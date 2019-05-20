鉅亨買基金週報_中東波灣緊張 油價上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 在跟中國貿易衝突升級的情形之下，及美國零售銷售數據不如預期，所幸美國計畫延後加徵歐洲汽車、零件關稅，並可望與加墨達成新協議，取消鋼鋁加徵關稅，減緩美股跌幅，標普 500 指數下跌 0.76%；

2. 受惠於美國將限制美國廠商跟華為往來，可能有利歐洲廠商，以及能源類股強勁的表現，歐洲股市逆勢上漲 1.92%。

新興市場

1. 中國宣布於 6 月起調高 600 億美元美國進口品的關稅，且美國將華為列為貿易禁止往來對象，官方及媒體指責美方單方面霸凌，衝突未有降溫跡象；富時羅素將於 5/24 確認並公佈第一波納入指數的 A 股清單， 中國股市下跌 3.97%；

2. 巴西最新公佈的經濟活動數據差於預期，拖累拉丁美洲股市表現，上週下跌 4.86%；受惠於近期油價表現，俄羅斯股市逆勢大漲 3.37%。

債券市場

1. 避險情緒持續，帶動政府債券指數和投資等級債券表現，美國政府債券上漲 0.07%、美國投資等級債券上漲 0.14%、亞洲投資等級債券上漲 0.12%；

2. 風險性債券表現不一，全高收債券小漲 0.08%，新興主權債則上漲 0.27%，新興貨幣貶值抵銷當地貨幣計價新興市場債漲幅。

原物料、匯率

1. 歐洲議會選舉將於 23 日登場，歐元兌美元貶值 0.67%，而美元升值 0.68%；

2. 沙國 15 日傳出油管泵浦站遭到無人機轟炸，令石油供給受到威脅，推升油價上漲。

資料來源: Bloomberg, 2019/05/20（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/17）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/05/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/17）

資料來源: Bloomberg, 2019/05/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/17）

三大市場關鍵事件及分析

1. 經濟數據不佳，房地產仍是中國靠山

中國零售銷售、工業生產與與固定資產投資等經濟數據全面不如預期，只有房地產投資數據持續成長，擔當起穩定經濟成長的關鍵。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/17。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/17。

2. 關稅加去哪？說好的輸入通膨沒發生

先前部份專家表示美國對中國課徵額外關稅，將引發輸入性通膨，但從目前資料來看，美國非但通膨沒有飆升，進口物價年增率反而來到負值。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/5/17 。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/5/17 。

3. 中美貿易戰再起

美國總統川普發出貿易協議進展不順利，並將提高對中國部份產品關稅的警告，貿易戰再度成為投資人擔憂點，中國股市受傷。

中國出口比重（％，按國家） 資料來源: Trading Economics，2017。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/14。國家指數採標普 500、羅素 2000、道瓊歐洲、MSCI 中國、東南亞、新興市場、拉丁美洲、SENSEX 印度、巴西聖保羅 IBOVESPA、俄羅斯 RTSI 總報酬指數，產業指數採 MSCI 各產業總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/14。國家指數採標普 500、羅素 2000、道瓊歐洲、MSCI 中國、東南亞、新興市場、拉丁美洲、SENSEX 印度、巴西聖保羅 IBOVESPA、俄羅斯 RTSI 總報酬指數，產業指數採 MSCI 各產業總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/17。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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