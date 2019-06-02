關稅由美消費者承擔 陸商務部：貿易戰沒讓美國「再次偉大」

鉅亨網編譯林信男 綜合報導 2019年6月2號12點27分

中國商務部副部長王受文今 (2) 日表示，美國挑起貿易戰，對中國輸美商品加徵關稅，但國際貨幣基金 (IMF) 研究顯示，這些關稅成本，基本上是由美國消費者承擔，由此可見，美方此舉損人不利己，貿易戰「沒有給美國帶來所謂的『再次偉大』」。

王受文週日出席國務院發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書記者會，他在回應媒體提問時指出，貿易戰沒有贏家。美國對中國加徵關稅，不僅對中國有影響，也會傷害美國，且將衝擊全球經濟發展。

王受文引述美國統計資料稱，美方宣稱，貿易戰可減少美國對中國的貿易逆差，但由統計資料可得知，2018 年，美國貿易逆差增加了 10.4%，美國對中國黃豆出口下滑 50%，汽車出口也衰退 20% 以上；由此可見，貿易戰損害了美國工人、農民的利益。

王受文強調，美國對中國商品加稅，也傷害了美國消費者的利益，根據 IMF 研究，這些關稅成本，基本上是由美國消費者承擔；紐約聯準銀資料顯示，受貿易戰影響，美國家庭平均增加了 831 美元的額外支出。

王受文稱，美國不斷升級貿易摩擦，還濫用出口管制措施，將中國一些企業納入出口管制實體清單，使貿易磋商嚴重受挫，責任應由美方完全承擔。

王受文也說，中國非常重視智慧財產權保護，這也是他國企業願意將其智財權賣給中國的原因；中國政府做的，是創造一個尊重知識、保護智慧財產權的環境，藉以促進創新型經濟發展。

王受文強調，中國企業到國外投資，投資什麼項目，購買什麼，或者不購買什麼，完全是企業自己的決定，企業自負盈虧，自主決策，自擔風險，「中國政府不參與企業的具體商業行為，不會指使或要求企業去投資什麼專案，或購買什麼技術。」