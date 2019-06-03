〈分析〉找不到需求亮點 中國鋼價恐反轉？

在中國鐵礦砂價格創下五年新高，以及中國部份地區房市有回溫跡象下，似乎反映著中國鋼鐵業景氣有機會持續保持高檔。不過，隨著中國官方製造業 PMI 數據大幅下滑，且意外陷入衰退，已讓市場對於今年中國鋼鐵業景氣不再樂觀。

同時在悲觀的氣氛發酵下，中國鐵礦砂期貨價格也連續六個交易日呈現回檔。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂期貨價日線圖

目前中國各類鋼鐵價格開始回檔，價格下滑的主要因素是反應需求端並沒有之前預期的強勁。整體來看，中國 4 月份總體經濟數據除了房市超出預期之外，大部份數據均顯示中國經濟下滑壓力仍大，特別的是官方最新公布的 5 月份 PMI 只有 49.4。

中國經濟不穩定，也呈現在上周中國鋼鐵庫存數量降幅縮小的情況。根據中國「我的鋼鐵」網站公布數據顯示，上周中國鋼鐵庫存達 1580.25 萬噸，雖然比前一周下降 13.94 萬噸，但庫存去化幅度已大幅下降，且庫存水位已超出去年同期。

資料來源: wind

從上圖來看，去年 3 月份至 6 月中旬中國鋼鐵庫存消化速度快，但今年鋼鐵庫存去化減緩的期間來的更早一點。雖然中國鋼鐵業今年加速生產是導致這一情況的主要原因，但需求端走弱也是另一項因素。同時中國在鋼鐵需求可能隨著中美貿易戰帶來的負面效果持續干擾下，表現還有機會進一步下滑。

即便中國房地產目前表現超出原本市場預期，但近期房市指標的蘇州已經宣布要緊縮房市調控，因此中國房地熱度可能又將再降溫。此外，中美之間的磨擦已經影響企業信心，一旦企業轉趨保守，資本支出下滑，單靠中國政府擴大基建支出也不易反轉整個鋼鐵業景氣。

而在供給層面，目前鐵礦砂及焦煤等原物料價格與下游各類鋼品價格水準仍可讓鋼鐵廠有利可圖，因此偏高的鋼鐵產量在短期內很難下降，供過於求情況持續下去更不利產業前景。

基建主要鋼材 - 熱軋與螺紋鋼

熱軋鋼捲主要用途在鋼結構件、橋樑、船舶，及車輛；螺紋鋼則廣泛用於房屋、橋樑、鐵路、公路等建工程建設。中國目前熱軋鋼捲與螺紋鋼的價格已經開始走弱，反映出基建方面需求的刺激有限。

資料來源: wind

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同時，兩類鋼品的期現貨價差保持在負數，暗示著市場對於未來鋼鐵景氣並不看好。

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至於進入到 6 月份中國鋼價有沒有機會回春，仍是要觀察中美貿易戰的情勢。雖然中美貿易磨擦對中國鋼鐵業直接的衝擊不大。但間接來看，中美貿易影響市場投資信心，這將拖累中國經濟發展。若貿易戰持續時間越久，對於經濟殺傷力越大，相對鋼鐵業景氣前景也無法樂觀。

短期鋼鐵業要出現利多，除了上述中美局勢出現轉變化，或是需求端有轉機，否則就是要供給端出現一定規模的減產，鋼價才有機會出現更亮眼的表現。