis 在聲明稿中表達了對於合作的樂觀，他表示：「我們非常高興能與 Orange 在這樣一個重要的社會問題上合作。Orange 在全球範圍內實現了創新和數位信任。」

Orange 的傳播與品牌執行總監 Beatrice Mandine 則表示：「我很自豪 Orange 正在採取這一舉措，為打擊假新聞而做出貢獻。Block Expert 所提供的區塊鏈解決方案與我們的口號完美契合：信任、安全和創新。」

近期以來，Orange 對區塊鏈技術別關注。在去年 12 月的舉行的 2018 年 Hello Show 活動中，該公司也宣布參與了一項區塊鏈投票解決方案。該項解決方案主要建立在以太坊區塊鏈之上，為政府或公司提供更加安全的民意調查的平台。美國西維吉尼亞州也在近期進行了類似的區塊鏈試驗，以提高美國期中選舉的投票安全性。