鉅亨買基金週報_貿易戰場擴大 新興股不跌反漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 貿易戰越演越烈，美國十年期債券殖利率曲線再度倒掛，原本市場預期美墨貿易狀況好轉，但美國總統川普突如其來對墨西哥所有進口商品加徵 5% 關稅，美股下跌 1.17%；

2. 義大利政府未能控制住債務水平，歐盟考慮對其提出處罰程序，義大利將面對巨額罰款，歐洲股市下跌 2.10%。

新興市場

1. 中美貿易關係緊張，但新興市場未出現大幅下滑；中國政府祭出反制美國的「不可靠實體清單」，建立一套貿易黑名單，且 6 月份官方製造業採購經理人指數下滑至 49.4，在官方信心喊話之下，中國股市下跌 0.66%；

2. 投資人對莫迪政府贏得連任給予期待，帶動印度股市表現；印尼獲得標準普爾上調主權債信評帶動股匯雙漲，東協股市上漲 0.35%；除巴西退休金改革法案展現曙光，央行近期發表可能推出新的政策，拉丁美洲股市勁揚 3.93%。

債券市場

1. 貿易關稅戰場擴大，避險氣氛推升政府公債表現，美國十年期公債殖利率大幅下滑至 2.12%，長短期利差大幅擴大，美國政府債券上漲 1.23%，投資等級債券上揚 0.88%；

2. 風險性債券部分，高收益債券下跌，而新興市場債券表現分歧，新興主權債小幅下跌 0.05%，當地貨幣計價新興債則上漲 0.56%。

原物料、匯率

1. 美國消費者信心改善，支撐美元走勢，上週升值 0.14%；

2. 進入夏季用油旺季，但上週美國原油庫存減少幅度低於市場預期，原油價格大跌。

三大市場關鍵事件及分析

1. 先行指標不妙，靜候央行出大招

花旗全球驚奇指數、銅價與木材價格紛紛下降，投資人急需央行出新招，來挽救投資人信心。

2. 利差再度反轉，降息機率大增

美國 10 年公債與 3 個月期國庫券間利率差距降至 - 8.8 個基點，投資人擔心衰退到來，預期今年降息機率也持續飆高。

3. 中國接管包商銀行

中國包商銀行遭政府接管，從銀行負債組成與存放比來看，中型銀行體質確實較為脆弱。

資料來源：德銀，「鉅亨買基金」整理，2019/5/30。

本週關鍵數據行事曆

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