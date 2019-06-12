【馮冠華專欄】A股走勢主宰今天港股命運

6 月 12 日推介 - 中信建投（6066）

1）上日港股市況總結：受 A 股帶動，恆指週二繼續造好，指數在高開 98 點後曾一度報跌，但在 A 股轉強下升幅也開始擴大，最多曾升約 278 點，高見 27857 點；最終報收 27789 點，上升 211 點。全日成交金額 916 億，按日下跌約 0.5%。港股通南下總成交額按日上升約 4% 至 111 億；流向仍是淨流入，金額約倍升至 37.4 億。滬深股通北上連續六天錄得淨流入，金額維持在高水平的人民幣 69.4 億。藍籌 36 升 13 跌 1 持平。



板塊方面，基建、水泥、鋼鐵及部分資源股受「允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金」這消息而大漲。 另外，中資劵商、教育、物管、內航、手機設備、家電、醫藥、阿里系及大麻股也普遍錄得不俗的升幅。做空方面，佔大市成交回升至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 19:81，重貨區方面，熊證再上移至 28100-28149，前天的重貨區 27900-27949 也有不少數量，牛證則大幅上移至 27100-27149。恆指期貨收報 27607 點，下跌 81 點，低水 182 點。港股 ADR 下跌 54 點，相等於恆指 27734 點。

簡評：中央推出新政策扶持基建，A 股昨天即重現朝氣，上證整天節節攀升，並以接近全日高位收市；六連跌後二連升，並重上 2900 點水平。港股也受惠於 A 股昨天的強勢，收復了 250 天牛熊分界線的 27747 點，也同場加映屠熊 2.0；但值得注意的是，恆指昨天在 27800 點以上，上升動力明顯減弱，也未能再跟隨上證強勢至收市。最新的牛熊街貨仍是偏熊，且看昨天港股尾市的收斂，是否屠熊 3.0 前的步署，又或是市場對今天逃犯條例的二讀有戒心？

其他指標上，做空比率雖然回升，但也只是近日偏高的水平而已。反而，北向資金淨流入金額繼續高企，這對 A 股的氣氛應有幫助。人民幣離岸價在執筆時，仍然維持亞洲時段的強勢。至於港股的成交額，則仍未見有太大的說服力，南下資金淨流入按日倍升則是亮點。

昨天的基建、水泥及鋼鐵股，是受惠國家的新政策而造好；但中央刺激基建及內銷，早已是市場的共識，付諸實行也不是石破天驚的新聞，在短錢主導的市場，若不是作中長線投資的，筆者不建議高追了。而在這三個板塊中，筆者認為水泥應較可取，而海螺（914）仍是首選。家電板塊同樣地受惠於新政策，彩電股創維（751）及 TCL 電子（1070）近月的調整看似過火，現價仍有吸引力。

大部分中資劵商股五月的數據並不理想，昨天板塊的強勢更比 A 股的上升來得早；空穴來風，莫非是為科創板即將面世而偷步？板塊選擇頗多，中金（3908）、中信（6030）及海通（6837）是大路之選。中信建投（6066）則是筆者今天短多的推介，畢竟公司在科創板保廌人業務上屬領先同業。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二先高後回軟，當中道指下跌 14 點或 0.05%，標指和納指則分別下跌 0.04% 及 0.01%。十年期債息約持平在 2.145%，美滙指數也最新報 96.71，紐約期油最新報 52.96 美元。

3）個股訊息：舜宇光學（2382）宣布，5 月手機鏡頭出貨量 1.067 億件，按年增長 38.7%，主要是該公司手機鏡頭的市場份額上升；按月則下跌 5.8%。（信報）

長城汽車（2333）宣布，5 月汽車總銷量為 6.256 萬輛，按年下跌 11.78%；其中，出口 4520 輛，上升 0.22%。期內，產量 6.34 萬輛，下跌 10.86%。（信報）

華潤置地（1109）公佈，上月實現總合同銷售金額約 213.2 億人民幣，按年增加 36.3%，而投資物業租金收入增長約四成至 10.38 億人民幣。（蘋果日報）

4）新股訊息：華南地區的 K12 課後教育服務提供商，思考樂教育 (1769），今天起招股，每股招股價 3.64 元至 4.68 元，一手 1000 股，股份將於本月 21 日掛牌。（信報）

中國東方教育（667）今天掛牌，其暗盤價收報 10.92 元，較招股價 11.25 元，跌 0.33 元或 2.93%。另外，中煙香港（6055）也是今天掛牌，其暗盤收報 5 元，較招股價 4.88 元，升 0.12 元或 2.46%。（信報）

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