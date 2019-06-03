Gogoro 5月銷量首破萬台里程碑 400家機車行有意加盟

電動機車品牌商 Gogoro 於 5 月初剛發表全新 3 系列車款，有效推升買氣，單月掛牌數衝上 11643 台，是首度月銷量突破萬台，Gogoro 表示，除了成功透過多個車款搶攻 125cc 機車主流市場，在推出電動機車推廣門市計畫後，目前已有近 400 家機車行主動表達加入意願。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示，隨著全新 3 系列車款上市，明顯感受品牌關注度進一步提升，成功打進國民車市場，看好逐月穩定成長的銷量，也提前為暑假首購市場暖身。

而隨著車口數持續成長，陳彥揚指出，歡迎加盟主或機車行加入推廣計畫，一起帶動台灣電動機車產業發展。

Gogoro 說明，加盟主中約有 70% 擁有燃油機車銷售經驗和車輛維修技術，而 Gogoro 已規劃加盟制度、完整的人才培訓計畫和行銷資源，讓眾多業主有機會開設 Gogoro 門市和維修中心。

Gogoro 近期將再設立高雄鼓山青海門市與新竹東區民權服務中心，預計於年底可達 170 個門市和維修中心。

除了加盟制度以外，Gogoro 也開始成立電動機車推廣門市，Gogoro 強調，將提供機車行基礎輔銷物和教育訓練，更無須負擔產品庫存壓力，藉此快速擴大電動車市的銷售觸角。