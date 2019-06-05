為何「華為禁令」在亞洲未能遍地開花？

儘管上個月美國全面封殺中國電子巨擘華為，並且積極拉攏盟友一同抵制，然而，亞洲多數國家，卻還未出現一連串的骨牌效應，馬來西亞等國家，甚至公開表態支持華為，背後的原因在哪裡呢？

周末在新加坡舉辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話，亞洲各國針對中美貿易問題發表談話。對於美國的「華為禁令」，許多國家認為這已擾亂了市場秩序，同時並未立即跟進美國腳步，可能出於幾個理由：

經濟與中國難以分割

亞洲各國並非選擇認同北京立場，而是多數亞洲國家擔心，兩大國之間的對抗，最終傷害的，將是周邊的小國。因為多數國家都是依靠出口，來推動經濟成長，並且支持著國內的就業市場。而中國持續增長的經濟動能，對於亞洲而言有關鍵重要性。

此外，對許多亞洲國家而言，中國比美國更能提供資金上的幫助。緬甸就表示，世界銀行和其他國家未能提供所需資金，中國是唯一願意為孟加拉國的港口與工業區融資的國家。

華為 5G 晶片 Balong 5000 發表會 圖片來源：HuaWei

5G 建設有成本考量

各國都在積極尋求建設 5G 網路，為自動駕駛到先進醫療等發展奠定基礎。馬來西亞總理先前就曾公開讚揚華為，稱華為在 5G 上提供了超越美國的技術。當然，除了技術考量外，建設成本也是其中的要素。中國企業提供的建設發展成本，普遍更具有吸引力。

至於華為有國家情報安全上的問題，亞洲各國傾向於「小心注意」，而非「全面禁止」，與白宮作法有鮮明的不同。菲律賓官員表明，其他的美國企業，很難說是否也存在相同的安全問題。

維持亞洲的區域安全

儘管亞洲各地認同，美國對中國在世界霸權的制衡有其必要，但各國更擔心，美國總統川普近似「無限上綱」的方式阻止中國崛起，可能太過度了，對全球經濟乃至安全秩序，將有極大負面影響。

新加坡國防部長 Ng Eng Hen 認為，儘管眼下的全球秩序並不完美，但是，過去幾十年全球的進步與和平，也是不容抹滅。他比喻：「將一名嬰兒丟出嬰兒澡盆，將是多麼過分又愚蠢的事」。

同時，身為極富權力的「大國」鄰居，亞洲各國無法承擔與美站在同一陣線的後果。先前，美國曾積極拉攏南韓加入盟友陣線，然而，韓國外交部以「無法干涉私人企業活動」為由，巧妙的避開「選邊站」後會產生的衝突。

根據耶魯大學法學院學者的觀察，中國周邊國家維持貫有的彈性與重視實效的立場，在大國旁邊要維持具有妥協的空間，而非強硬表態，是這些國家的生存之道。