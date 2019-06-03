歐股盤前─川普到處點火 擴大貿易戰線 指數期貨走跌

美國總統川普到處點火，揚言對墨西哥輸美產品加稅，並將終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠，使貿易戰線持續擴大；今 (3) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週一下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.49%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.41%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.46%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.61%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.21%，深證成指下跌 0.51%；南韓 Kospi 指數上漲 1.30%，日經 225 指數下跌 0.92%；台股收漲 1.58 點，至 10500.07 點。

上週五，川普拋出震撼彈，揚言對所有墨西哥輸美產品加稅，並將終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠，美股應聲重挫。

當日道瓊指數大跌 354.84 點 (1.41%)，至 24815.04 點；標普 500 指數收跌 36.80 點 (1.32%)，至 2752.06 點；那斯達克指數收跌 114.57 點 (1.51%)，至 7453.15 點。

川普於推特寫道，為了遏止墨西哥非法移民進入美國，將自 6 月 10 起，對所有墨國輸美商品，加徵 5% 關稅，之後稅率會逐步提高至 25%，直到墨國非法移民不再進入美國為止。

此外，川普也表示，將從 6 月 5 日開始，終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠，原因在於，印度對提供美國公平、合理的市場准入一事，未能給予保證。

另一方面，美中貿易戰持續延燒，中國商務部上週宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供；嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」，具體措施將於近期公布。

此外，美國聯邦快遞 (FedEx) 在未經授權情況下，把 2 個從日本寄往中國華為辦公室的包裹，「誤送」至美國；對此，中國政府已決定立案調查。

中國政府昨 (2) 日上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，痛批美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」；中國始終堅持平等、互利的磋商立場，在原則問題上，絕不讓步。

川普週一赴英國，進行為期 3 天的訪問；倫敦市長 Sadiq Khan 日前投書媒體，直言不歡迎川普，並稱川普是「全球威脅」。

去年 7 月，川普首度以美國總統身分出訪英國，當時至少有 60 場規模不一的抗議活動，在當地「迎接」他，藉以表達對川普在種族、性別及移民政策等方面的不滿。