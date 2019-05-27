鉅亨買基金週報_貿易戰燒 公債、新興債逆勢漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國推遲華為禁令 90 天，但是貿易黑名單可能擴增到其他中國公司，引起擔憂貿易談判將更難達成，加上經濟數據不佳，採購經理人不論是製造業或服務業，都接近榮枯線邊緣（各是 50.6、50.9），耐久財訂單萎縮至比預期更差，來到 - 2.1%，美股下跌 1.17%；

2. 歐洲議會選舉於 23 號展開，出口民調顯示主流政黨仍有機會獲得較多支持；英國首相梅伊於週末辭職，而脫歐法案仍無進展，歐洲股市下跌 2.19%。

新興市場

1. 更多國家宣布中止與華為的合作關係，以及中國央行罕見接管包商銀行，引起市場對中小銀行流動性的關注，俄羅斯同時宣布上調石油出口關稅，將加重進口大國中國的經濟負擔，中國股市下跌 4.64%；

2. 巴西退休金改革法案可能於 6/15 前提交，且傳出支持的議員人數增加，激勵巴西股市表現，同時帶動拉丁美洲股市上漲 2.18%；印度大選落幕，莫迪政黨大獲全勝推動股匯雙漲，股市上週上漲 3.96%。

債券市場

1. 貿易衝突延燒，全球經濟不確定性上升，資金湧向避險資產，美國十年期公債殖利率再次大幅下滑至 2.32%，長短期利差今年第二次反轉，美國政府債券上漲 0.40%；

2. 新興市場債券上揚，新興主權債上漲 0.30%，當地貨幣計價新興債則上漲 0.50%。

原物料、匯率

1. 歐洲議會選舉民調結果減少不確定性，歐元反彈 0.40%，而美國受到數據不佳影響，貶值 0.39%，新興市場貨幣則升值 0.63%；

2. 儘管供給面收緊，但對經濟放緩與中美貿易的衝突，原油創下今年以來週度最大跌幅。

資料來源: Bloomberg, 2019/05/27（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/24）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/05/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/24）

資料來源: Bloomberg, 2019/05/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/05/24）

三大市場關鍵事件及分析

1. WTO：全球貿易沒好轉

根據 WTO 的全球貿易展望指標，儘管 5 月前中美間貿易緊張氛圍有所下降，但全球貿易指數仍繼續轉差，且從空運、海運到其他各項指標，幾乎全面惡化。

全球貿易繼續惡化

資料來源: WTO，2019/5/23。

2. OECD：下修今年經濟成長率預估

受到全球貿易緊張情勢影響，企業投資與信心較脆弱，OECD 將今年全球經濟成長率預估從 3.9% 降至 3.1%。

固定投資下滑

資料來源: OECD，2019/5/23。

企業債券品質不如過往

資料來源 OECD，2019/5/23。

3. 聯準會與等不到的通膨

從聯準會公佈的前次會議紀要來看，聯準會認為通膨受壓抑的因素多為暫時性，未來通膨將回到聯準會目標，但從權重近 1/3 的房租來看，美國通膨恐持續下降。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/23。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/23。

本週關鍵數據行事曆

日期 國家 事件／數據公佈 資料 時間 市場 預估值 前次 公佈值 5 月 28 日 美國 經濟諮詢委員會消費者信心 May 130 129.2 5 月 30 日 美國 成屋待完成銷售年比 (未經季調) Apr -- -3.2% 5 月 31 日 美國 個人所得 Apr 0.3% 0.1% 5 月 31 日 美國 個人支出 Apr 0.2% 0.9% 5 月 31 日 美國 PCE 核心平減指數年比 Apr 1.6% 1.6% 5 月 31 日 美國 MNI 芝加哥採購經理人指數 May 54 52.6 5 月 28 日 歐元區 經濟信心指數 May -- 104 5 月 28 日 歐元區 企業景氣指標 May -- 0.42 5 月 31 日 日本 工業生產 (年比) Apr P -1.3% -4.3% 5 月 31 日 日本 零售銷售 (年比) Apr 1.1% 1.0% 5 月 31 日 日本 消費者信心指數 May -- 40.4 5 月 27 日 中國 工業利潤 (年比) Apr -- 13.9% 5 月 31 日 中國 製造業 PMI May 49.9 50.1 5 月 31 日 印度 GDP 年比 1Q -- 6.6% 5 月 31 日 印度 8 大基礎建設產業 Apr -- 4.7% 5 月 30 日 巴西 GDP 年比 1Q -- 1.1% 5 月 31 日 巴西 淨債務佔 GDP % Apr -- 54.2%

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/23

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