學術解禁！華為可參與IEEE出版活動

總部設於美國的電氣電子工程師學會 (IEEE) 表示，取消華為及其子公司的員工參與 IEEE 的評審和編輯的禁令，並指出所有 IEEE 會員都可以正常參與 IEEE 的全部活動，不論來自哪一家企業。

IEEE 之前曾宣布，由於美國政府針對華為實施出口管制，為了遵守政府政策，IEEE 禁止華為員工參與 IEEE 旗下的期刊雜誌擔任編輯和審稿人。但 IEEE 也立即去函詢問美國商務部就出口管制條例在 IEEE 出版活動的適用性做出說明。

而針對之前 IEEE 封鎖華為的舉動，一度引發全球學術界嘩然。IEEE 特別對此做出解釋，說明限制性華為員工參與評審和編輯工作的做法完全是為了保護華為員工，規避相關的法律風險。但在我們收到美國商務部相關說明後，確認已無法律風險。

(圖片: AFP)

美國政府之前宣布，限制美國企業向華為等 70 家公司出售零組件或技術，多家跨國企業隨即宣布減少或暫停與華為的合作，或暫停銷售華為手機，以符合美國政府的要求。

IEEE 也在隨後發表聲明禁止華為員工參加 IEEE 期刊的評審工作。並指出 IEEE 是一個在美國紐約註冊的非政治、非牟利組織，必須遵守所在地的法律。但也強調，華為的員工仍然可以成為 IEEE 會員。

此外，多個技術標準組織目前也暫停華為的會員資格，包括制訂 SD 記憶卡標準的 SD 協會（SD Association）、藍牙技術聯盟（BluetoothSIG）和無線網路認證組織 Wi-Fi 聯盟（Wi-Fi Alliance）。