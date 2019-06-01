市場復甦引關注？各國加密貨幣產業最新監管動向

俄羅斯央行負面立場致使 Sberbank 加密貨幣計劃流產

俄羅斯《塔新社》5 月 30 日報導，鑒於央行對加密貨幣產業持消極立場，由國家持股的聯邦儲蓄銀行 Sberbank 現已暫停其加密貨幣相關的計劃。副總裁 Andrey Shemetov 表示，該銀行一直在等待加密貨幣立法，但當地金融監管機構及央行始終未點頭，致使項目尚未對外披露就得宣佈流產。

早於 2018 年 2 月，Sberbank 就曾宣佈計劃在瑞士分行 Sberbank Switzerland AG 推出加密貨幣交易所。Shemetov 當時已坦言，選擇瑞士作為交易所地點乃是因為俄羅斯當局不允許銀行經營加密貨幣業務，而加密貨幣交易所則可以在瑞士是合法經營，就連俄羅斯清算存管局也到瑞士推出基於區塊鏈的加密貨幣存管平台 D3ledger。

出自於各種原因，俄羅斯當局迄今未能通過加密立法。近期更因為國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）要求對加密貨幣和比特幣等主要產業術語進行立法，避免使用「數位」一詞概括統稱，導致俄羅斯再行推遲其立法進程。央行隨後回應道，「目前已有些編制好的加密貨幣監管草案，有望在 2019 年春季通過，以順應國家總統的命令。」

日本金融廳對加密貨幣 ETF 持謹慎態度

5 月 30 日，日本金融廳（FSA）在參議院財政金融委員會上，對革新黨議員藤卷健史（Takeshi Fujimaki）提出「引進加密貨幣 ETF」的建議表達謹慎立場。

會議期間，藤卷健史引述美國證券交易委員會（SEC）「加密教母」Hester Peirce 過去的聲明表示，預計美國即將批准加密貨幣 ETF，而此等產品是一項重要的發展，而日本不應該在這方面落後於其他國家。

隨後，日本金融廳發言人在會議期間表達反對意見，聲稱比特幣等加密貨幣缺乏內在價值，價格波動過於劇烈是一大弊病。而藤卷健史則回答道，ETF 正好能抑制價格波動性，並且使加密貨幣更易於投資。

澳洲針對加密資產、ICO 發布最新版本指導方針

澳洲證券及投資委員會（ASIC）5 月 30 日發布最新版本的「ICO 及加密資產指導方針」，詳細說明加密貨幣業者受限於《企業法》及《證券投資委員會法案》的先決條件，但尚未涵蓋其他政府機構所執行的法規。

新發布的指導方針規定，如果加密資產屬於金融產品，其發行者、企業及對其進行管理的交易所均須持有「澳洲金融服務許可證」，而其「礦工和交易處理者則將被視為清算和結算流程的一部分」，且任何提供加密資產或與其相關服務的企業，也須接受適當的調查以確保其合規性。

ASIC 最後還指出，就算加密資產是在境外發行和管理，也都須遵循客戶盡職調查（KYC）、反洗錢措施（AML）、澳洲消費者保護法等規範。

四川礦場多屬違建 中國當局稱已展開調查

得益於四川大渡河流域的水力發電，全中國的比特幣礦場有 70% 坐落於四川，而全球有 70% 的比特幣在中國開採。上個月，中國國家發展和改革委員會（以下簡稱發改委）才透露擬將加密貨幣挖礦活動列為淘汰產業。如今，被譽為「比特幣礦業之都」的四川就被媒體揭發，當地礦場多屬違建，而中國經信局已牽頭成立工作組，仍在進行調查，並無透露更多細節。

消息人士指出，由於電站直供電無需併入國家電網，所以費用很低，很多礦場便直接建在深山電站內或者附近，並自行修建變電站，再加上挖礦廠房無法立項，也沒有環評和報建，已涉嫌違法搭建，電站直接售電也有違電力法，上述是目前大多數礦場的現狀，因為礦場離電站越近就越省錢。

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