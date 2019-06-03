〈每週CFTC報告〉投機者增持美元多單 看跌英鎊

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五發布的最新 COT 持倉報告，大型匯市投機者在本週略微增加了美元指數期貨的淨多單。

在截至 5 月 28 日的數據顯示，大型投機者和對沖基金手上的美元指數期貨非商業性持倉總共是 27,098 口，與前一週相比，共加持了 386 口，推升整體淨多單數來到 26,712 口。

投機者持倉在連續四週下跌後，連續第二週小幅增加。不過，儘管持倉小幅增加，最近美元指數仍呈現穩步下跌的趨勢。

英鎊多單量連續第二週下跌，也是過去六週以來的第五次下跌。在 4 月份，由於英國脫歐獲得歐盟許可延期，英鎊市場整體情緒不再看空英鎊，空單出現大幅回補。然而，此後便再次呈現下跌趨勢，如今已來到 3 月份以來的最低水平。

根據本週公布的數據顯示，大型投機者和對沖基金的英鎊淨空單規模為 31,996 口，較上週的淨空單 26,152 口再度減少了 5,844 口。

在截至 5 月 28 日的數據中顯示，澳幣總淨空單規模為 66,393 口，較前一週的總淨空單規模 66111 口，小幅減少了 282 口。

本週歐元總淨空單較上週增加了 1,411 口，總淨空單規模 99,691，相比上週總淨空單規模為 101,102 口。