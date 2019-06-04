【運達投顧】國際的利空盤台股卻相對安定

◆盤勢分析

台股從川普硬打貿易戰的國際突發利空後，整整走了 18 天的空頭走勢，先從宏觀的角度看盤勢，再進入微觀的實務操作。之前說過可以從中國的反擊面向來探討，中方執政者要的是政權上的鞏固，再從華為的反映就可以看出，中國後面的態度會偏向強硬，所以大陸國務院 2 號發布了一個白皮書，投資人也就不顯得意外了。

而前期台股承受了一波很大的匯率風險，這一輪的重貶，明顯不完全是央行的操作，主要是外資避險策略的資金配置問題，當時代表後續台股上漲必要的動力減少了，目前台幣走勢稍有回升。從整體籌碼狀況來看，融資餘額 1 千 2 百億和融券餘額 36 萬張的水準，多空雙方都已經進入相當安定的狀態，散戶目前籌碼在空方。今天的壓回，不是資金要刻意測低，而是上面的賣壓不少，加上美股持續破低的影響，早盤開低之後，多方明顯試圖做價，所以先不以空方盤看待。

這一波我們的操作方針非常明顯，大盤籌碼進入安定期，有些個股會選擇跟著盤勢偷拉一下，短線有機會先賺一趟，而波段上個股佈局檔數也不適合太多。這一路以來都是傳產族群大獲全勝，之前就曾經推薦上海商銀 (5876)、和泰車(2207)、復盛應用(6670)，入 MSCI 以來基本上不會回頭太兇，依然延續多頭格局，而從食品類股輪動到營建類股的操作模式更是亮眼，國建(2501)、冠德(2520)、欣陸(3703)、中工(2515) 都有一段很強的漲幅空間，我們比市場上更早就注意到了。

上週有說過市場都聚焦在 computex 大展，基本上參展的廠商在大展期間都會動一下，但是細看每一檔發現都是跌深後的反彈結構，電子族群目前賣壓頗重，也終歸是話題性買盤，上週同時提到一個策略，相當適合市場上波段佈局的投資人，在參展期間不用追價，先等到展期結束，關注哪些個股有籌碼開始進駐的，反而是首選。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。