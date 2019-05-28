比特幣暴漲！ 電信龍頭AT&T採用比特幣支付帳單

全美最大電信商 AT&T 宣布與 BitPay 合作開放用加密貨幣支付帳單，比特幣周一 (27 日) 大漲 10%，逼近 9000 美元大關，價格年增率七個月來首度轉正，統計五月份就飆升 71%，創下兩年來最佳單月漲幅。

美國最大的固網電話服務供應商 AT&T 宣布與 BitPay 合作後，客戶將可透過 BitPay 的平台，在線上或 APP 使用加密貨幣來支付帳單。BitPay 將處理加密貨幣與法幣 (Fiat Currency) 的轉換，再支付給 AT&T。

BitPay 是一家比特幣支付平台的服務商，成立於 2011 年，提供各種支付的後台技術支持，並且也提供前台購物系統等服務。曾在 2018 年創造 10 億美元的交易紀錄。

這項合作使得 AT&T 成為全美第一家支援加密貨幣的大型電信廠商。AT&T 表示，其客戶有許多在使用比特幣等加密貨幣，開放這樣的合作服務，將可使客戶使用上更加便利，並拓展公司的使用客群。

除了 AT&T，今年有越來越多公司開始推出比特幣 (Bitcoin) 等加密貨幣的服務，處理交易及實際支付生活上的帳單。富達投資 (Fidelity Investments) 年初已開放比特幣的託管服務。5 月初富達投資更為其機構客戶，首次推出比特幣的交易服務。

比特幣走勢 資料來源: forexlive

曾經在 2017 年飆破 19000 美元的比特幣，2018 年大跌後，今年正悄悄捲土重來。當中美貿易戰壟罩多數風險性資產時，比特幣從年初的低點正一路攀升，年增率也首度轉為正增長，一掃去年下半年的頹勢。