【運達投顧】6月攻擊盤

◆盤勢分析

中美貿易戰還在持續中，大陸商務部上週五宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供；加上川普目前將戰線延長對墨西哥、印度等也實施關稅制裁，全球股市與經濟目前都面臨很多不確定因素，今天是 6 月第一個交易日，上週五台股大漲百點今天開盤大跌百點後又出現長下影線，盤勢該如何操作？重點分析如下：

1. 美股近期持續下跌但亞股從上週起就開始出現底部的現象，尤其陸股領先站上月線今天陸股對於美股下跌的影響不大仍維持橫盤區間，不過上週我們提示本週起要留意的是陸股能不能站上 5/17 的高點 2956 點，這是底部完成且攻擊的訊號，目前就亞洲股市來看都有機會站上月線如韓股目前只差 20 多點約 1% 的距離也要站上月線，台股今天雖然下跌但離月線只有 80 點左右，可見亞股目前反而是國際股市中偏強整理且有先落底的訊號，若是美股跌深反彈將帶動亞股上漲那麼近期亞股都可站回到月線之上出現底部完成的現象，所以 6 月份對全球股市而言會有明顯跌深反彈攻擊的機會。

2. 外資上週五在現貨市場終於轉賣為買雖然金額不大，但 6 月份可留意外資賣過頭後是否會開始有低接的買盤，因為今天亞洲匯率都出現升值若是匯率貶多開始維持升值這對亞股的反彈有利，目前外資期貨多單為 4.4 萬口，摩台上週轉倉後目前未平倉口數約 22.3 萬口，本週還有一個端午假期但端午過後就快接近台指期結算，因此就時間點來看端午過後就要留意外資的期貨倉位是否可站上 5 萬口，當倉位可以來到 5 萬口之上時會有利中旬附近台股的反彈拉高結算的走勢。

3. 以台股技術面來看，上週五大漲今天小跌都還維持在年線附近，所以台股 5 月中以來的區間並沒有改變，今天下跌但離月線的距離也不到百點，就技術面在我們的規劃中台股原本也不須也不急著就在此站上月線，以月線的成本來看大約下週會開始明顯扣抵低成本區所以最慢下周台股會站上月線，這也與我們研判外資為了期貨拉高結算的時間點差不多，所以近期要留意的是外資期貨倉位的變化是否開始有攻擊的訊號。

4. 台股在 6 月份尤其是上旬過後是否有攻擊的機會？這在個股的結構上會領先指數先表態，當台股最慢下週將站上月線，6/19 附近指數要拉高結算那麼在個股部分則要留意低檔低本益比以及具有權值的股票，這樣才符合台股有攻擊的機會，首先就台積電鴻海來看上週的上漲已經讓這兩檔個股開始區間打底，當這兩檔不再屢創低點對指數有撐，接下來低檔低位階股如被動元件本益比只有 3 倍，今天國巨已經創半個月的新高並且站上月線，還有矽晶圓概念股目前離月線也不遠，所以這些跌深的個股當一表態指數上漲機會大，所以個股的結構以及台股的技術面都有機會讓台股在 6 月有形成攻擊盤的機會。

運達投顧 蕭春源分析師

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