日本經濟好轉了？Q1設備投資持續增長、經常利益創新高

日本財務省在週一 (3 日) 公布了 2019 年 1 – 3 月的法人企業統計相關數據，在不含金融及保險業的所有產業設備投資額，較去年同期增加 6.1% 為 15 兆 6763 億日圓。這是連續第 10 季出現增加的趨勢，以第一季 (1 - 3 月) 單季表現來看，是歷年來第 3 高的成績。

製造業及非製造業的設備投資金額，都出現了增長。經常利益的部分，增加了 10.3%，創下同期最高紀錄。

在製造業方面，設備投資的增加幅度為 8.5%。為加強化妝品及車用材料的生產能力，化學產業增加了 42.1%。而生產用機械產業，為提升建設機械的生產能力，增加了 43.1%。而金屬製品產業則是在車用零件作出投資，設備投資額增加了 23.2%。

在非製造業方面，較去年同期增加 5.0%。租賃業在建設機械及情報通訊設備方面的設備投資，增加了 47.7%。運輸業、郵務業在安全措施方面作出投資，增加了 12.9%。

日本 Q1 設備投資持續增長、經常利益創新高！ (圖片：AFP)

而和上一季相比，作為日本國內 GDP 修正值計算基礎的，「不包含軟體的所有產業」之設備投資額 (經季節性因素調整)，增加了 1.1%。製造業減少 1.7%，非製造業增加 2.8%。

全產業的經常利益增加 10.3% 至 22 兆 2440 億日圓，出現近 2 季來首次增長。由於原物料成本上揚，製造業減少了 6.3%，其中電氣機械減少了 31.2%。而非製造業則是在各項活動的參加人數增加，以及建設業在都市再開發的貢獻下，增長 18.4%。

銷售額增加 3.0%，連續 10 季增加。製造業增加 1.1%，非製造業增加 3.7%。

日本財務省表示，這些數據反映出日本政府每月例行經濟報告中所提到的整體經濟動向為，「景氣正緩慢回復當中」。

然而另一方面，日本財務省提到，有相關人士表示「製造業在傾向上出現了些許變化」，電氣機械產業「由於中國經濟趨緩，電子零件的生產出現減少」。在運輸用機械產業當中，「製造銷往中國零件的工廠，稼動率出現下滑」。

該項 1 - 3 月的統計，收集了資本額在 1000 萬日圓以上企業的收益及投資動向資料，也將反映在 6 月 10 日所發表的 GDP 修正值上頭。