【馮冠華專欄】若A股配合，屠熊2.0一點也不奇

6 月 11 日推介 - 美團點評（3690）

1）上日港股市況總結：恆指週一高開高走，指數在高開 241 點後升幅曾有所收窄，但在 A 股轉強下升幅也開始擴大，最多曾升約 640 點，高見 27606 點；最終報收 27579 點，大升 613 點。全日成交金額 920 億，按日上升約 37%。港股通南下總成交額按日大升約 82% 至 106 億；流向轉回淨流入，金額約 18.6 億。滬深股通北上連續五天錄得淨流入，金額更大升至約人民幣 79 億。藍籌升勢全面，錄 49 升 1 跌。（下跌的是中移動（941））



板塊方面，澳門博彩、手機設備、內房、出口、5G 概念、軟件、醫藥、體育用品及內銷食品股普遍錄得不俗的升幅。做空方面，佔大市成交回落至 14.8%，仍屬偏高但已是 6 月的新低。牛熊證街貨最新比例為 40:60，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 21:79。重貨區方面，熊證上移至 27900-27949，亦有不少數量在 27650-27799；牛證則不變在 26600-26649。恆指期貨收報 27545 點，上升 76 點，低水 34 點。港股 ADR 下跌 29 點，相等於恆指 27549 點。

簡評：恆指昨天的升幅，遠遠超越筆者估計的熊證重貨區 27150-27199，也令另外兩個重貨區 27300-27349 及 27400-27449 的熊證遭收回；更擺脫近日多次高開低走的劣勢。盤中公佈的中國 5 月進出口及外滙儲備優於預期，筆者估計應不是升市主因，應是挾空屠熊的助燃劑罷了。習近平的「朋友論」和川普指在和習會面前不加徵關稅才是升市主因。

雖然做空比率稍有回落，藍籌也升勢全面，但大升市成交量也未能重返千億，絕難輕言弱勢而轉。注意人民幣盤中再次走軟（晚上又回升），上證的上升動力和成交也偏弱，美股的強勢或令關税人在中美談判更霸凌。港股的升勢能否持續，很大程度上還是看 A 股的表現。在牛熊街貨仍然偏熊下，若 A 股配合，屠熊 2.0 一點也不奇。



值得一提的，是昨天北向資金淨流入甚不尋常地多，且已是連續五天錄得淨流入，情況和五月跌市時的每天淨流出相反，上證在 2830 點附近的支持也不俗，拭目以待 A 股能否轉強。執筆時剛巧看到川普囂張地說，若中方缺席 G20 即加關稅！又說中國現況很慘淡，因多間公司正撤走；更指若墨西哥不覆行恊議又即加關稅。觀察到美股、港股夜期和 ADR 均沒有受此影響；嘩眾取竉，是否以小人之心，度君子之腹？筆者留給讀者自行判斷。

推介方面，在大升過後，筆者染了短暫選擇困難症。消息面上，可留意閲文（772）。小米（1810）昨天的回購量減少，但不要忘記南下資金在七月應可以買賣同股不同權這利多因素。同樣受惠的是美團點評（3690）。股價在公佈季績後表現平穩，看似以消化績前的急漲。無人機送餐在 5G 年代應可成潮，對公司現時沉重的人工成本應有頗大幫助。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一繼續上升，但和即日高位則見顯著回落。當中道指最多曾上升 226 點，最終只上升 79 點或 0.3%，標指和納指則分別上升 0.47% 及 1.05%。十年期債息回升至 2.15%，美滙指數也回升至 96.77。紐約期油最新報 53.41 美元。

3）個股訊息：丘鈦科技（1478）公布，5 月攝像頭模組銷售 3604.6 萬件，按月下跌 4.9%，按年則大增 77.9%。另外，指紋識別模組銷售 722.5 萬件，按月增加 7.7%，按年減少 7.9%。（信報）

吉利（175）上月之總銷量為 9.03 萬部，按年跌 27% 及按月跌 13%，由於集團持續減低經銷商的總庫存所致。首五個月總銷量為 56 萬部，按年跌 12%，佔全年銷量目標 37%。（蘋果日報）

閱文集團（772）計劃半年內回購最多 1.02 億股，回購金額不多於 5 億元。（蘋果日報）

同程藝龍（780）遭股東配售股份，套現最多 6.85 億元。據銷售文件披露，同程僱員持股實體以每股 15.25 元至 15.75 元，配售 4350 萬股，套現 6.63 億至 6.85 億元。每股作價 15.25 元至 15.75 元，較昨天收報 16.54 元，折讓 4.8% 至 7.8%。（信報）



小米集團 (1810) 公布，昨天在公開市場回購 524.72 萬股 B 類股份，每股介乎 9.49 至 9.53 元，涉及資金約 4999.77 萬元。（信報）

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