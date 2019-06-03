【華冠投顧】台股多頭沒變心 台積電連收四紅

◆盤勢分析

上週末中共對美國發佈一系列貿易抵制 (黑名單與白皮書)，造成美股破底式暴跌，今天台股開盤就下挫至 5 日均線位置，但是隨著聯發科創下新高，台達電買盤走強。大盤越走越高，同時台積電由守勢轉為攻擊，K 線型態連四紅，將準備挑戰越線反壓。亞股中最弱的韓股絕地大反攻，一舉攻克 5 與 10MA，直接挑戰月線反壓。陸股受政經利空衝擊卻沒出現恐慌性賣盤，上証跌 0.3%，深証跌 0.74%。台幣與人民幣早盤走升，表示外資並未看空亞股，近期反彈的資金行情不會馬上中斷；亞洲除日本之外，股市都不受美國指數期貨盤影響。台股外資再度買超 42.6 億元，目前外資要找尋的應該是替代大陸的生產基地，以科技業來說，亞洲最對項就是台灣與南韓。OTC 收小黑 K 線，但成交量比昨日更小，這一波反彈仍將延續。

股王大立光氣勢較其它權值股稍弱，下跌 0.93% 但收紅 K 線，目前受消息面影響: 華為沒有新訂單持續釋出，基本上 5 月營收是增加的，未來將反映出實質基本面。量小好控盤，加權指數剛好收在 10500 點。操作策略: 連續三日長紅的權值股先調節，將資金轉換到低基期的權值股，掌握各股輪動會有更高的報酬。

台股微幅上漲 1.58 點，成交量 956 億。明天量能補上千億就會持續反彈行情，今天在月線壓力下多空震盪，已經算是回檔整理過了。預估這波反彈行情的末端，就會出現 OTC 指數比加權指數更強，這時才出清所有多頭部位。

作者: 華冠投顧 黃 (火冏) 烈 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

