〈每週CFTC報告〉投機者對石油信心減弱 淨多單減9410口

由於市場擔心美中貿易戰交鋒，將拖累全球經濟成長，打擊投機者持有原油期貨的信心，大型機構繼續減持在 WTI 原油市場的期貨多單。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (24 日) 公布數據顯示，大型投機者和避險金交易的 WTI 原油期貨，淨多頭較前一週減少 9410 口，淨多單減至 47.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

其間主要的變化是看漲多頭部位減少 2.2 萬口，至 58.5 萬口，而看跌合約也減了 1.25 萬口，至 10.7 萬口。

Emirates NBD bank 商品分析師 Edward Bell 表示，由機構的持有部位，已經可以見到信心不足的跡象。

投機者在原油期貨已經連 4 週減少多頭，過去 6 週有 5 週淨多單減少，不過淨多單仍連續第 10 週處於 40 萬口之上。

美元指數

美元指數部分，投機者的持倉大約持平，上週僅微增 35 口，使淨多單來到 26712 口。

(圖表取自 countingpips.com)

全週多單共增加 3189 口，而空單增加 3154 口。雖然結束了之前連續 2 週多單持減的局勢，但並未改變整體持倉穩步減緩的趨勢。

其他貨幣

其他貨幣中，變化最明顯的是英鎊，主因是英國脫歐協議遲遲無法通過，首相梅伊和工黨的談判未獲成果，而自己也陷入下台的危機，並最終在上週五宣布辭職的時間表。

英鎊前週共減少超過 2.2 萬口多單，來到過去 10 週以來最看跌的水準。同時，整體來看，英鎊已經連續 49 週處於整體看跌局面。

主要貨幣裡淨多單增加的有日圓 (增 6388 口)、瑞士法郎 (増 2515 口) 和加元 (增 5352 口)。歐元、英鎊、澳幣、紐西蘭幣與墨西哥披索淨多單減少。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金

儘管全球局勢依然波動，不過上週黃金期貨淨多單卻呈現減少。大型投機者和避險基金黃金期貨的淨多單共減少 35731 口，也使淨多單迅速減至 8.88 萬口。

當週的變化主要是多單部位減 22733 萬口，而空單增加 12998 口所造成。