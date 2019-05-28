供需兩端刺激鐵礦砂價格創5年高點

今年初巴西淡水河谷礦山出現潰壩的意外事故，加上澳洲兩大礦山受到颱風影響，將減少供應，導致國際鐵礦砂價格時隔 5 年再度突破 100 美元 / 噸大關。而中國鐵礦砂報價也受到激勵，昨 (27) 日大商所鐵礦砂主力期貨價格一度漲停，來到人民幣 771 元 / 噸，創下 5 年以來新高。

圖: 東方財富網, 中國鐵礦砂主力合約周線走勢

業內指出，供給端的突發事件引發鐵礦砂價格的上漲，但下游鋼鐵廠需求旺盛則是延續這波鐵礦砂持續上漲的主因。目前中國鋼鐵廠的開工率處於高位，唐山高爐的開工率就在 65% 以上，支撐鐵礦砂的需求。

隨著鐵礦砂價格上漲，港口庫存數據也受到市場關注。根據鋼之家上周五晚間的數據顯示，中國港口鐵礦砂庫存總量在上周減少 3%，達 1.278 億噸，創下 2017 年 2 月以來的最低水準。由於鋼鐵廠都是依照需求進貨，終端市場不斷有需求，導致鐵礦砂庫存維持在低檔。

此外有分析師認為，在目前鐵礦砂的價位下，要留意中國國內礦山是否有擴產傾向。不過目前中國環保法規已更嚴格，能否順利擴產還是要觀察。

原料大漲鋼廠苦哈哈

鐵礦石漲價影響最大的無疑是下游鋼鐵廠，即使目前螺紋鋼的利潤仍然有人民幣 500 元 / 噸以上的水準，在近幾年平均數據來看屬於中高水準。但很明顯今年一季，受到上游原料影響下，屬於中鋼協會員的鋼鐵企業純益只達人民幣 375 億元，年減 30%。

同時，中國發改委與中鋼協均表示，進口鐵礦砂價格漲幅遠超過鋼價漲幅，為鋼鐵企業獲利帶來較大衝擊，使得鋼鐵企業提升效能難度擴大。

中國冶金工業規劃研究院院長李新創表示，上游原料價格大漲將使鋼鐵廠的成本增加，應該呼籲透過控制排放總量，促進鋼鐵高品質發展，進一步使鐵礦砂價格合理化。