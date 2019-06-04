【運達投顧】反壟斷調查消息接連不斷,該注意哪些事件

◆ 盤前分析

美股：週一（3 日）反壟斷調查消息接連不斷，尖牙股四大巨頭（臉書，蘋果，Alphabet 和亞馬遜）風聲唳加，加上值中美雙方情緒喊話與關稅報復手段不斷，終場美股道瓊指數小漲 4.74 點。

（一）美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03％，6/3 該殖利率收在 1.95％，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3％成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。 3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為

經濟即將衰退的訊號。

（二）貿易戰歷程：

@ 4/30 美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判

@ 5/6 美中貿易談判再度陷入僵著，大戰一觸即發！自稱「關稅人」的美國總統川普週日（5 日）推文對中國祭出嚴重警告，他表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判，他下令下週五（10 日）將對價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，將由原先的 10％提高至 25％，而剩餘未稅中國進口商品也岌岌可危，很快地將祭出最高 25％關稅稅率。

@ 5/14 中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，包括從小型飛機，電腦，紡織品到化學品，肉類，小麥，葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅高達 25％。中國將繼續暫停調高美制汽車與零件的關稅。

@ 5/14 中國甫報復，美國周一（13 日）隨即再開槍，25％關稅清單價值拉高到 3000 億美元，包含手機，玩具等消費品。

@ 一十六分之五美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判

@ 5/17 美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五（17 日）生效

（三）經濟數據：6/4 下午公佈歐元區 5 月調和 CPI 同比前值 1.7％市場預測 1.4％。

※運達投顧 高維緒分析師

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