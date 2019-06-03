【安聯投信】避險需求增溫 投資級債進補

美中貿易紛爭未果，上週資金持續流入包括公債在內的避險性質債券，全球政府債券整體上漲了 0.39%；從資金流向角度觀察，投資級債由上周的 3.1 億美元擴大吸金至 26.7 億，高收益債轉為淨流出，新興市場債儘管持續失血，但狀況已見和緩。

安聯投信指出，美中貿易雜音持續干擾市場信心，連帶衝擊油價上周出現較明顯的跌幅，加上歐洲央行與義大利在國債及罰款議題狀況愈趨緊張，使歐元區經濟蒙上陰影，更使全球投資人避險需求升溫，除讓美國 10 年期公債於上周下行至 2.21% 之外，德國 10 年期公債殖利率單周也下降 6 個基本點，收在 - 0.18%，顯示避險性資產仍是投資人此時資金的避風港。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，美國 10 年期公債殖利率於上週再次下探，比年初還低了約 50 個基點，然而在 5 月內多次出現的殖利率倒掛現象雖不一定代表長期的經濟衰退，但已反映出市場對於貿易戰的擔憂，及對於美、中雙方摩擦時間可能拉長的疑慮。

在不確定性充斥、部分投資人開始轉往債市避險的狀況之下，謝佳伶提醒，在債券的挑選上仍有一些須注意的重點，包括投資標的產業是否直接受到貿易戰衝擊、企業違約疑慮，及受到市場波動影響大小等風險。

謝佳伶指出，和其他債券相比，美國高收益債主要發債企業受到貿易戰衝擊較小，加上若鎖定 B、BB 評等以上的債種，違約風險也可得到有效控制；除此之外，藉由挑選存續期間較短的債券，受到市場及利率的影響也可望降低；綜合了抵抗波動及擁有高於包括公債在內等避險性債券的息收，美國短期高收益債券堪稱在此陰晴不定局勢下的收益首選。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，受到全球貿易摩擦波及，新興市場債資金持續流出，然而相較於新興市場債，亞洲高收益債則有更佳的殖利率，加上存續期短，降低了利率風險，建議投資人可伺機布局此類債券，強化資產的多元性，並分散地域風險。

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