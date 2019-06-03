美國入列！Binance DEX 下月起對 29 區域實行「地理封鎖」

今年 4 月剛推出的幣安去中心化交易所（Binance DEX）宣佈，將於 UTC 時間 7 月 1 日凌晨 12 點開始對美國在內 29 個國家、地區的用戶實行「地域封鎖（Geo Blocking）」。

換言之，binance.org 所提供的交易及錢包服務將不再適用於這些國家的 IP 地址，但用戶仍可透過 VPN 或使用已支持幣安鏈（BNB）主網的錢包，作為持有及管理資產的替代方案。

根據網站公告，入列國家包含：美國、阿爾巴尼亞、白俄羅斯、波斯尼亞、緬甸、中非共和國、剛果民主共和國、朝鮮民主主義人民共和國（北韓）、科特迪瓦、烏克蘭克里米亞地區、克羅地亞、古巴、黑塞哥維那、伊朗、伊拉克、科索沃、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、馬其頓、摩爾多、塞爾維亞、索馬里、蘇丹、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、也門及津巴布韋。

圖片截取自：Binance DEX

除了網站公告以外，幣安官方尚未對具體原因做出任何回應。

外媒分析，此舉可能與美國證券交易委員會（SEC）去年 11 月指控去中心化交易所 EtherDelta 無牌運營證券交易所有關。案例表明，即使是不易被關閉的去中心化交易所 ，也並不代表沒有人需要為其負責。EtherDelta 受到裁罰的結果，即是可受監管的證明。

紐約大學法學院兼任教授 Andrew Hinkes 表示，無論這個交易所是基於分佈式節點或者是中心化伺服器，都會被公平對待，負擔相同責任。

此消息隨即引起加密社群熱議，甚至質疑 Binance DEX 的去中心化程度。Magical Crypto Friends 播客主持人 Whale Panda 更發佈推文評論道，「提醒大家，它從來都不是去中心化交易所，所以不要再稱之為 DEX。這只是他們用來炒高 BNB 的包裝字眼。」

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』