四大會計師事務所之一的安永 (Ernst & Young，EY) 將自家的 Nightfall（白皮書）以太坊隱私交易解決方案的程式碼開源，並於 5 月 31 日公布在 GitHub 上。另一方面，根據安永的創新部門主管指出，以太坊網絡上 83% 的去中心化應用程式 (Dapp) 都不是處於最具生產狀態的應用情況下。

在 GitHub 知識庫中的「讀我資訊」解釋這套軟體的功能：「Nightfall 整合一系列智能合約和微服務，以及 ZoKrates zk-snark 套件組，能夠讓 ERC-20 和 ERC-721 代幣在以太坊區塊鏈上進行完全匿名的交易。」

在同個檔案中，安永表示，決定公布自家研究的目的是希望加速公共區塊鏈的採用。不過這次把程式碼開源「並不打算是作為具生產狀態的應用，而且我們不建議進行這樣的運用」。相反地，文件警告說：「這是個實驗的解決方案，而且仍在積極開發中。」

安永 4 月時也公布兩個新的區塊鏈發展，包括新版本的區塊鏈分析器 (Blockchain Analyzer) 和零知識證明協議。

實際上，近期政府對加密貨幣混合器 (透過匿名協助加密貨幣交易增加隱私) 的打擊，已引發加密貨幣圈的憤怒。網路資安名人兼加密貨幣多頭人士 John McAfee 就曾表示：「比特幣混合器現在已成針對目標。匿名本身慢慢被視為犯罪。『隱私』很快就會代表『犯罪意圖』。」

以太坊共同創始人 Vitalik Buterin 則提議創造鏈上以智能合約為基礎的以太幣混合器來促進隱私。

另一方面，安永的全球區塊鏈創新主管 Paul Brody 在 5 月 31 日於美國證管會（SEC）主辦的金融科技論壇上，提到區塊鏈與數位資產產業的發展。他指出，為了讓區塊鏈技術成功，全球加密顛覆者應該「回到第一原則」來理解這項技術如何被應用於促成解決方案，而非只是在數位環境中「逐利」。

Paul Brody 表示，資本市場的目的是從投資人獲得資金，並投入生產用，然而加密領域在這方面「表現不太好」，他還指出，以太坊區塊鏈上多數 DApp「都不是最具生產力的用途」。

Brody 引用了區塊鏈分析業者 DApp.com 今年第 1 季報告的數據。專家指出，14% 的基於以太坊的 DApp 用於加密貨幣交易所，其中大部分用於賭博和遊戲，分別佔 DApp 的 44% 和 13%。

然而 Brody 認為，這項技術的實際應用應聚焦於更具生產力的應用，相識分散式運算，分數產權，新事業模式和分數式的基礎設施。這類的策略才能讓區塊鏈這項技術帶來正面且長久的流傳運用。

這篇文章 促進區塊鏈採用 安永公開其以太坊隱私交易解決方案開源碼 最早出現於 區塊客。

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